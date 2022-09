Turid Aas Lundby bor på sykehjem i Hurdal nord for Oslo. Til høyre er sønnen Finn Håvard Aas.

Sønnen fortviler etter at banken stengte kontoen til Turid (79)

– Helt hårreisende, sier Finn Håvard Aas etter at DNB stengte kontoen til moren Turid Aas Lundby (79).

Hun har siden 1970-tallet hatt samme bankkonto og blitt med på reisen fra Ås Sparebank til DNB. Der står sparepengene, der kommer trygden inn.

Den parkinson-rammede kvinnen bor på demensavdelingen på sykehjemmet i Hurdal. Sønnen Finn Håvard Aas (54) tar seg av privatøkonomien hennes.

Da storbanken i vår krevde at kundene skulle legitimere seg, med henvisning til hvitvaskingslovgivningen, kontaktet sønnen dem på vegne av moren.

– Jeg forklarte at hun ikke har pass og at førerkortet ble levert inn for ti år siden. Vi har legeerklæring på at hun ikke er i stand til å møte i banken, sier Aas.

Familien er ikke alene om å være oppgitt og fortvilet: Køene av kunder som skulle legitimere seg, har vært lange utenfor bankfilialene. De lange ventetidene på pass og nasjonalt id-kort har ikke gjort det lettere.

Finn Håvard Aas forteller at DNBs kundekonsulent forklarte at fordi moren fyller 80 i inneværende år, slipper hun møte opp. Alt banken trengte, var en ligningsattest.

Familien oversendte morens ligningsattest. Men da regningen fra sykehjemmet skulle betales i juli, fant de at begge hennes konti var sperret.

DNB og andre banker er pålagt å innhente gyldig legitimasjon fra kunder.

Kontoen ble avsluttet

– Da jeg ringte og spurte hvorfor, svarte kundekonsulenten i DNB at de ikke hadde fått legeerklæring om at hun ikke kunne møte personlig i banken.

Aas sier at den nye konsulenten sa det bare var dem som allerede har fylt 80 år, som er fritatt fra å møte frem – ikke alle som fyller 80 i løpet av året.

Finn Håvard Aas tilbød seg å skaffe legeattest, men DNBs mann sa ifølge Aas at han skulle ringe sykehjemmet for å få erklæringen direkte fra dem.

Så kom august – og konto og sparepenger var borte.

– Jeg visste ikke hva som hadde skjedd, om noen hadde svindlet henne. Jeg ble veldig usikker, for jeg trodde alt var i orden i forhold til banken, sier Aas.

En ny telefon til DNB avdekket at de hadde avsluttet morens konti, fordi banken ikke hadde mottatt legeerklæring innen fristen.

– Sykehjemmet utleverer ikke konfidensielle helseopplysninger til tredjepart. Og fristen 4. august var ikke kommunisert til oss, sier Aas.

DNB stengte kontoen til Turid Aas Lundby (79).

– Gjort alt de har bedt om

Han har tilbudt seg å skaffe legeerklæring på dagen og kjøre til banken. Men å få gjenopprettet morens konti, viser seg å være nærmest umulig, forteller han.

Sparepengene hennes er satt på en såkalt hjelpekonto.

– Banken har foreslått at vi umyndiggjør henne. Det synes vi ikke er riktig, bare fordi hun ikke har pass eller førerkort og DNB jobber som de gjør, sier Aas.

Aas har kontaktet DNB et utall ganger. Han har ventet opptil en time i telefonkø. Hver gang settes han over til nye konsulenter på legitimeringsavdelingen.

– Det er hele tiden vi som tar initiativ. Vi har gjort alt de har bedt oss om. Vi har holdt på i fire måneder for å tilfredsstille DNB. Men vi får ikke engang en egen saksbehandler vi kan ta direkte kontakt med, forteller Aas.

Finn Håvard Aas er kritisk til hvordan DNB har behandlet moren.

– Det går ikke an

Aas sier at august-regningen for oppholdet på sykehjemmet snart forfaller.

– Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Og vi vet ikke hva som skjer med sparepengene som DNB har tatt beslag i.

– Hva tenker du om at DNB avslutter din mors kundeforhold?

– Det er helt hårreisende at de kan gjøre et så alvorlig inngrep mot et gammelt menneske.

– Men har du ikke forståelse for at banken må følge loven?

– De må se på lovens hensikt. Målgruppen for hvitvaskingsloven er ikke en snart 80 år gammel, pensjonert sykepleier som bare får trygd inn på kontoen.

Vidar Korsberg Dalsbø er kommunikasjonsrådgiver i DNB. Pressebilde: DNB

DNB: – Strukket oss langt

DNB kan ikke kommentere individuelle kundesaker. På generelt grunnlag sier kommunikasjonsrådgiver i DNB Vidar Korsberg Dalsbø:

– Vi har strukket oss langt for å hjelpe eldre kunder over 80 år, som har hatt problemer med å relegitimere seg.

Dalsbø sier at banken tar seg god tid med å ringe kundene 1-til-1 for å bistå dem med relegitimering, slik at de slipper at kundeforholdet blir avviklet.

Han legger til at det er viktig for DNB å bistå eldre og andre med utfordringer, som har et langvarig kundeforhold og som fremdeles har et behov for banktjenester.

– Vi har stor forståelse for at det i enkelte tilfeller kan være vanskelig å oppdrive gyldig legitimasjon, legeerklæring eller lignende, men må samtidig forholde oss til regelverket som er strengt på dette feltet, uansett alder, fremholder Dalsbø i DNB.

Norges største bank vil ikke opplyse til VG hvor mange som ikke har oppfylt kravene til legitimering, fått sperret eller avsluttet sine konti.

– De aller fleste kundene som er avviklet, er såkalt passive kunder som har hatt minimale innskudd og en konto som de ikke har brukt på lang tid. Her er det mer snakk om en «ryddejobb» med uvirksomme kundeforhold, sier Dalsbø.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen og forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge Gry Nergård er enige om at bankene skal ha et tilbud til dem som ikke behersker digitale løsninger. Pressebilde: Svein Arne Orvik, Eldreombudet

Pålegges å hjelpe eldre

Eldreombudet får svært mange henvendelser fra eldre og pårørende om problemer med banktjenester. Mange behersker ikke de digitale løsningene.

Ombudet har tatt initiativ overfor Finans Norge. Resultatet er en ny bransjenorm som bankene er pålagt å følge fra 1. november i år: