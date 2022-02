FOR FÅ: Det er ikke nok studenter som utdanner seg til å bli lærer, flere spår lærermangel i fremtiden. Her fra fadderuken i Bergen i 2020, hvor studenter samlet seg i Nygårdsparken.

Forsker: Disse studentene bør få lønn

Lønn til lærerstudenter kan være en løsning for å få flere menn til å utdanne seg til en jobb i særlig én del av skolen. Det mener professor og forsker Thomas Nordahl.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Nordahl er professor i pedagogikk og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet.

– Læreryrket er et så viktig yrke at de kunne fått lønn under utdanning, sier Thomas Nordahl til Gudbrandsdølen Dagningen, som først omtalte saken.

Nordahl er en av landes mest kjente skoleforskere.

– Vi har klaget over mangel på menn i grunnskolen i over 20 år. Det er ingen tegn til endring. Vi ser bare at situasjonen blir verre. Gjør vi ikke noen grep nå, vil vi måtte leve med dette en generasjon til, sier han til avisen.

Til VG forteller forskeren at utfordringer med rekruttering er et uttrykk for at læreryrket ikke har høy status blant unge mennesker, og særlig blant menn.

– Det er fortsatt ledige studieplasser, og kravene til å komme inn er fortsatt lave sammenlignet med andre profesjonsstudier. Da bør vi prøve ut noe som gir opplevde fordeler og ikke bare tiltak som appellerer til interesse og motivasjon for å bli lærer. Noe lønn under utdanning kan være en slik fordel, en annen kunne være refundering av studielån etter noen år som lærer. Lønn er også et mulig virkemiddel, men det er det vanskelig å styre politisk, sier han til VG.

Nordahl mener tiltakene for å rekruttere til lærerutdanningene ikke er tilstrekkelige. Han mener læreryrket er så viktig at studenten kunne fått lønn under utdanning, noe som gjøres i forsvaret.

Forsker Thomas Nordahl.

– Som samfunn kunne vi sagt at skolene er så viktige, sier han.

Studenter ved Forsvarets høgskole får i dag et tjenestetillegg som tilsvarer lønn under utdanningen. Forsvaret dekker også kost og losji, skriver de på sine hjemmesider. Studenter trenger derfor ikke studielån, noe som gjør utdannelsen mer attraktiv for studenter.

Hva risikerer vi om det ikke settes inn tiltak?

– Da risikerer vi å få stadig flere i lærerstillinger som ikke har lærerutdannelse, og det vil sannsynligvis bli en særlig utfordring i distriktene.

Søkertallene fra de siste årene har vært dystre. Samtidig som SBB har varslet om en økende lærermangel har færre studenter har søkt seg til lærerutdanningen. Mellom 2009 til 2014 brukte Kunnskapsdepartementet 43 millioner på å lokke flere til læreryrket.

60 lærerstudier hadde ved studiestart i 2021 ledige studieplasser, skrev NTB i august. Grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. klasse hadde en nedgang på nesten 15 prosent i søkere, sammenlignet med 2020.

I januar kunngjorde utdanningsministeren endringer i opptakskravet til lærerutdanningen. Det nye opptakskravet inneholder en fjerning av firer-kravet i matte, og gjelder fra og med vårens opptak til høyere utdanning.

– Det er mangel på lærere i Norge, sa utdanningsminister Borten Moe til VG den gang.