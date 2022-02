MEHL HAR TALT: Emilie Enger Mehl mener barns rettigheter blir godt ivaretatt på mindre rettssteder.

Mehl slår tilbake: − Uenig med barneombudet

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) forsvarer reversering av domstolsreform – til tross for sterke innsigelser fra flere fagmiljø.

Av Martin Lægland

Publisert: Nå nettopp

– Jeg mener det er viktig med domstoler med lokal forankring i hele Norge, og jeg mener det er viktig at det blir sånn i fremtiden også. Jeg ønsker å styrke både små, mellomstore og store domstoler i hele landet, sier Mehl til VG etter at hun har blitt stilt til veis i Stortingets muntlige spørretime om saken.

Saken er nå ute på høring, men regjeringens budskap er klart i Hurdalsplattformen: de ønsker å reversere reformen.

Flere statsadvokater, økokrim-bossen, dommerforeningen og advokatforeningen er blant de som har advart mot en reversering. Også Stine Sofies stiftelse er kritiske, og mener det «ikke har mer substans enn en ostepop».

Info Dette er domstolsreformen Domstolsreformen ble innført av regjeringen Solberg, og trådte i kraft 1. mai 2021. Den kom etter at Domstolskommisjonen i 2019 anbefalte å kutte i antall tingretter. Det innebar at flere tingretter ble slått sammen, og at man gikk fra 60 til 23 tingretter i Norge. Flere av de som uttalte seg kritisk til reformen har i ettertid blitt mer positive til effektene av reformen. Antallet rettssteder er beholdt, og reformen la til grunn at arbeidsplasser ikke skulle fjernes. Reformen medførte også at flere av landets jordskifteretter ble slått sammen. Vis mer

Barns rettssikkerhet

Barneombudet har også uttalt seg svært kritisk til reversering, og mener dette kan svekke støtte fagmiljøer som har blitt til som følge av sammenslåingen av mindre domstoler.

– Ved å reversere domstolsreformen styrker man ikke rettssikkerheten, man svekker rettssikkerheten, og det gjelder særlig for barn og unge, har barneombud Inga Bejer Engh uttalt til NRK.

Nå slår Mehl tilbake, og avviser advarslene fra barneombudet – som har i oppgave å være talsperson for barn og unges rettigheter.

– Jeg er uenig med barneombudet om at det er en sammenheng mellom strukturen til domstolene og rettssikkerheten til barn. Jeg vil styrke barns rettssikkerhet på generelt grunnlag.

SVAR PÅ TILTALE: Justisministeren fikk flere kritiske spørsmål fra opposisjonen i den muntlige spørretimen på Stortinget – men svarte med å forsvare intensjonen om å reversere domstolsreformen.

– Stemmer ikke

Justisministeren mener barns rettigheter i rettssaker vil bli like godt ivaretatt ved mindre domstoler – og angriper kritikerens argumentasjon

– Det blir fremstilt som om dommere ved mindre domstoler har mindre kompetanse. Det stemmer ikke. Det stiller samme krav uansett hvor de jobber i landet, og de samme kompetansehevingstiltakene.

Mehl avviser at regjeringen setter distriktspolitikk foran rettssikkerhet.

– Jeg er uenig i at det på nåværende tidspunkt er grunnlag for å si at å gå tilbake til den tidligere strukturen vil svekke barns rettssikkerhet på den måten barneombudet fremstiller det.

– Delte meninger

Mehl sier de vil ta stilling til deres endelig forslag etter høringsrunden.

– Alle de faglige innsigelsene mot reverseringen regjeringen forslår, gjør de inntrykk?

– Dette er en sak som har pågått over flere år og det er mange delte meninger. I noen tilfeller er vi uenige, og vi vil få et godt bilde når høringen er over.

Mehl er ikke enig med kritikerne som mener at dommere vil få mindre mulighet til å spesialisere seg ulike fagfelt, dersom de går tilbake til den gamle strukturen.

– Sakene skal enda gå på nærmeste rettssted. Så med mindre man vil legge ned rettsstedene, så er det fremdeles sånn. Jeg er opptatt av at man kan heve kompetanse og ha samarbeidsløsninger på tvers av domstolene selv om de blir selvstendige.