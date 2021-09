FUNNET DREPT: Birgitte Tengs (17) ble funnet drept i mai 1995. Nå mener politiet at de har løst saken.

Opplysninger til VG: Fant DNA som kan knyttes til siktede på Birgittes klær

KARMØY (VG) Mannen som er siktet for drap på Birgitte Tengs og mistenkt for å ha drept Tina Jørgensen, skal ha blitt pågrepet på bakgrunn av et DNA som ble funnet på Tengs’ benklær.

Det får VG opplyst fra uavhengige kilder.

Ifølge VGs opplysninger skal DNA-et ha blitt funnet på Birgitte Tengs sine benklær fra den dagen hun ble funnet drept. Etter det VG får opplyst er det snakk om et DNA-funn som skal være av en slik art at det kan tilhøre mannen som nå er siktet for å ha drept henne.







VG får opplyst at DNA-beviset ikke er entydig, i den forstand at profilen også kan matche nære mannlige familiemedlemmer til siktede, i oppad- og nedadstigende linje.

Derfor har politiet blant annet brukt mye tid på å ettergå hvor hans aller nærmeste familiemedlemmer oppholdt seg da Tengs ble drept.

Onsdag denne uken pågrep politiet mannen i 50-årene. Han er siktet for drapet på Birgitte Tengs, som ble funnet død 6. mai 1995 på Karmøy. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.

Mannen er bosatt på Haugalandet og har vært en del av politiets tidligere etterforskning av drapet på Birgitte Tengs, opplyser politiet. Mannen har også vært avhørt både i forbindelse drapet på Jørgensen.

– Samarbeider med politiet

VG er ikke kjent med at politiet sitter på DNA-treff som knytter ham til Tina Jørgensen. VG får opplyst at dette er grunnen til at han her kun har status som mistenkt og ikke siktet. Grunnen til at han etterforskes for Jørgensen-saken er blant annet at han var i Stavanger på det aktuelle tidsrommet.

Politiinspektør Unni Byberg Malmin sier til VG fredag at politiet ikke avventer nye DNA-undersøkelser i forbindelse med drapet på Jørgensen. Det er kjent av store deler av bevismaterialet fra etterforskningen ble destruert for mange år siden.

Mannens forsvarer, Stian Kristensen vil ikke kommentere VGs opplysninger i denne saken.

– Min klient har samarbeidet med politiet og forklart seg over to avhør. Politiet er opptatt av detaljer som hvor han har oppholdt seg på aktuelle tidspunkter, slik de er i alle slike saker. Dette svarer min klient på etter beste evne, sier Kristensen.

Den siktede mannen har forklart seg om både Birgitte Tengs-saken og Tina Jørgensen-saken, og avhørene er tematisk bygget opp, forklarer forsvareren.

– Hvordan reagerte din klient på fengslingen i dag?

– Han var forberedt på at det kunne gå den veien, men ble ikke mindre skuffet av resultatet av den grunn.

– Hva sa han da du ringte?

– Jeg har ikke gjort dette, er jo det han sier. Det er jo derfor han er skuffet over tingrettens avgjørelse.

– Hva tenker du om anke?

– Jeg må diskutere dette nærmere med min klient, sier Kristensen.

DREPT: Tina Jørgensen (20).

Varetektsfengslet

Mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs er besluttet varetektsfengslet i fire uker.

Den siktede undergis fullstendig isolasjon i to uker, inntil 17. september, opplyser Sør-Rogaland tingrett.

Han ilegges også brev-, besøks- og medieforbud i fire uker, som betyr nektelse av tilgang til aviser og nektelse av tilgang til kringkasting.

Politiet har tidligere sagt at de mener det foreligger fare for bevisforspillelse.