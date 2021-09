VG-måling: Fremgang for Ropstad i Agder etter leilighetsbråket

LYNGDAL MISJONSKIRKE (VG) Mens Høyre og Frp går kraftig tilbake i Agder, ser ikke Ropstads gutteromavsløringer ut til å skremme velgerne i bibelbeltet fra å stemme KrF. Partiets piler peker mot himmelen på Sørlandet.

Av Frank Ertesvåg , Ida Lyngstad Wernø og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: Nå nettopp

Det viser VGs meningsmåling for Agder, som er utført av Respons.

– Jeg synes dette er veldig gledelig, nesten fenomenalt, jubler pastor Sten Sørensen (68) i Lyngdal i Agder da han får innblikk i VG/Responsmålingen. Den viser en fremgang til 14,7 prosent i Vest-Agder og til 9,9 prosent i Aust-Agder valgdistrikt.

Sørensen håper budskapet om KrF-målingene fra Agder sprer seg utover landet. Ikke minst til nabofylket Rogaland der han nå sprer Herrens glade budskap etter mange år som pastor hjemme i Lyngdal Misjonskirke, hvor han tar imot VG.

– Bibelbeltet har våknet

– Dette kommer i all hovedsak av at folk i selve bibelspennen på bibelbeltet har våknet. Folk har skjønt at disse verdiene som KrF står for - ikke kan fases ut. Skal KrF-velgerne og kristenfolket bli med på toget, så går det nå, illustrerer pastoren.

Han tar seg tid til et intervju før han skal møte andre menn i godt voksen alder i den faste bibelgruppen hjemme i Lyngdal. Sørensen er iført hvite, sommerbukser og en lett blazer med tørkle i brystlommen før møtet med de andre mannfolkene.

KJENT PASTOR: Sten Sørensen (68) er en kjent skikkelse i Misjonskirken både i Agder og Rogaland. Han priser seg lykkelig for at KrF er i siget på VGs siste målinger fire dager flør valget.

Ved valget i 2017 fikk Høyre nesten 28 prosent av stemmene i Vest-Agder, men på VGs måling går partiet tilbake åtte prosentpoeng, til 21 prosent. Også i nabo-valgdistriktet Aust-Agder går partiet tilbake, fra godt over 25 prosent til under 20.

Også Fremskrittspartiet sliter med å holde på velgerne fra forrige valg: i både Aust- og Vest-Agder går partiet tilbake.

Et parti som derimot ikke ser ut til å måtte bekymre seg for et dårligere valgresultat enn sist, er altså Kristelig Folkeparti, som styrker seg på partileder Kjell Ingolf Ropstads hjemmebane.

Ropstad inne i Vest-Agder

Mandag avslørt Aftenposten at Ropstad var folkeregistrert på gutterommet hos foreldrene i Evje og fikk gratis pendlerbolig fra Stortinget fra 2009 frem til i fjor. I perioden leide han også ut en tomannsbolig familien eier på Lillestrøm.

STORT MISJONSHUS: På 4000 kvadratmeter misjonskirke er kristen-aktiviteten stor i Lyngdal i Agder. Sten Sørensen har virket som pastor her i hjembygda i mange år, men jobber nå mest i Stavanger for Misjonskirken.

Det ser ikke ut til å ha skremt bort velgerne i hjemfylket.

Tvert imot styrker KrF seg både i Aust- og Vest-Agder fra forrige Respons-måling i juni, og partiet går frem med rundt to prosentpoeng i begge valgdistriktene.

– Jeg tror folk her bryr seg veldig lite om denne pendlerbolig-saken med Kjell Ingolf. Det er politikken som betyr noe for folk. Dessuten: Er det noen som skal stå for tilgivelse, så er det oss kristenfolk, sier pastoren.

I Vest-Agder får partiet en oppslutning på nesten 15 prosent – to prosent høyere enn ved valget i 2017.

Det betyr at partileder Kjell Ingolf Ropstad, som topper KrFs stortingslister i begge valgdistriktene, ligger an til å sikre seg ett av de fem mandatene i Vest-Agder.

Her kan du se målingen for Vest-Agder, som er gjennomført av Respons for VG og Fædrelandsvennen:

Pastor Sørensen, som tidligere også var aktiv i KrF i hjembygda Lyngdal, tror at mange kristne KrF-sympatisører nå tar med partiet i sine kveldsbønner.

– Jeg tenker at det er 75 prosents sjanse for at vi havner over sperregrensen på mandag. Kristenfolk er litt trege av og til. Men nå har de skjønt hvor viktig dette valget er, analyserer pastoren.

– Mange ber nok for partiet nå. Jeg ber også for KrF, men også for andre partier. Jeg vil jo at Gud skal velsigne alle partier, legger Sten Sørensen til.

Til tross for nedgangen til Høyre, sikrer partiet seg to av fem direktemandater i fylket, som ved forrige valg. Også Fremskrittspartiet sikrer seg et mandat i målingen, selv om de går tilbake i overkant av tre prosentpoeng.

Det siste mandatet i Vest-Agder sikrer Arbeiderpartiet seg. I målingen ligger partiet an til å gjøre et litt svakere valg enn i 2017, mens både SV og Rødt styrker seg på rødgrønn side.

Ved stortingsvalget i 2017 sikret KrF seg et utjevningsmandat i valgdistriktet, men hvem som vil stikke av med utjevningsmandatene etter valget i år, vil ikke være avgjort før etter valgnatten.

Dette er «Andre» Gruppen Andre omfatter denne gang 2.2 til Demokratene, 1.5 til Partiet De Kristne, 0.6 til Partiet Sentrum, 0.4 til Helsepartiet, 0.3 til Industri- og næringspartiet, 0.2 til Liberalistene, 0.2 til Pensjonistpartiet og 0.2 til Piratpartiet. Vis mer

Her kan du se målingen for Aust-Agder, som er gjennomført av Respons for VG, Agderposten og Fædrelandsvennen:

Dette er «Andre» Gruppen Andre omfatter denne gang 1.5 til Demokratene, 1.0 til Industri- og næringspartiet, 0.8 til Partiet De Kristne, 0.5 til Pensjonistpartiet, 0.5 til Helsepartiet og 0.2 til Liberalistene. Vis mer

Som i Vest-Agder ser ikke årets valg ut til å endre mandatfordelingen i Aust-Agder, skal vi tro VGs måling. Her går ett mandat til Høyre, ett til Fremskrittspartiet og ett til Arbeiderpartiet.

Selv om partiet ligger an til å få bedre oppslutning enn i 2017, er Agder-målingene dårlig nytt for Senterpartiet gitt oppslutningen partiet har hatt i fylket det siste året: I Aust-Agder faller partiet med fire prosentpoeng siden forrige måling, og ender opp med 12,1 prosent, mens Sp i Vest-Agder får 7,5 prosent – ned hele fem prosentpoeng fra forrige måling.

Demokratene

I Vest-Agder får partiet Demokratene en oppslutning på 2,2 prosent.

Selv om partiet er langt unna noen mandater, skal en tro meningsmålingene, er Demokratenes førstekandidat i både Aust- og Vest-Agder Vidar Kleppe «helt sikker» på at partiet vil få et høyere valgresultat enn det målingene har vist.

– Vi kommer til å bli den store overraskelsen når stemmene blir talt opp, sier han selvsikkert til VG.

– Vi skal stå løpet inn. Med meg tilbake på Stortinget, skal Stortinget både stå tidlig opp og legge seg sent, for her blir det mye å gjøre, sier Kleppe, som var valgt inn på Stortinget for Fremskrittspartiet i to perioder, fra 1989–1993 og 1997–2001.

Kleppe ble suspendert fra partiet i 2001, og har vært en aktiv politiker i Demokratene siden 2002.

Etter et brakvalg i 2019 og mye turbulens i partiet lokalt i Kristiansand, skal det mye til før stortingsplass er innen rekkevidde denne gangen, viser VGs måling.