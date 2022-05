DELT: Altaværingene har stemt for å forbli i Finnmark, men resultatet er svært jevnt.

Knapt flertall for Finnmark i Alta: 123 stemmer skiller

Opprivende nabokrangler og sykehuskonflikt til tross: Et knapt flertall av befolkningen i Alta har stemt for at de vil forbli i Finnmark.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det viser resultatet fra folkeavstemningen i Finnmarks mest folkerike kommune tirsdag kveld. Bare 123 stemmer skiller mellom 48,16 prosent som stemte for å melde overgang til Troms, og de 50,06 prosent som sa nei.

Info Dette ble resultatet 50,06 (3239 personer) har stemt for at Alta skal være en del av Finnmark 48,16 prosent (3116 personer) ønsker at Alta skal være en del av Troms. 1,78 prosent (115 personer) har levert blank stemme. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Vis mer

I underkant av 4 av 10 avla stemme. Kommunestyret møtes for å ta stilling til den rådgivende folkeavstemningen avstemningen og behandle saken fredag den 13. mai.

– Det er et knapt flertall, likevel har vi flertall for et av alternativene og det er bra, sier Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap) til VG.

Under en pressekonferanse tirsdag kveld viste hun til at tverrpolitisk utvalg og andre politiske partier i Alta har uttrykt at de vil følge folkets råd.

– Det er på bakgrunn av det forventet at kommunestyret fatter et vedtak som avslutter saken om Alta skal søke seg til Troms, sa hun, ifølge NTB.

Altas ordfører Monica Nielsen sier det er på tide å ta fatt på den store oppgaven det er å utvikle nye Finnmark fylke

Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, sier til VG at valgdeltakelsen er middels til folkeavstemning å være, og at det knappe Finnmarksflertallet fort blir tungen på vektskålen om politikerne er usikre.

– Men vi får se hva kommunestyret gjør på fredag. Samtidig er det også et betydelig signal fra velgerne i Alta at nesten halvparten ikke ønsker å være med i Nye Finnmark - der vil det sikkert bli en del prosesser fremover, uansett om spørsmålet om å sende inn en søknad om overgang til Troms blir parkert på fredag, sier han.

Splittelsen i Alta handler både om sykehusstrid, geografi, identitet, og at flere mener en reversering av tvangsekteskapet med Troms ikke vil løse Finnmarks utfordringer.

Lang strid

Troms og Finnmark fylker ble slått sammen 1. januar 2020. Bare fem måneder senere søkte fylkestinget om skilsmisse for de to tidligere fylkene. I februar kom det endelige vedtaket om at oppsplittingen skal skje innen januar 2024.

Men i Alta er det mange som ikke vil skille seg fra Troms, og som heller vil bytte fylke enn å gjøre det.

En av de store sakene som ligger bak, er sykehussaken: Kampen for bedre sykehus og fødetilbud er helt sentral for mange altaværinger, og flere øyner håp om å få større gjennomslag i Troms enn hos Finnmarks fylkesting.

Stein trekker dette frem som den største konfliktsaken mellom Alta og resten av Finnmark.

– Men du har også en del konflikter knyttet til videregående skole, der folk opplever at studietilbud legges ned i Alta for å prioritere studietilbud med få elever i distriktene. Det er noe som har bygget seg opp over tid, en opplevelse av at resten av Finnmark rotter seg sammen mot Alta, sa han til VG tidligere tirsdag.

På den andre siden er det usikkerhet knyttet til hva deg egentlig vil bety å melde overgang og bli en lillebror i Troms, spesielt økonomisk.

Dagens ordning med årlige distriktstilskudd til Nord-Norge er delt inn i fire kategorier. Hvis Alta skulle få samme tilskudd som Nord-Troms i stedet for som Finnmarkskommune, kan de tape 90 millioner.

– Dette har det vært stor usikkerhet rundt, og det gjør velgerne usikre på hva som er de økonomiske konsekvensene, sier Stein.

Det er også et spørsmål om identiteten som finnmarking, som er viktig for mange.

Stein oppsummerer hovedargumentene for og mot slik:

For Finnmark: Usikkerhet rundt økonomi. Finnmarks identitet

For Troms: Resten av Finnmark bryr seg ikke nok om Alta. Man opplever at man samarbeider mer med Troms på blant annet helse og utdanning.

VG har tidligere tatt turen langs den gamle fylkesgrensen. Les mer om hva innbyggerne sier om identiteten og fremtiden som står på spill her.

VEIVALG: I dag ligger Alta i Finnmark-delen av Troms og Finnmark fylkeskommune, nær den gamle fylkesgrensen

Det er mulig for en kommune å bytte fylke, men det trengs godkjenning av regjeringen eller Stortinget. Det kan du også lese mer om i denne saken.

– Krevende situasjon

Alta er med sine 20.000 innbyggere, klart størst i Finnmark. Hvis de skulle over til Troms, ville Finnmark med klar margin bli Norges mest folketomme fylke, med bare 55.000 innbyggere igjen.

Fordi et så lite fylke ikke er realistisk, har Alta-politikere før folkeavstemningen argumentert blant annet hos NRK for at det kunne reddet Troms og Finnmark som sammenslått fylke, hvis Alta søker seg til Troms.

Det tror ikke Stein ville vært realistisk:

– Jeg tror det sitter såpass langt inne for denne regjeringen å skulle reversere oppsplittingen, men det er jo klart at det ville sette regjeringen i en veldig kinkig situasjon som de må håndtere. Hvis en kommune i et hvilket som helst annet fylke ville melde overgang til et annet fylke hadde det ikke spilt en stor rolle. Men her blir resten av Finnmark så lite at du setter hele fylket i spill, sa han til VG tidligere tirsdag.

Det som hadde blitt igjen av Finnmark ikke bare bestått av betydelig færre mennesker. Fylket ville også kunne tape store skatteinntekter og politisk makt regionalt og nasjonalt.

– Uavhengig av resultatet nå er dette en sak finnmarkspolitikerne må håndtere i tiden som kommer, hvis et stort mindretall vil ha Troms. De har en krevende situasjon som både politikerne i Finnmark og nasjonalt må skjønne at her er det noen utfordringer som krever noen svar, sier Stein.

Skulle Alta melde overgang, har ledende politikere i nabokommunene Kautokeino og Loppa tidligere gitt signaler om at de sterkt ville vurdere det samme.