MISNØYE: Leder for Studentersamfundet, Fredrik Akre (t.v.) ønsker en annen utdanningsminister Ola Borten Moe (t.h.) dersom han står fast ved kutt i NTNUs campusprosjekt.

Studenter stemte over å avsette Ola Borten Moe: − Kjempestort løftebrudd

Studentersamfundet i Trondheim er misfornøyd med varslede kutt i NTNUs campusprosjekt, og det studentene mener er flere brutte løfter.

Av Lena Rustan Fidjestad

Publisert: Nå nettopp

Lørdag møttes Studentersamfundet i Trondheim for å stemme over et forslag om at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) bør fratre som minister.

85 personer stemte for, en mot og 16 stemte blankt. Et gyldig vedtak på Samfundet krever flertall og hundre stemmer for, skriver Universitetsavisa.

– Det var færre medlemmer tilstede i salen enn vi hadde forventet, sier leder for Studentersamfundet, Fredrik Akre til VG.

RESOLUSJONSFORSLAG: Leder for Studentersamfundet, Fredrik Akre, da han la frem resolusjonsforslaget lørdag.

Ministeren har varslet kutt

Bakgrunnen for misnøyen er at Borten Moe i et intervju i Dagens Næringsliv har varslet kutt på «mange milliarder kroner» i NTNUs campusprosjekt, og det Akre mener er flere brutte løfter overfor studentene.

Campusprosjektet har som mål å samle flere av NTNUs studenter i et nytt og større bygg. Blant annet er ønsket å flytte fakultetene for humaniora og samfunnsvitenskap som befinner seg lenger unna, på Dragvoll, til Gløshaugen.

PROSJEKT: NTNU har planer om et nytt campusprosjekt, med mål om å samle flere av NTNUs studenter.

Info Dette er Samfundets resolusjonsforslag Studentersamfundet mener at campusprosjektet til NTNU ikke bare er essensielt for studenters velferd, men også tverrfaglig utdanning og forskning for å løse problemer i en verden i stadig endring. Studentersamfundet krever at de planlagte kuttene i campusprosjektet stanses umiddelbart. Videre stiller Samfundet seg kritisk til Ola Borten Moe sin utøvelse av jobben som forsknings- og høyere utdanningsminister, og ser helst at han ikke fortsetter å inneha posisjonen. Dette på bakgrunn av tilsynelatende manglende forståelse for og tro på området han representerer, men også på grunn av de mange løftebruddene som har blitt lagt frem her på Studentersamfundet for våre medlemmer. Vis mer

CASSA ROSSA: StudentersamfundetS bygg Cassa Rossa i Trondheim sentrum. Det var forslaget ble stemt over.

– Kjempestort løftebrudd

Til Dagens Næringsliv har Ola Borten Moe uttalt at pengebruken på nye universitetsbygg er «gått over stokk og stein», og skylder på Høyre.

Akre hevder at Borten Moe ved flere arrangementer i Samfundets regi har gitt uttrykk for at han ønsker mer ambisiøst campusprosjekt.

– Han har også ved invitasjon til Samfundet før nåværende valg uttrykt at han ønsker å støtte prosjektet ytterligere. Nå står prosjektet i fare. Det er et kjempestort løftebrudd, fortsetter Akre.

LØFTER: Akre hevder at Borten Moe har brutt løfter til studentene som ble gitt før han gikk inn i regjering.

Akre viser også til andre lovnader han mener Borten Moe har brutt, som manglende dekningsgrad av studentboliger, at han ikke har økt satsingen på forskning og at det ikke kom økning i studielånet.

– Er det drastisk å be om ministerens avgang?

– Vi har ikke anledning til å stille mistillitsforslag, men det handler om at vi ble lovet noe i forkant av valget. Vi mener han nå bør gjøre endringer for å holde sine løfter, hvis ikke ønsker jeg en annen minister, svarer Akre.

– Forrige regjering etterlot seg omfattende planer

Ola Borten Moe ønsker ikke kommentere påstandene om løftebrudd, eller misnøyen rundt hans ministerpost.

OVERREKKELSE: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) og avtroppende forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim under nøkkeloverrekkelse i Kunnskapsdepartementet.

Om voteringen sier politisk rådgiver for Borten Moe, Signe Bjotveit:

– Jeg registrerer at resolusjonsforslaget ikke ble vedtatt, og det var kanskje like greit siden det er Stortinget som er de eneste som kan avsette statsråder.

– Bakgrunnen for at departementet har bedt NTNU og Statsbygg om å utrede alternativer av mindre omfang og pris, er at den forrige regjeringen etterlot seg omfattende planer med mange store byggeprosjekter som skulle realiseres på kort tid. Summen av de prosjektene som er satt i gang – eller planlagt satt i gang – er for stor. Vårt mål er fremdeles å få flyttet aktiviteten på Dragvoll ned til Gløshaugen, fortsetter rådgiveren.

Henrik Asheim (H): – Oppsiktsvekkende

Om uttalelsene svarer tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim:

– Det er helt åpenbart at vi må unngå store kostnadssprekker, men å begynne å rive milliarder ut av et viktig prosjekt som enda ikke er påbegynt er oppsiktsvekkende og ikke minst skaper det stor usikkerhet for NTNU.

Han sier at nettopp for å unngå kostnadssprekker la den tidligere regjeringen opp til et såkalt «Design to cost»-prosjekt på ny campus ved NTNU.

– Det betyr at de har fått en sum med penger som de kan bruke, og hvis prosjektet koster mer så må de prioritere bort noe. Det er forutsigbart for NTNU, og ikke minst for statskassen.

NY GJENNOMGANG: Rektor ved NTNU, Rektor Anne Borg, forteller at hun og NTNUs styre skal gå gjennom campusprosjektet på nytt.

NTNU-rektor: – Absolutt grense

NTNU ønsker ikke å kommentere Studentersamfundets resolusjon og votering. Rektor Anne Borg er bekymret for om NTNU klarer å nå målene med campussamling med ytterligere kutt i rammene.

– Kostnadsrammen fra forrige regjering på 11,8 milliarder kroner er en absolutt grense, uten mulighet for overskridelser, svarer hun.

Hun vil diskutere budsjettendringene grundig med NTNUs styre.

– Vi skal gå gjennom prosjektet på nytt og komme tilbake til statsråden med hva vi mener er mulig, forteller rektoren.