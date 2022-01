Guldvog: − Vi har ikke tilstrekkelig tester

Massetesting av skoleelever kan være over i norske kommuner som ikke har nok hurtigtester. Helsedirektør Bjørn Guldvog innrømmer at testkapasiteten er sprengt i mange kommuner.

Publisert: Oppdatert

– Det er en veldig kraftig smitteøkning som gjør at vi ikke har en tilstrekkelig antall tester i kommunene til at vi har nok kapasitet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

Ved mangel på tester ber helsedirektoratet kommuner om å nedprioritere testing i barnehager og skoler.

– Med et så høyt smittetall som vi nå har er effekten i skolen vesentlig mindre enn tidligere i pandemien, sier Guldvog og legger til:

– Derfor anbefaler vi at det er der hvor risikoen for smitte er høyest at testene benyttes, og det er i husstander og nærkontakter, i tillegg til de man tror kan være smittet av covid.

Helsedirektøren vedkjenner at beslutningen om å kunne teste seg ut av karantene var preget av en avveining – gitt det høye antall tester som kreves for dette.

– Vi ønsket å bygge opp en kapasitet så fort som mulig, men samtidig så meldte det seg et umiddelbart behov for å avvikle karanteneordning fordi det var så mange som ble borte fra skole og arbeid på grunn av karantenen, sier han.

– Det var en vanskelig beslutning – og det viser seg at vi da har mangelfullt med tester i en periode, medgir Guldvog.

– Kan du bekrefte at dere valgte å gjøre det før alle kommunene var klare?

– Vi valgte å gjøre det før vi fikk bygget opp lagrene på det nivået vi synes var ideelt, svarer Guldvog.

Onsdag kom FHI med en ny risikorapport som pekte mot en ny fase i pandemien.

– De fleste tiltakene mot epidemien kan nå trappes gradvis ned over kort tid uten at det i et lengre perspektiv gir betydelig økt sykdomsbyrde, skrev FHI i risikovurderingen.

– Jeg leste deres rapport først i går, sier Guldvog til VG. Han mener den nye situasjonen rapporten beskriver fører med seg nye forutsetninger for pandemihåndteringen.

– Det er sånn at det har kommet ny kunnskap og nye vurderinger fra FHI som har endret for forutsetningene på et ganske kort tidsrom. Det skaper en del følgeutfordringer for eksempel for hvordan vi skal løse dette med testutfordringer og de øvrige rådene og anbefalingene som vi gir.