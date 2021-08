BRØDRE: Ibrahim (18), Emad (20) og Yahya Jamal Sirwil (17). Familien har samtykket til at VG publiserer navn og bilde av brødrene.

Dødsulykken i Flå: − De kom fra krig, og så dør de i en ulykke

FLÅ /KRØDSHERAD (VG) De tre brødrene, som døde brått i en trafikkulykke mandag, kom til Norge som flyktninger fra Syria: – Det er meningsløst, sier kamerat og kollega av brødrene.

Publisert: Nå nettopp

– Det står fortsatt på vaktlisten at Ibrahim skal jobbe i morgen klokken 17 etter skolen. Det er vondt å tenke på, sier Ahmed Adnan (22) til VG torsdag.

Han kjente alle de tre brødrene Emad (20), Ibrahim (18) og Yahya Jamal Sirwil (17), som omkom i trafikkulykken på Flå mandag. Han forteller at de kom til Norge som flyktninger fra Syria for flere år tilbake.

– De kom fra krig, og så dør de i en ulykke. Det er meningsløst og rart, sier kameraten.

Det var i en møteulykke med en kranbil på riksvei 7 mellom Nesbyen og Hønefoss i Flå i Hallingdal ved 22-tiden mandag kveld at de tre brødrene, som satt i personbilen, brått ble revet vekk.

KAMERAT OG KOLLEGA: Ahmed Adnan (22) jobbet på McDonalds sammen med to av brødrene som døde i trafikkulykken i Flå. Han forteller om tre gutter som alltid spredte godt humør.

– De levde for hverandre

Brødrene var hjemmehørende i nabokommunene Krødsherad og Flå. Mens den yngste av brødrene jobbet på Kiwi i Noresund, jobbet de to eldste på McDonalds sammen med Adnan.

– Alle på McDonalds er i sjokk, sier kameraten og kollegaen.

Han forteller at det var særlig 18 år gamle Ibrahim som sto ham nær.

– Han var en blid og hyggelig person, og man ble fort venn med ham. Han var arbeidsom, flink på jobb og hadde kontroll på alt, forteller Adnan.

Også moren til de tre guttene jobber på McDonalds sammen med Adnan. Han tror det er viktig for alle berørte å snakke sammen nå, og håper særlig det går bra med familien.

– Moren var så glad i dem at det er vanskelig å beskrive. De levde for hverandre, sier Adnan.

– Kunne bare ikke tro at alle tre var borte

Selv lå 22-åringen og sov da han fikk den vonde telefonen. Det var en kamerat som skulle fra Oslo til Gol som ringte og fortalte om ulykken.

– Jeg var i sjokk, jeg trodde det ikke. Jeg trodde det var tull, og at det måtte være noe annet, sier Adnan.

– Jeg kunne bare ikke tro at alle tre var borte. Det er ikke lenge siden jeg var med dem.

Han forteller at sist han var hos Ibrahim, spilte de Fifa og spiste sammen.

– Når Ibrahim og familien kom på jobb ble man glad. De lagde så god stemning, sier kollegaen og kameraten.

– Jeg kommer til å savne alt ved dem. De var så hyggelig folk som man ikke kommer til å glemme.

Forstander: Gutter som hadde drømmer for livet

Mohamed Bashir Jama er forstander på Hønefoss Islamske Senter, som familien til de avdøde har tilknytning til. Han beskriver ulykken som både trist og tragisk.

– Tre ungdommer ble borte med en gang. De gikk på skole og jobbet, hadde masse venner og alt som er. Det er en situasjon som er veldig vanskelig, sier Jama til VG.

MINNESTED: Utenfor Kiwi-butikken i Noresund, hvor den yngste av de tre brødrene jobbet, har butikksjefen satt opp et bord med bilder av de tre brødrene, lys og en minnebok.

Han kjente ikke de omkomne personlig, men sier at han har stor medfølelse for foreldrene som nå har mistet sine tre sønner.

– Tenk at du har tre barn og venter på at de kommer hjem, eller at de skal sende en melding og si at de kommer litt senere. Og så plutselig hører du om en ulykke, sier forstanderen.

– Det er en vanskelig situasjon, og særlig når man kommer fra et annet land, skal være trygg og leve, og tenke på fremtiden. Det er ikke lett, tilføyer han.

Han sier at guttene hadde planer og drømmer for livet, som de fleste andre unge.

– En vanskelig situasjon for dem

Når VG møter Jama, har han vært på besøk hos familien i Noresund.

– Akkurat nå er det en vanskelig situasjon for dem, men jeg kan ikke si hvordan de føler det inni seg.

Han forteller at de har mange hjemme hos seg som støtter dem, ber sammen med dem og deler sorgen med dem.

– Jeg var hos faren nå, ikke bare som en forstander, men også som et medmenneske.

Ifølge muslimsk tradisjon, skulle de tre brødrene helst blitt begravet samme dag. Men Jama forklarer at når ulykker som dette skjer, aksepterer man å vente.

Han forteller at mange i menigheten har ringt han, og er trist og lei seg over det som har skjedd.

– Samtidig er dødsfall også en livsfase. De som dør i en slik situasjon, kommer ifølge vår tro til himmelen med en gang, avslutter han.