Raymond Johansen mener det må være en prioritet å kvitte seg med den så snart det er mulig.

Johansen: Må være en prioritet å kvitte seg med meteren

Byrådslederne i Oslo og Bergen er glade for lettelsene, men ser begge to til Danmark.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tirsdag letter regjeringen på en rekke tiltak, men det ble ikke en full gjenåpning.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, opplyser at det ikke blir innført lokale tiltak i hovedstaden.

– Nå åpner det på de fleste områder, og det er både ventet, nødvendig og veldig bra. Nå overlates mer ansvar til hver enkelt av oss, arbeidsgivere og bedrifter. De neste ukene handler det først og fremst om tillit og sunn fornuft, sier han.

Johansen mener oslofolk har fortjent den tilliten.

– Mener du meteren burde vært fjernet?

– Danmark tok meteren i dag. Det må være en prioritet å kvitte seg med den så snart det er mulig. Mange har betalt en høy pris og mistet mye gjennom de to siste årene, sier Johansen.

Regjeringen har sagt at de tar sikte på å fjerne de resterende tiltakene 17. februar.

– Jeg er ikke bekymret for om folk ikke skal være forsiktige nok, jeg er nesten mer bekymret andre veien. Mange holder seg hjemme. Nå må vi ta tilbake livene våre og det skjer ikke av seg selv, sier han.

Han opplyser at alle i kommunen er velkommen tilbake på kontoret i morgen.

– Så er det en liten jobb med tilrettelegging, sørge for smittevernfaglig drift og fleksibilitet på arbeidsplassen, sier han.

Han oppfordrer også til å ta ekstra vare på alle som fortsatt er bekymret for smitte.

Roger Valhammer ønsket seg en full gjenåpning slik som i Danmark.

Ville ha Danmark-modell

– Dette er gode nyheter for Norge og for Bergen. Vi ønsket oss en full åpning etter modell av Danmark, men om det måtte bli en totrinnsrakett, så ønsket vi oss store lettelser slik at vi kunne ta store steg mot en mer normal hverdag, sier byrådslederen i Bergen Roger Valhammer i en e-post.

Byrådslederen opplever likevel at regjeringen har lyttet til dem fordi de har gått lenger enn anbefalingene fra fagmyndighetene.

– Selv om det er riktig å åpne opp, er det nok mange som ikke synes dette er helt enkelt. Den nye situasjonen legger også mye ansvar på den enkelte. Jeg har stor forståelse for at noen i en slik situasjon vil være varsomme og holde litt igjen. Samtidig, så kan de som ønsker det – nå ta steget og leve litt annerledes. Litt mer som før, sier Valhammer.

Han understreker at vi går inn i en ny tid med pandemien, der vi skal leve med pandemien midt iblant oss.

– Vi har en kjempejobb å gjøre fremover. Næringslivet lider, idretten lider, kulturlivet lider, og pandemien har forsterket krisen i psykisk helse. Det går barn rundt i Bergen som ikke har opplevd noe annet enn korona-skole. Dette må vi nå ta tak i, vi må brette opp emnene for å få hele Norge på føttene igjen. Det er snakk om en storstilt, nasjonal gjenreisning. Men Bergen skal gjøre sin del. Og vi skal gjøre vår del for Bergen