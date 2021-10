FERDIG: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran forlot forhandlings-hotellet i Hurdal fredag ettermiddag - sliten og tilfreds. Han var fornøyd både med det politiske resultatet og det sosiale samkvemmet mellom deltagerne.

«Nachspielkongen» Ap-Skjæran: − Vi har hatt «nach» hver kveld i Hurdal

HURDAL (VG) De to kommende regjeringspartiene har kommet nærmere hverandre både menneskelig og politisk i Hurdal. Ap-nestleder Bjørnar Skjæran forteller om særdeles hyggelige sene kvelder da han burde vært i seng.

Flere aktører fastslår at de er lykkelige over utfallet, men fryktelig slitne der de vandrer ut med trillekofferter og bager etter lange dager og intens jobbing med regjeringsplattformen på hotellet i Hurdal.

Ingen vil røpe innhold i regjeringsplattformen, men flere sier de har blitt bedre kjent med hverandre over partigrensene ved idylliske Hurdalsjøen.

– Det har vært særdeles arbeidsomme dager og da er det veldig godt å kjenne at vi er så nære som vi er, og så nære at de to kan ta hverandre i hånda og si det blir regjering, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til VG og peker mot de to partilederne.

Ap og Sp har ennå ikke lagt frem sin regjeringsplattform, men varslet om at de er i mål med hovedpunktene, og skal bruke helgen på utskriving av plattformen. Innholdet skal presenteres på onsdag.

- Det sies om forhandlinger at begge parter skal begge parter være litt misfornøyd, men nei, her er det god stemning når vi er kommet i mål, forsikrer Skjæran.

Han sier at særlig de to siste døgnene har vært veldig intense.

– Jeg vil ikke si noe mer om det. Men jeg kan si det har vært to kjempetunge døgn, beskriver han - og henviser mest til arbeidsmengden.

– Har dere kommet nærmere hverandre siden dere nå skal sitte i regjeringen sammen?

– Ja, åpenbart. Når man sitter i lag med folkene på denne måten, såpass tett, så kommer man nærmere hverandre. Når man er i regjering så må man ha større tillit til hverandre enn man trenger i noe annet arbeidsforhold, svarer Skjæran.

LANGE DAGER: Bjørnar Skjæran forteller om «bonding» og sosialt samkvem, men først og fremst beinhard jobbing under regjeringsforhandlingene i Hurdal. Regjeringspartner Senterpartiet er forresten kjent for å ha de lengste og mest livate festene på sine landsmøter.

– «Nach» hver kveld!

Nordlendingen fra Lurøy som ble selv valgt inn på Stortinget i høst, forteller at han har kommet mye tettere på menneskene i forhandlingene enn han har vært tidligere.

– Selv om vi har sittet til i hvert fall klokken 23.00 hver kveld, og sikkert burde gått og lagt oss, så har vi tatt oss tid til å være sosiale og ha det hyggelig. Det er bra, og da blir det «bonding», sier Skjæran som regnes som en sosial fyr.

– Så det har vært festlige lag?

- Jeg synes det har vært festlig hver kveld, men det har ikke vært noen fest. Jeg er blitt beskyldt for, eller utnevnt til, nachspielkonge fordi jeg har tatt en pils og lagt meg halv elleve på kvelden, sier Skjæran, og viser til det famøse Ap-nachspielet under et årsmøte i Nordland Arbeiderparti tidligere i år - som ikke var i tråd med de rådende corona-restriksjonene

– Så ser man det i en sånn sammenheng så har vi hatt «nach» hver kveld her, sier han og flirer hjertelig.

KJØRER GRØNT: Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim flirte og lo da hun satte seg inn i sin grønne Tesla fredag kveld. Skiltet i bakvinduet henspiller på Poison Ivy - en slem skurkedame i Batman-universet, men som står på naturens side.

– Pragmatisk og ryddig

Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim kommenterer forhandlingene mens hun plasserer bagger og koffert i bagasjerommet på sin småfrekke, grønne elbil.

- Vi har hele tiden jobbet veldig konstruktivt og med en god tone. Det er en gjeng som også klarer å ha det hyggelig sammen, så det lover godt for fremtiden.

- Kom dere nærmere hverandre i forhandlingene?

- Vi har mye felles politikk, og så er det noe som skiller oss. Men jeg synes vi har klart å løse de uenighetspoengene som har vært i en tydelig og konstruktiv tone. Det har vært pragmatisk og ryddig. Det ligger an til et godt samarbeid fremover. Jeg er kjempeoptimist.

– Du ser frem til å sitte i regjering med denne gjengen?

– Haha! Den kabalen skal Trygve få lov til å legge, sier hun.

TAR HELG: Hadia Tajik lyttet til partiledernes budskap på pressemøtet fredag ettermiddag, så trasket hun ned til mann og barn som ventet ved bilen.

Den andre Ap-nestlederen, Hadia Tajik, kommer ut fra hotellet med trillekoffert - og ser veldig fornøyd ut.

– Det har vært intenst, men det har vært bra. Og dette har jeg veldig tro på, sier Ap-nestlederen på vei til ektemann og barn som venter ved bilen i Hurdal.

– Jeg har blitt kjent med Senterpartifolk på en litt annen måte enn tidligere. Det mest inspirerende har likevel vært å forhandle om politikk og en ny politisk retning for Norge, sier Hadia Tajik til VG.

FORLOT HOTELLET: Sp-nestleder Ola Borten Moe forlot forhandlings-hotellet allerede torsdag kveld. Mange er spent på hvilken statsråd-post den tidligere olje- og energiministeren kan få i Støre-regjeringen.

Partisekretær Kjersti Stenseng mener folkene i hennes eget parti har blitt bedre kjent med Senterparti-folkene gjennom de lange dagene på forhandlings-hotellet.

– Det har vært veldig fint, sier partisekretæren - som ikke får frihelg selv hun avsluttet dagene på Hurdalsjøen Hotell.

– Nei, det er mye som skal gjøres før plattformen skal legges frem på onsdag.