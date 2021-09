SÅ LIKHETER: Inge Morild, rettsmedisiner ved Gades laboratorium for patologi, Haukeland Universitetssykehus. Han obduserte Birgitte Tengs og Tina Jørgensen.

Rettsmedisiner: − Begge hadde samme type skader

Inge Morild obduserte Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. – Begge hadde samme type skader, sier han til VG.

Fredag ble det kjent at en mann i 50-årene er siktet og pågrepet for drapet på Birgitte Tengs – og at han i tillegg er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen for 21 år siden.

Siktelsen bygger blant annet på resultater fra DNA-undersøkelser.

50-åringen ble pågrepet onsdag denne uken, og følge forsvareren har mannen det nå tøft.

– Han opplever hele situasjonen som surrealistisk, det er vel ordet han bruker. Han synes dette er uforståelig, sier forsvarer Stian Kristensen.

Det var rettsmedisiner Inge Morild som gjennomførte obduksjonen av Birgitte Tengs på Haukeland sykehus i 1995. Det samme gjorde han på Tina Jørgensen i 2000.

TENGS-SAKEN: Birgitte Tengs ble funnet drept i 1995. Fredag ble det kjent at en 50 år gammel mann er siktet for drapet.

Samme type skader

VG besøkte rettsmedisiner Morild på Haukeland sykehus forrige uke for å se salen der han obduserte Birgitte Tengs i 1995.

Da Birgitte ble obdusert, var det helt stille, har en av krimteknikeren som deltok på obduksjonen fortalt.

Rettsmedisineren husker godt saken om Tengs, og sier til VG at han er «gledelig overrasket» over at politiet har siktet en ny person.

– Særlig hvis det er mulig å koble samme gjerningsmann til Tina Jørgensen, skriver han i en tekstmelding.

– Begge hadde samme type skader, så det kan jo passe.

Dette er Birgitte Tengs-saken Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Drapet er fortsatt uoppklart.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I 2015 ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene på Haugalandet siktet for drapet. Vis mer

Birgitte Tengs ble funnet drept og seksuelt mishandlet.

Morild tror at det også var snakk om seksuelt overgrep i saken om Tina Jørgensen, men sier til VG at hun hadde ligget så lenge at det var vanskelig å finne spor.

Jørgensen døde av stump vold, men obduksjonsrapporten viser også at hun hadde kuttskader. Den endelige obduksjonsrapporten konkluderte med at Tina var slått i hjel med stump gjenstand og at Tina hadde syv knusningssår i bakhodet.

– Hodeskadene kunne likne litt på de hos Birgitte Tengs, skriver Morild til VG fredag.

Dette er Tina Jørgensen-saken * 24. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området. * 26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viste at hun ble slått i hjel. * 31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i syv uker. * 23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen. * Sakene ble henlagt i 2003. * 16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen. * 17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken. * 9. oktober 2015 ble alle de fire siktede mennene løslatt. * 12. september 2016 henla Riksadvokaten saken mot de fire og begrunner henleggelsen med «intet straffbart forhold». * 18. oktober 2016 opplyste cold case-enheten i Kripos at de skulle se på den 16 år gamle drapssaken. * 23. september 2017 ble boken «Da Tina ble drept» gitt ut. Forfatter Erlend Frafjord skriver blant annet at politiet i etterforskningen av drapet er blitt tipset om en mann som er voldtektsdømt, og som siden ble drept. * 26. april 2018 konkluderte Kripos med at saken bør etterforskes videre, men i et begrenset omfang. * 6. september 2018: Sørvest politidistrikt opplyser at en gruppe etterforskere skal se på saken på nytt. Gruppen har så vidt startet arbeidet. * 3. september 2021 opplyser politiet at en person er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Kilde: NTB Vis mer

Tengs-siktedes forsvarer: – Min klient vil bli skuffet

Mannen i 50-årene ble fredag ettermiddag varetektsfengslet i fire uker. De to første ukene må han sitte i full isolasjon. Han underlegges brev-, besøks- og medieforbud i hele perioden.

– Min klient vil bli skuffet over denne kjennelsen. Jeg må gå gjennom den og se hvordan tingretten vurderer saken med tanke på en mulig anke, sier advokat Stian Kristensen som forsvarer mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs.

Han skal nå ta kontakt med sin klient og informere ham om resultatet.