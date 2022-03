18 ÅR: Snart må man være 18 år for å kunne få for eksempel fillers i leppene. Illustrasjonsfoto: Unsplash

Nå blir det 18-årsgrense på Botox og fillers

Tirsdag ble det flertall på Stortinget for å innføre 18-årsgrense på kosmetiske inngrep som fillers. I tillegg kan ikke lenger hvem som helst sette sprøytene på deg.

Av Intisaar Ali

Frem til nå har personer over 16 år lovlig ha kunnet endre utseendet hvis foreldrene har gitt dem lov. Enkelte klinikker har allerede innført 18-års grense, men nå vil et flertall på Stortinget innføre reglene for alle.

I tillegg til at man etter endringene av loven må være 18 år for å ta for eksempel fillers og botox, må også personen som setter sprøyten være helsepersonell.

Vet ikke når regelen trer i kraft

Det er partiene på Stortinget som har stemt for forslaget. Nå er det opp til regjeringen å gjøre nødvendige endringer i forskrifter før loven trer i kraft. Vi vet ennå ikke når dette skjer.

Men på Stortinget er Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson fornøyd med resultatet og at det nå kommer en endring i loven.

– Vi er veldig fornøyd med dette. Vi har vært med på å fremme forslaget på Stortinget og et stort flertall er for det, sier Cecilie Myrseth.

FORNØYD: Cecilie Myrseth er helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Hun mener lovendringen blir viktig for å bekjempe kroppspress blant unge.

I tillegg til å være fornøyd med at unge ikke lenger har tilgang til slike typer kosmetiske inngrep, mener politikeren det også er viktig for pasientsikkerheten at ikke hvem som helst kan sette fillers og botox på folk.

I Ungdata-rapporten fra 2020, levert av Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet, kom det frem at så mange som syv av ti ungdommer opplever press i en eller annen grad «om å se bra ut eller ha en fin kropp».

– Endringen er et ledd i å gjøre noe med kroppspresset som er i samfunnet i dag. Som påvirker mange unge av alle kjønn, men i stor grad unge jenter, sier hun.



Høyre også fornøyde

Det er på tide med at reglene blir strammet inn, mener Sandra Bruflot. Hun er stortingsrepresentant for Høyre og medlem av helse- og omsorgskomiteen.

– Botox har vært definert som legemiddel og dermed måttet injiseres av helsepersonell, mens for eksempel fillers ikke har vært det. Likevel kan du bli blind dersom en filler blir satt feil, sier hun.

ENDELIG: Sandra Bruflot (H) er glad for at reglene endelig endres.

Hun også mener at pasientsikkerheten er viktig, og at det kun er folk som kan det som bør utføre slike behandlinger.

– Det skulle bare mangle at dette må utføres av helsepersonell, og at du må være over 18 år for å få kosmetisk behandling som ikke er nødvendig av helsegrunner, sier Bruflot.

I likhet med Ap-kollegaen på Stortinget mener hun at dette kan være et ledd i å forhindre kroppspress.

– Vi har sett eksempler på «grunnkurs» som reklamerer med at hvem som helst kan sette fillers etter to dagers opplæring. Vi blir eksponert for «perfekte» ansikter og kropper gjennom sosiale medier, og antallet som får utført kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling har eksplodert, uten at regelverket har fulgt etter.

Hun er fornøyd med at reglene nå endres.

– Denne endringen har vi ventet på.