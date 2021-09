DRAPSSIKTET: Mannen i 50-årene fra Haugalandet er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20).

DNA-funnet i Tengs-saken: − Kan åpenbart ikke stå alene

HAUGALANDET (VG) DNA-beviset i Tengs-saken er langt svakere enn vanlige DNA-treff, ifølge VGs opplysninger. I teorien kan det stamme fra mange tusen menn i Norge.

Publisert:

Ifølge VGs opplysninger gir analysen av DNA-beviset i Tengs-saken ikke et «ja» eller «nei» svar på spørsmålet om DNA-et tilhører den siktede, får VG opplyst.

Det gir likevel «moderat til sterk» støtte til påtalemyndighetens hypotese, ut fra europeiske retningslinjer for vurdering av DNA-bevis.







Sentralt bevis

For to år siden, i 2019, fikk politiet et stort gjennombrudd i etterforskningen av drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs.

Etterforskerne i Sør-Vest politidistrikt fikk tilsendt et svært interessant DNA-resultat fra eksperter ved et Rettsmedisinsk institutt i Innsbruck i Østerrike.

DNA-resultatet pekte mot en mann som allerede var mye omtalt i Tengs-etterforskningen.

Usikkerheten ved DNA-funnet skal være grunnen til at politiet har etterforsket saken mot mannen i det skjulte etter at de fikk DNA-beviset i 2019. DNA-beviset kunne ikke stå på egne ben, og man måtte skaffe andre beviser for å bygge tilstrekkelig mistanke.

På onsdag i forrige uke pågrep politiet mannen og to dager senere fortalte at siktelsen blant annet bygger på DNA-resultatet.

ÅSTEDET: Her gjør politiet undersøkelser på åstedet ved Gamle sundveg på Karmøy.

– Det har pågått en prosess med GMI i Østerrike etter vi fikk det første svaret i 2019. Det er blitt gjort mye undersøkelser og vært en dialog i tiden etter dette. Det leder frem til at vi går til den pågripelsen. Så har vi også andre opplysninger som bygger opp under mistanken, som vi har jobbet med i denne tiden parallelt, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

– DNA er sentralt når man har argumenter for skjellig grunn til mistanke, men også andre forhold, sier politiadvokaten.

VG får opplyst at politiet, etter å ha fått DNA-beviset i 2019, har brukt mye tid på å utelukke mannlige slektninger av mannen i 50-årene.

De skal også ha sjekket DNA-profilen opp mot en rekke andre kandidater, som ikke matchet og dermed kunne utelukkes, får VG opplyst. Dette skal styrke politiets hypotese og mistankegrunnlag.

Blodflekk på strømpebukse

Politiet vil ikke røpe detaljer rundt funnet, men VG kan nå avsløre at funnet langt fra er noe vanlig nær hundre prosent sikkert DNA-resultat.

DNA-beviset skal stamme fra en såkalt Y-kromosomanalyse. Y-kromosomer stammer alltid fra menn, mens X-kromosomer stammer fra kvinner.

Videre stammer DNA-resultatet fra et ukjent biologisk materiale i blodflekk på Birgitte Tengs’ svarte strømpebukse. Tidligere hadde man kun funnet kvinnelig DNA i blodflekken, men nå klarte man altså å finne mannlig DNA også.

Sannsynlighetsrate

DNA-bevis er ingen enkel sak å forklare, og her blir det noe komplisert:

En standard DNA-analyse vil gi et resultat som kan leses som en tallrekke på 23 tall, litt som en lang id-kode.

Tengs-etterforskerne har imidlertid ikke en fullstendig DNA-profil som knytter mannen til drapet. De kan se at den biten de har matcher mistenkte, men kan ikke utelukke at det kan stamme fra noen andre.

Når eksperter skal forklare den bevismessige vekten av et slikt DNA-resultat, presenteres dette i form av en såkalt sannsynlighetsrate.

I dette tilfellet sier den hvor mye mer sannsynlig det er at DNA-et funnet i blodflekken, stammer fra mannen i 50-årene eller andre menn i hans farslinje, enn at det stammer fra en helt tilfeldig utvalgt mann på gaten.

les også Venninne om Tengs-siktede: – Det var liksom noe som skurret

– Ikke uvanlig

Styrken i DNA-beviset til politiet i Tengs-saken, har en sannsynlighetsrate på omkring 400, får VG opplyst.

– I teorien innebærer det at 1 av 400 menn i befolkningen har lik profil som den som er funnet på åstedet på Karmøy, sier Thomas Berg, leder for Rettsgenetisk senter ved Universitet i Tromsø.

– Et forholdstall i den størrelsesordenen er ikke uvanlig å få som resultat når man gjør en Y-kromosomanalyse, sier Berg på generelt grunnlag.

Umiddelbart kan en sannsynlighetsrate på 400 høres mye ut, men det er det ikke.

I en sak hvor man står overfor en mer fullstendig profil, vil sannsynlighetsraten gjerne være over en milliard. Da er man så nær 100 prosent sannsynlighet for at det er riktig person, at man med rimelig sikkerhet kan legge det til grunn.

Det er man ikke i denne saken.

– Vil kunne skape tvil

DNA-beviset kan dermed bli et sentralt stridstema i en eventuell rettssak mot mannen i 50-årene, som nekter enhver befatning med drapet.

– En forsvarsadvokat vil kunne skape en del tvil om beviset, sier professor Thore Egeland ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– 400 er et ganske lavt tall, fortsetter Egeland, som i flere år jobbet ved Rettsmedisinsk institutt.

– Hva sier det om styrken i funnet at det kom i 2019, men at man ikke gikk til pågripelse?

– Ja, det kan du si. Det er utenfor min ekspertise, men det sier jo at de ikke ville reist tiltale om det var alt de hadde, svarer Egeland.

Og legger til:

– Det er åpenbart at det beviset ikke kan stå alene.

FORSVARER: Stian Kristensen forsvarer mannen i 50-årene, som også er mistenkt for det uoppklarte drapet på Tina Jørgensen.

Mange tusen

I teorien er det mange tusen andre menn her i landet som vil passe den profilen politiet har, forklarer professor Bjørnar Olaisen, som jobbet ved Rettsmedisinsk institutt fra 1971 til 1997.

Om det var 80.000 mennesker innenfor en viss avstand av Birgitte Tengs kvelden hun forsvant, kan man forvente at omkring 200 personer vil matche den aktuelle DNA-profilen.

I teorien vil også den siktedes nære mannlige slekt – og også potensielt fjerne mannlige slektninger med samme stamfar – matche den DNA-profilen fordi Y-kromosom arves normalt uforandret fra far til sønn.

Men det betyr ikke at det er like sannsynlig at det er en av disse andre som har etterlatt sitt DNA, påpeker Olaisen.

les også Tengs-siktet i tidligere avhør: – Den som har gjort dette, må være klin kokos

Andre bevis

Grunnen til det er at det finnes en rekke andre opplysninger om den siktede, som ikke kan ses bort fra i en sannsynlighetsberegning.

Ifølge VGs opplysninger består også politiets mistankegrunnlag av følgende elementer:

Mannens manglende alibi den helgen Birgitte Tengs ble funnet drept om morgenen 6. mai 1995.

At han kjørte på Karmøy den natten Tengs forsvant

At han har kjørt samme type bil, en grønn Opel, som har vært sentral i saken.

At han har vært moduskandidat gjennom store deler av saken

At han har en sedelighetshistorikk med innslag av vold.

Siktedes forsvarer Stian Kristensen ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

Onsdag sendte han inn et støtteskriv til anken over varetektsfengslingen av mannen.

– Innholdet i den vil jeg ikke si noe nærmere om. I og med at påtalemyndigheten har valgt å gå ut og omtale et DNA-bevis, så er det klart: Det vil bli et viktig tema i saken videre.