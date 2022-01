VIL FORTSETTE: Erna Solberg vil gjerne styre Høyre-skuta i årene fremover.

Erna Solberg ønsker gjenvalg – kan bli nestlederkamp

Erna Solberg tar gjenvalg som Høyre-leder. Bak henne er det duket for nestlederkamp: både Henrik Asheim (38) og Nikolai Astrup (43) sier at de vil bli nestledere.

Både partileder Erna Solberg og andre nestleder Tina Bru ønsker gjenvalg i Høyres partiledelse.

Solberg mener at Høyre har kommet godt i gang i opposisjon og med jobben som skal ta dem tilbake i regjering.

– Om bare halvannet år venter et lokalvalg der Høyre har som mål å bite godt fra seg. Det arbeidet er jeg veldig motivert for å lede dersom partiet ønsker det, sier Erna Solberg.

Men det kan bli kamp om den andre nestlederjobben, etter at Jan Tore Sanner søndag i et intervju i Aftenposten varslet at han vil gå av som nestleder etter atten år.

Både Henrik Asheim (38) og Nikolai Astrup (43) stiller seg til disposisjon, som betyr at de gjerne vil ha jobben.

KANDIDAT: Henrik Asheim sier at han stiller seg til disposisjon som ny Høyre-nestleder.

Nestlederkamp

Tidligere høyere utdannings- og forskningsminister Henrik Asheim sier til VG at han er klar til å ta jobben.

– Ja, jeg stiller meg til disposisjon, men det er potensielt mange dyktige kandidater, så nå skal både valgkomiteen og partiet få ro til å sette sammen den ledelsen de mener er best, skriver Asheim i en sms til VG.

Tidligere kommunalminister Nikolai Astrup (H) utelukker heller ikke å ta jobben.

– Høyre har heldigvis mange dyktige folk som kan bekle vervet som nestleder, og jeg er helt sikker på at valgkomiteen vil gjøre en grundig og god vurdering av hva partiet og ledelsen er tjent med. Dersom valgkomiteen skulle peke på meg, så vil jeg ikke utelukke at det kan være aktuelt, skriver han i en tekstmelding.

– Stiller du deg da til disposisjon som ny Høyre-nestleder?

– Det er vel en rimelig tolkning, svare Astrup.

UTENRIKSMINISTER: Ine Eriksen Søreide har ikke tatt stilling til om hun vil bli ny nestleder.

Ikke tatt stilling

Da VG spurte hvem folk foretrakk som ny Høyre-leder etter Erna Solberg tidligere i år fikk tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide mest støtte.

Hun har ikke tatt stilling til om hun er aktuell som ny Høyre-nestleder.

– Ine har ikke tatt stilling til dette. Hun sier at Jan Tore Sanner har gjort en fantastisk jobb som nestleder, og nå må valgkomiteen få jobbe i ro og fred med å legge frem en innstilling, skriver hennes rådgiver Casper Lehland i en sms til VG.

I tillegg til Jan Tore Sanner varsler Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal og forlegger Erling Kagge at de ikke tar gjenvalg på landsmøtet som er planlagt 2. – 3. april.

Tidligere Kristiansands-ordfører Harald Furre leder valgkomiteen.

FERDIG: Jan Tore Sanner varsler at han ikke tar gjenvalg som Høyre-nestleder etter atten år.

–Vemodig

Erna Solberg sier at det er vemodig at Jan Tore Sanner nå gir seg.

– Det er vemodig Jan Tore gir seg som nestleder. Heldigvis fortsetter han på Stortinget der han leder utdanningsfraksjonen vår, sier hun i en pressemelding.

Hun sier at han var arkitekten bak kommunereformen, fornyet læreplanene i norsk skole og trygget jobber gjennom coronakrisen som finansminister.

Solberg mener han har frontet Høyre på en god måte.

– Sammen har vi fornyet Høyre, sier Solberg.