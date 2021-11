I BRESJEN: Norge fortsetter å ta en lederolle i den internasjonale bekjempelsen av pandemien.

Norge gir to milliarder kroner til global pandemibekjempelse

– Ingen er trygge før alle er trygge, sier statsminister Jonas Gahr Støre om de to milliarder kronene Norge gir for å stoppe virusets spredning i verden.

– Norge skal fortsette å ta et ekstraordinært ansvar for å stoppe pandemien også i det kommende året, forteller statsminister Jonas Gahr Støre til VG mandag ettermiddag.

I justeringen av statsbudsjettet for 2021 foreslås det å bevilge rundt 2 milliarder kroner til den globale koalisjonen ACT-A.

ACT-A er et samarbeid mellom land som jobber for å sikre vaksinekapasitet, utstyr, personell, og kompetanse til at land i utvikling kan bekjempe coronaviruset.

– Ingen er trygge før alle er trygge. Men et så smittsomt virus må vi i opplyst egeninteresse og av hensyn og vår internasjonale ansvar stille opp utenfor Norges grenser, sier Støre til VG.

HELSEERFARING: Statsminister Støre har både vært helseminister og jobbet i Verdens Helseorganisasjon.

Skjevfordelte vaksiner

Siden 2020 har Norge ledet arbeidet i den globale koalisjonen ACT-A sammen med Sør-Afrika. Dette er nå forlenget til september 2022.

Den 9. desember skal Jonas Gahr Støre ha et møte med Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa.

Støre vil benytte denne anledningen til å fortelle at Norge legger to milliarder kroner på bordet til den globale felleskassen til bekjempelse av coronaviruset.

En betydelig andel av midlene skal gå til utjevning av den store vaksineskjevheten i verden.

Totalt har 52,4 prosent av verdens befolkning fått minst en vaksinedose, men i lavinntektsland er det kun 4,7 prosent som har fått en vaksinedose, ifølge Utenriksdepartementet.

Info FAKTA: SLIK SKAL PENGENE FORDELES

Økningen på 2 mrd. kroner er foreslått utenfor bistandsrammen som en ekstraordinær investering i den internasjonale pandemihåndteringen. Det er lagt opp til følgende fordeling av 2 mrd. kroner til ACT-As partnere: Vaksineutvikling gjennom CEPI: 400 mill. kroner

Innkjøpsordningen Covax AMC i Gavi: 500 mill. kroner

Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria: 600 mill. kroner

Legemiddelordningen Unitaid: 300 mill. kroner

Ekstrabevilgning til WHO: 200 mill. kroner Kilde: Utenriksdepartementet Vis mer

Roser Solberg

Dette er ikke første gang den norske regjeringen annonserer at de vil bruke to milliarder kroner til den internasjonale kampen mot pandemien. Regjeringen Solberg gjorde også det for nøyaktig ett år siden.

Utenriksdepartementet opplyste den gang at de to milliarder kronene var en blanding av ubrukte bevilgninger og omdisponeringer på bistandsbudsjettet, ifølge Bistandsaktuelt.

– Her har Norge, der vil jeg gi anerkjennelse til den forrige regjeringen, vært på banen i god norsk tradisjon, sier Støre, og legger til:

– Nå under pandemien er det helt avgjørende at Norge opprettholder den lederrollen vi har.

Info FAKTA: ACT-A-samarbeidet ACT-A springer ut av et G20-initiativ fra april 2020, og er besluttet forlenget til september 2022. WHO og Europakommisjonen er vertskap for ACT-A. Kilde: Utenriksdepartementet Vis mer

Dele på godene

Målet med bevilgningen er å sikre en bedre vaksinedekning, testkapasitet, behandlinger og verneutstyr for helsepersonell globalt.

Da vil man få færre dødsfall, virusmutasjoner, og reduserte sosioøkonomiske konsekvenser av pandemien, mener regjeringen.

Norge vil dessuten fortsette å dele med andre land vaksinedoser som vi ikke selv behøver.

Allerede er fem millioner vaksiner delt med andre land med lav vaksinasjonsgrad, gjennom vaksinesamarbeidet Covax.

Patentunntak

Pandemien er nå globalt på vei inn i sin fjerde bølge. Norge står nå i bresjen for å få til et kompromiss i Verdens Helseorganisasjon som kan innebære et unntak på patenter på covidvaksiner, forteller utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim til VG.

– Dette har vært en konflikt i utviklingsland og rike land i lang tid. Norge skal fasciliere disse forhandlingene. Sør-Afrika og India har ønsket omfattende unntak fra dette patentregelverket, og nå håper jeg vi kan bidra til å legge til rette for et kompromiss som kan føre til at flere kan produsere covidvaksiner.

MUSKLER: Utviklingsminister Tvinnerheim mener Norge må ta ansvar fordi vi er i en priveligert situasjon med finansielle muskler og et godt helsesystem.

– Privilegert situasjon

Mens vi i Norge nå har passert 70 prosent av befolkningen som er fullvaksinerte, er realiteten en ganske annen andre steder i verden.

– I Afrika er 6–7 prosent vaksinerte. Målet er at 70 prosent av verden befolkning skal bli vaksinert. Etterslepet er enormt og det eneste som hjelper på sikt er å få produksjonen opp raskt, sier utviklingsministeren.

Tvinnerheim sier det er helt rett for Norge å prioritere en slik pengebruk.

– Fordi vi har muskler til å gjøre det. Vi er i den utrolig privilegerte situasjonen at vi har klart oss godt sammenlignet med andre land. Vi har et robust system, et robust helsevesen og finansielle muskler som gjør at vi kan ta ansvar. Og når vi i tillegg vet at ingen er trygge før alle er trygge, er det ikke bare solidarisk, men smart at vi bidrar her.