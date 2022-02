PÅ SYKEHUSET: 1–2 ganger i uken er Lene og datteren på poliklinisk kontroll på Haukeland sykehus.

Mange bekymrer seg for lettelsene: − Hvis jeg blir syk, hvem skal ta vare på henne?

For noen grupper i samfunnet blir det ekstra tungt fremover. Lene Nilsens datter på tre år har alvorlig epilepsi som kan utløses av infeksjoner. Hun frykter følgene ved tiltakslettelsene.

Av Malene Birkeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ikke alle jubler over lettelsene i samfunnet.

Lene Nilsen (41) fra Bjørnafjorden i Vestland frykter for hvordan hverdagen vil bli nå som Norge har åpnet mer opp.

Datteren hennes, Lea på tre år, leker, klatrer og forteller nøyaktig hva hun vil. Hun har en enorm livsglede, forteller mamma Lene.

– Hvis hun ikke hadde vært tilkoblet intravenøst ville du ikke sett hvor syk hun er.

Den lille jenta har en kromosomfeil som gir misdannelser og alvorlig epilepsi, som kan utløses ved infeksjoner. Tilstanden heter status epilepsi. Anfallene kan skade hjernen og er forbundet med økt dødelighet.

– Datteren min må noen ganger på respirator for å stoppe anfallene, sier hun og legger til:

– Fra oktober til januar ble vi flydd fem turer med luftambulanse til Haukeland sykehus. Det var en enkel forkjølelse vi ikke var klar over som utløste dette.

FRYKTER TILTAKSLETTELSER: Det som bekymrer mest er bemanningssituasjonen for hjelpen de trenger i hjemmet døgnet rundt.

Bekymring

– Hva blir annerledes for dere nå, kontra før pandemien?

– Før hadde vi mer kontroll på smitten rundt oss. Er det mer smitte, kan vi skjerme henne slik at vi kan få stabilisert epilepsien med medisiner slik at hun tåler infeksjonene bedre.

Nå når smittetallene er ventet å stige, er bekymringen for infeksjon økt, selv om det er noe mamma Lene alltid må forholde seg til. Pandemi eller ei.

Det som gjør henne aller mest bekymret nå, er imidlertid bemanningssituasjonen for hjelpen de trenger i hjemmet døgnet rundt.

– Vi har et omfattende hjelpeapparat i hjemmet med blant annet sykepleier. Hvis de blir syke, er det ingen andre som kan gjøre den jobben. Og blir det smitte her hjemme kan det bli utfordringer med å få sykepleieren inn i vårt hjem.

– Og hvis jeg blir syk, hvem skal ta vare på henne? sier mammaen, som er hjemmeværende med pleiepenger.

Enorme konsekvenser

Bettina Lindgren er styreleder i organisasjonen Løvemammaene. De bidrar til foreldre med alvorlig syke barn og har cirka 2500 medlemmer.

– Vi representerer en sårbar gruppe og er fullt og helt klar over tall og fakta. Vi vet at svært få barn blir syke av coronaviruset. Det vi er bekymret for er konsekvensene de høye smittetallene vil ha.

Hun trekker frem et eksempel om barn som er avhengig av helse- og omsorgstjenester, og sier at BPA-ordninger kan settes ut av drift på grunn av smitte.

– Det kan utgjøre en fare for disse barna. Disse konsekvensene kan bli enorme for noen familier.

Lindgren forklarer også at bekymringene foreldrene har for infeksjon er økt «nå som smitten løper løpsk».

– For noen foreldre er det frykt for tilbakegang av ferdighetsbygging hos barna som følge av infeksjon.

Hun mener informasjonen fra helsemyndighetene ikke har vært god nok til familier som lever med barn som er i risikogruppene.

– Vi er en gruppe som føler oss glemt. Vi har ikke fått spisset informasjon som angår vår gruppe. Jeg tror ikke mange forstår hvor kompleks sykdom mange av disse barna har. Dette er barn som kan gå fra å være i god form til å bli livstruende syke i det neste. Disse familiene lever på en knivsegg.

Hun sier mange av medlemsfamiliene i organisasjonen nå frykter at de må isolere seg.

På pressekonferansen tirsdag sa imidlertid regjeringen at personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, men ikke isolere seg, fordi det er viktig med sosial kontakt.

– Mange vil ikke utsette barna for potensiell smitte, sier Lindgren.

Usikkerhet

Det er også andre som kjenner på usikkerhet nå som samfunnet åpner og smittetrykket er høyt.

Kommunikasjonsansvarlig ved Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, Jon Anker, beskriver at medlemmene kjenner på usikkerhet omkring hvordan de skal forholde seg til rådene om at de i risikogruppene må være forsiktige.

KOMMUNIKASJONSANSVARLIG: Jon Anker ved Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte.

– Skal de gå på jobb igjen, selv om de har risiko for alvorlig forløp ved covid-19-smitte? Det er langt ifra sikkert at arbeidsgiver vil tilrettelegge for den enkelte dersom det ikke kommer konkrete råd fra myndighetene. Bør personer i risikogrupper unngå å reise kollektivt? Hva med store arrangementer der avstand er vanskelig? Hva bør personer i risikogrupper med barn i barnehage og skole gjøre?

Anker legger til at flere av deres medlemmer mangler beskyttelse mot coronaviruset.

– Selv etter fire doser er det en god del som ikke danner antistoffer etter vaksinasjon, fordi immundempende medikamenter påvirker immunresponsen.

Kreftforeningen: Delte reaksjoner

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, sier til VG at noen kreftpasienter er lettet mens andre er urolige over tiltakslettelsene.

For noen er det godt endelig å leve mer normale liv og få andre impulser og opplevelser enn sykdom og isolasjon. For andre betyr det økt bekymring for å bli smittet.

– Vi snakket nylig med en kreftpasient som fortalte at den enkleste tiden for henne er når samfunnet er nedstengt. Hun var redd for at folk nå slutter å ta hensyn ved å holde avstand og være flinke med hygiene.

GENERALSEKRETÆR: Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Nakstad: Viktig å teste seg

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at det er viktig å huske på at de som er ekstra utsatt har behov for å beskytte seg mot coronaviruset.

– Det er nettopp derfor rådet om å være hjemme når du er syk er viktig fortsatt, det er også derfor det er viktig å teste seg. Da blir du klar over at du er smitteførende og kan unngå å besøke personen som er utsatt.

ASSISTERENDE HELSEDIREKTØR: Espen Nakstad.

Han mener også det derfor er viktig ikke å gå inn for å bli smittet – selv om risikoen nå er stor for at du blir det.

– Det må tas hensyn til de som ikke ønsker å bli smittet, sier han.

– Har dere noen spesifikke råd til de som er i risikogruppen og som er bekymret nå?

– Det er mange av de smittevernrådene som gjelder alle. Holde meteren der det er mange mennesker og bruke munnbind ved trengsel. Tenk også over hvilke tidspunkt man drar til steder der det kan være mange mennesker.

Han legger til:

– De som har sykdomstilstander eller får behandling som gjør at immunforsvaret er senket, de må være ekstra forsiktige.