Hør dagens episode av Giæver og gjengen

VGs kommentator Tone Sofie Aglen sier Odd Roger Enoksen har begått en av politikkens dødssynder.

Det er ikke overraskende Odd Roger Enoksen (Sp) avgang som er tema i dagens podkastepisode.

– Denne saken går veldig rett i kjernen av det metoo handler om, nemlig den voldsomme asymmetrien i makt, alder og posisjon mellom de to, og hvor ulikt de ser på det forholdet, sier VG-kommentatorer Tone Sofie Aglen i dagens episode.

– I tillegg til at han snakket usant til sine sjefer, som jo er en døddssynd i politikken, så er jeg mest overrasket over at han ikke så hvor problematisk denne relasjonen var. Ikke minst i lys av metoo, sier Aglen.

Trakk seg

Enoksen trakk seg som forsvarsminister i helgen og beklaget at han hadde et nært forhold til en svært ung kvinne da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen.

Kvinnen mener han utnyttet hennes sårbarhet.

Kvinnen var 18 år og videregåendeelev i 2005, og på skoletur til Oslo med politikk-klassen sin. I etterkant av skoleturen innledet hun og Enoksen det som senere skulle bli en svært nær og seksualisert relasjon.

– Det er kanskje lett å tenke at selvfølgelig burde han ha forstått, med den posisjonen han har, men jeg tror nok at innholdet i metoo og omfanget og alvorligheten - det er nok ikke sånn at alle i samfunnet tenker likt om disse grensene og hva som er hva. Det er nok fortsatt ganske strekk i laget, og det merker jeg på tilbakemeldingen fra lesere, sier Aglen.