FORMANN STØRE: Jonas Gahr Støre har satt seg på møteleder-plassen i FNs sikkerhetsråd.

Støre om corona-tiltakene: − Vi må ha is i magen

NEW YORK (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er ikke umiddelbart klar til å følge Danmark og love at corona-tiltakene forsvinner 31.januar.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Men han sier likevel at Danmark og Norge har mange fellestrekk, og varsler at det vil komme nyheter senest 1.februar.

- Da vi gjorde reelle lettelser 14.januar, varslet vi at vi ville la det gå to uker og ha en full gjennomgang med åpning for lettelser underveis, sier Støre til VG i New York.

Den norske statsministeren har tirsdag ettermiddag tatt plass på møteleder-plassen i FNs sikkerhetsråd, hvor han skal lede møter tirsdag og onsdag.

På spørsmål fra norsk presse om hvordan det føles i sitte i den stolen, svarer han:

– Den er litt dyp, men den er historisk, for mange har sittet her før. Så det er et litt høytidelig øyeblikk.

Avgjør 1.februar

Danmark ventes å slippe opp sine corona-tiltak allerede neste uke, 31.januar, ifølge danske medier.

– Det er stor parallellitet mellom de nordiske landene. Jeg snakket med den danske statsministeren sist fredag, og Danmark og Norge har mange fellestrekk, sier Støre.

I et VG-intervju tidligere tirsdag har Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn krevd at regjeringen lemper pålegget om hjemmekontor nå.

Støre vil ikke svare direkte på det kravet, men sier:

– Vi vil ha dette til diskusjon i regjeringen 1.februar, med sikte på å gjøre justeringer i smitteverntiltakene som stemmer med den situasjonen vi er i.

Is i magen

– Dere har også sagt at det kan komme lettelser underveis?

– Men vi må ha litt is i magen. Smittetallene går opp, nå ligger de rundt 18 000 daglig. Det var forventet. Så gikk innleggelses-tallene ned, men nå øker de moderat. Men de øker. Vi må følge med. Vi må følge med og gjøre lettelser i tråd med kontrollstrategien som ligger til grunn, sier han.

– Er det aktuelt å slippe opp enkelttiltak før 1.februar?

– Jeg har ingen annonsering av det nå her i New York, svarer han.

– Helseministeren har gjort lettelser på karantene og innreiser i går. Og vi har gjort lettelser på antall i kulturlivet. Nå vil vi følge dette gjennom uka. Vi har ikke noe mål om å holde begrensninger lengre enn nødvendig. Men vi skal også ha den nødvendige oversikten og god kontakt med fagmyndighetene før vi gjør endringer, sier Støre.

FRA MOTSATT SIDE: Slik ser sikkerhetsrådssalen i FNs hovedkvarter ut fra møteleder-plassen. Norge har blant annet sørget for ny tapet i den store salen, med samme mønster som det opprinnelige.

Historisk dag

Støre sier at det er en historisk dag for Norge i FN:

- Denne salen har et spesielt norsk avtrykk med kunsten og arkitekturen, og oppussingen vi bidro til for 10 års tid siden. Dette passer godt med Norges profil og betydningen av FN, også for Norge.

– Hvordan kan Norge bli mer enn en leverandør av ny tapet til Sikkerhetsrådet?

– Blant annet ved å sitte her, sier han.

– Vi kan gjøre det vi vi sammen med våre nordiske naboer har gjort gjennom mange år: Sørge for at det er en nordisk representant i rådet så regelmessig som mulig. Vi støttet Solberg-regjeringen i å søke dette ansvaret om å sitte i rådet. Vi kommer ut av det med mer erfaring, kontakter og resultater, sier Støre fra møteleder-plassen.