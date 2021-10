MØTTE VEGGEN: Det var en hvit Tesla som kjørte inn i Bolleland torsdag.

Tesla kjørte inn i Bolleland: − Gikk mye adrenalin gjennom kroppen

Torsdag kjørte en Tesla inn i ytterveggen på Espa Servicesenter ved E6 og knuste et toalett.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Espa servicesenter, av mange kjent som Bolleland, ligger langs E6 i Stange kommune. Ifølge Espa selv selger Shell-stasjonen 1,8 millioner boller årlig.

Daglig leder Olav Simensen var inne på Espa da den hvite Teslaen traff ytterveggen på Bolleland med et brak.

– Jeg hørte en fæl lyd – en høy dundring. Det hørtes ut som om hele bygningen ristet, forteller han.

Kort tid etterpå fortalte en kollega at det var en bil som hadde truffet bygget. Simensen, som startet i jobben som daglig leder i sommer, sier han ble skjelven av opplevelsen.

– Det gikk mye adrenalin gjennom kroppen. Man får testet blodpumpen, sier han.

Knuste toalett

Ifølge Simensen ble det raskt klart at det ikke var noen som hadde kommet fysisk til skade etter hendelsen. Rommet som ble truffet av det kraftige støtet fra bilen var et kundetoalett.

– Bilen kom seg ikke gjennom veggen, men den brakk veggen, som igjen knuste toalettet. Heldigvis ingen der inne, for det hadde vært veldig leit både for oss og sjåføren, sier han.

SKJELVEN: Olav Simenstad, daglig leder ved Espa servicesenter, viser skadene på veggen etter at bygget ble truffet av bilen torsdag. Han forteller at han ble skjelven av hendelsen.

Operasjonsleder Per Solberg opplyste tidligere til Hamar Arbeiderblad at det var to personer i bilen, en kvinne i 70-årene og en 14 år gammel gutt.

– Vi er litt usikre på hvem som har kjørt bilen. Det har muligens vært en øvelseskjøring, Obstfeller.

Man må være 16 år for å øvelseskjøre.

– Så hvis tilfellet er at 14-åringen har kjørt bilen, vil det medføre førerkortbeslag av hun som angivelig satt på, sier operasjonslederen videre.

– Vi har sikret oss videoovervåkning for å undersøke det nærmere.