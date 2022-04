BEKYMRET: Emil Kofoed er leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos. Han sier flyktningstrømmen nå skaper store muligheter for de med dårlige hensikter. Her er med etterretningsleder Mari Hovengen Plassen.

Stanser overgrepsdømte med ukrainske barn i bilen – blir ikke straffet

Politiet har ikke lov til å pågripe overgrepsdømte som har hentet ukrainske barn på grensen. Derfor har alle fått kjøre videre.

– Så lenge det er i privat regi, er det ingenting som hindrer de vi har stoppet til å gjøre det samme igjen, sier Emil Kofoed til VG.

Han er leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

Grunnen er at politiet ikke har noen hjemmel i loven til å arrestere eller forfølge de tidligere overgrepsdømte som nå blir tatt med ukrainske barn i baksetet, eller på annen måte er involvert i «frivillighetsarbeidet». De har i prinsippet sonet ferdig og gjort opp for seg.

Og antallet øker i omfang, bekrefter Kripos til VG.

Hittil har de fanget opp i overkant av ti tilfeller knyttet til transport, noen flere hvis man regner med tilfeller som har skjedd utenfor transport. Det kan dreie seg om domfelte som har involvert seg i annet frivillighetsarbeid.

– Vi snakker ikke om et stort antall, men vi ser flere tilfeller nå. En enkeltperson kan gjøre mye skade: En person kan ha ett offer, en annen kan ha 20. Risikoen personen utgjør er ofte viktigere enn antallet personer.

Kripos: Høyeste prioritet

4,2 millioner ukrainere har nå flyktet fra landet – den største menneskeforflytningen siden andre verdenskrig. De fleste av dem er kvinner og barn. Den enorme og uoversiktlige flyktningstrømmen er et perfekt mulighetsrom for dem med dårlige hensikter, mener Kripos.

Også justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har bekreftet at personer som tidligere er anmeldt og dømt for seksuelle overgrep mot barn, har engasjert seg i frivillighetsarbeid knyttet til å transportere mindreårige.

Kripos har nå omprioritert ressurser for å ha fokus på Ukraina-situasjonen. Det at flere som har seksuell interesse for barn faktisk har vært involvert, bekymrer Kripos.

Et kosedyr som tilhører en ukrainsk flykning er plassert i buss-setet under en tur fra Moldova til Tyskland 16. mars.

Når politiet stanser disse transportene, hentes barna ut og politiet sørger for videre transport. Men så kan sjåføren altså kjøre videre.

Ett unntak er hvis man er registrert gjennom en frivillig organisasjon – da må man vise frem en politiattest. Et annet er om det står i dommen at personen ikke skal ha noen kontakt med barn. Men ingen av dem politiet har stanset til nå, har vært i den kategorien.

– Det er andre som må vurdere om regelverket

Det politiet kan gjøre, er å registrere disse hendelsene og gjøre ytterligere undersøkelser dersom det er mistanke om straffbare forhold.

– Vekker ikke det at personer med seksuell interesse for barn frakter ukrainske barn umiddelbar mistanke om straffbare forhold?

– Det at du er domfelt er bekymringsfullt, men ikke mistankegrunnlag. Men hvis du har gjort noe som gjør at vi mistenker at noe har skjedd eller er i ferd med skje, er det annerledes. Da kan politiet starte etterforskning.

– Så man risikerer at gjengangere fortsetter å holde på?

–Ja i prinsippet, kan de fortsette ja. Det vil alltid være en risiko at vi møter de vi stanser igjen. Det er bekymringsfullt, nettopp koblingen mellom historikken og det de gjør. Så må andre vurdere tiltakene ut fra bekymringen.

– Er det grunn til å se på det lovverket?

– Vi forholder oss til det hjemmelsgrunnlaget vi har. Hvis det er mangler innenfor det, så er det andre som må vurdere om regelverket er godt nok og dekker det behovet vi har. Men vi har iallfall flagget mulighetsrommet for disse personene og hvilke utfordringer det kan gi.

– Hvis det krever endringer i lovverket, er det politikerne som må bestemme det.

Koblingen er ikke forenelig

Fordi transporten ble stanset, er det vanskelig å vite hensikten disse menneskene har.

– Men koblingen domfelt er ikke forenelig med å drive transport, henting og hjelp av mindreårige.

SJEF: Mari Hovengen Plassen leder etteretningsteamet.

Etterretningsleder Mari Hovengen Plassen, sier overgrepene ofte skjer etter en god stund. De er så langt ikke kjent med at det har vært gjennomført aktive overgrep i bilen eller andre steder:

– Jeg tror de fleste er såpass smarte at de kun bruker transportbiten som en del av en groomingprosess, for å komme i posisjon.

«Hjelperen» prøver gradvis å bygge opp tillit og relasjon til offeret, for deretter å komme med krav om seksuelle tjenester.

– Det er kjent at de spiller på det, at de står i gjeld med de som har transportert dem. Det er kjente mekanismer som slår inn.