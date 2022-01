HARDE TAK: Stormen har tatt tak i kledningen på kontrolltårnet på Stavanger Lufthavn Sola.

Flytrafikken på flere flyplasser stanset

Avinor bekrefter at all flytrafikk på Flesland er stanset. TV2 melder at det samme gjelder Stavanger Lufthavn Sola.

Av Hanne Hattrem

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi opplever tekniske utfordringer som følge av uværet, og gjennomfører stans i trafikken som et sikkerhetstiltak inntil videre. Jeg kan bekrefte at dette gjelder for Bergen lufthavn, Flesland og Stavanger lufthavn, Sola. Sikkerheten er høyt prioritert på alle våre lufthavner, bekrefter senior kommunikasjonsrådgiver og fungerende pressevakt i Avinor, Anna Langhammer til VG.

Det var Dagbladet som omtalte saken først og TV 2 som omtalte stengningen av Sola først.

– Bakgrunnen er at vi opplever tekniske utfordringer som følge av uværet, sier Langhammer til VG.

– Hvilke tekniske utfordringer er det snakk om?

– Det må vi komme tilbake på.

– Har dere noen idé om når trafikken kan starte opp igjen?

– Vi vil komme med flere detaljer om når flytrafikken kan åpnes igjen. Dette er et føre-var-tiltak fordi sikkerheten har høy prioritet, sier Langhammer i Avnior.