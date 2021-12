ALVOR: – At skolen har gjort dette i 15 år uten at noen har reagert, er lenge, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) om VGs avsløring om Borgund videregående skole sin ulovlige rustesting. Hun er glad for at skolen har beklaget.

Tar grep etter ulovlig urintesting av elever: − Bør være en sterk advarsel

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) forventer at skoleeierne slår ned på ulovlig urintesting av elever, etter VGs avsløringer. Hun har bedt Utdanningsdirektoratet ta grep.

Publisert: Nå nettopp

– Reglene her er helt klare. Skoler har ikke lovhjemmel til å kreve at elever blir rustestet. Elevene skal være trygge på at rettighetene deres er godt ivaretatt når de er på skolen.

Det sier kunnskapsminister Tonje Brenna til VG, etter avsløringen om at Borgund videregående i Ålesund urintestet elever ulovlig i minst 15 år.

Tre tidligere elever ved skolen fortalte at rustestingen fikk store konsekvenser for enkeltelever og skolemiljøet. Etter sakene har en rekke elever fra andre skoler tatt kontakt med lignende historier.

Borgund videregående har beklaget og avsluttet praksisen.

– Jeg er glad for at elever står opp mot behandling de mener bryter med rettighetene sine. Det er den beste måten å sette dette på dagsorden og få skolene til å endre praksis, sier Brenna.

HER BLE ELEVER TESTET: På dette toalettet ved Borgund videregående, tok skolen ulovlige urinprøver av elever. Nå har de sluttet å rusteste elevene.

Ber urintestede elever varsle

VG har bedt kunnskapsministeren stille til et muntlig intervju, men får beskjed om at hun ikke har tid. Vi har blant annet spurt henne om hvordan hun vil sørge for at ikke andre skoler fortsetter med den ulovlige praksisen.

Til det svarer hun:

– Denne saken bør være en sterk advarsel hvis det er andre skoler som fortsatt holder på med ulovlig rustesting. Jeg har fått forsikringer om at Utdanningsdirektoratet nå skal informere tydelig om hva som er lov og ikke.

– Jeg forventer at skoleeierne, enten det er fylkene eller kommunene, kjenner til reglene og at brudd slås ned på, sier Brenna.

RUSKONTRAKTEN: Dette var kontrakten elevene skrev under på for å la seg rusteste av skolen.

Hun viser til at det er Statsforvalteren som fører tilsyn med at regelverket overholdes.

– Det er viktig at elever som mener at rettighetene sine er krenket, varsler Statsforvalteren i fylket der de går på skole.

Kunnskapsministeren svarer ikke på om hun vil gjøre noe for å kartlegge omfanget av ulovlig urintesting ved skoler.

Info Disse spørsmålene har VG stilt kunnskapsministeren Ser hun behovet for at skoler i dag får en tydelig presisering om at dette ikke er lov?

Hvordan vil hun sørge for at denne praksisen ikke fortsetter på andre skoler?

Hva mener kunnskapsministeren om at elever har blitt utsatt for dette over så lang tid?

Vil hun gjøre noe for å kartlegge omfanget av praksisen, for eksempel sende en instruks til statsforvalterne?

Brenna oppfordrer elever til å kontakte Statsforvalteren. Gjelder dette også saker som for eksempel strekker seg 15 år tilbake i tid? Vis mer

– Glad for at skolen har lagt seg flate

VG har vært i kontakt med Statsforvalteren i Møre og Romsdal. De sier at de denne uken gjør en vurdering av saken. Informasjon om hvorvidt det åpnes tilsyn, vil komme neste uke.

Brenna understreker at hun ikke kjenner saken fra Borgund videregående utover det som har stått i pressen.

– At skolen har gjort dette i 15 år uten at noen har reagert, er lenge. Jeg er glad for at skolen har lagt seg flate og sluttet med dette.

– Skolen har stor autoritet, og må bruke den med varsomhet. Skolen må være bevisst skjevheten i maktforholdet mellom skolen og eleven.