HARDE TAK: Stormen har tatt tak i kledningen på kontrolltårnet på Stavanger Lufthavn Sola.

Flytrafikken på Flesland og Sola åpnet igjen

All flytrafikk fra Bergen og Stavanger ble stanset søndag ettermiddag. Rett etter klokken 15 er flytrafikken åpnet igjen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Vi opplever tekniske utfordringer som følge av uværet, og gjennomfører stans i trafikken som et sikkerhetstiltak inntil videre. Jeg kan bekrefte at dette gjelder for Bergen lufthavn, Flesland og Stavanger lufthavn, Sola. Sikkerheten er høyt prioritert på alle våre lufthavner, bekreftet senior kommunikasjonsrådgiver og fungerende pressevakt i Avinor, Anna Langhammer til VG i 14-tiden søndag.

Det var Dagbladet som omtalte saken først og TV 2 som omtalte stengningen av Sola først. Bergens Tidenende skriver klokken 15 at flyplassene er åpnet igjen, og at årsaken skal ha vært en feil ved kontrollsentralen i Stavanger.

– Bakgrunnen er at vi opplever tekniske utfordringer som følge av uværet, sa Anna Langhammer i Avinor til VG.

– Radarproblemer

Stian Finsland har vært på Flesland siden rundt klokken tolv søndag formiddag og sa til VG i 14.30-tiden at han ikke hadde sett et eneste fly lande eller ta av siden da.

I UVISSE: Fra venstre, Stian Finsland, Preben Vigsnes, Kjetil Omdal og Per Steffen Hagen.

Idet han skulle boarde flyet begynte meldingene om stengningen å komme i medier.

– Det ble nylig opplyst over høyttaleranlegget at stansen i trafikken skyldes radarproblemer.

– Flyet til Kristiansand skulle hatt avgang 14.20. Vi har fått ny tid 17.05, men jeg må innrømme at jeg er slitt skeptisk til om de får fikset radaren til det. Vi vurderer når å leie bil og kjøre hjemover, sier han.

TV 2s reporter på stedet meldte at passasjerene på Flesland fikk beskjed om at datakommunikasjon mellom fly og tårn ikke fungerer:

– Høyttaler-beskjed fra Avinor sier at på grunn av radarproblemer er all trafikk til og fra Flesland stanset.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Anna Langhammer sier til VG i 15.30-tiden at luftrommet er i ferd med å åpnes opp og at det har vært tekniske problemer som var årsaken til stansen.

– Var det radarproblemer som var årsaken?

– Jeg kan ikke bekrefte noen ting knyttet til det akkurat nå, det må vi komme tilbake til. Men det jeg vet er at vi har tekniske problemer med nettet som våre medarbeidere på lufthavnen har jobbet med å rette og at luftrommet nå åpnes opp igjen, sier Langhammar.

Hun sier passasjerer må forvente forsinkelser utover kvelden.

– Det vil nok føre til noen forsinkelser utover kvelden, men passasjerer som rammes bør møte til oppsatt tid og ta kontakt med flyselskapet sitt for mer informasjon.