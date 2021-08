OFRENE: Jan-Øystein Ask Hilby (42) og Silje Helen Kvandal (29).

Dobbeltdrapstiltalt (58): − Jeg har vært sint mange ganger før, men det har aldri gått så galt

HORDALAND TINGRETT (VG) En av de tiltalte etter drapene på Silje Helen Kvandal (29) og Jan-Øystein Ask Hilby (42) forteller at bakgrunnen var at de drepte skyldte ham penger, og at han derfor var veldig sint.

Av Hanna Haug Røset

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mannen (58) forklarer i retten at han kom i kontakt med de to avdøde i desember i fjor, og at de fortalte ham at de trengte penger fordi de ikke hadde råd til julegaver.

Han mener de gjorde en avtale og at de skulle betale ham tilbake senere. Men han fikk aldri noen penger, forklarer tiltalte. Dette gjorde ham sint, og han opplevde det som «vanvittig krenkende», sier han.

Bakgrunn: Mener drapet på Silje (29) og Jan-Øystein var planlagt

– Jeg er en dømt voldsmann. Jeg kan ikke stå der og la et menneske behandle meg sånn. For meg var det et beger som var stappa fullt, sier 58-åringen i retten.

– Det var et beger som, for min del, har gått over alle støvleskaft. Jeg har vært sint mange ganger før, men det har aldri gått så galt, sier han.

ÅSTEDET: Politiet jobber utenfor hospitset der de mener de to ble drept.

«Helvete, hva er det jeg holder på med?»

Påtalemyndigheten mener Silje Helen Kvandal (29) og Jan-Øystein Ask Hilby (42) ble drept på et hospits i Møllefaret i Arna utenfor Bergen natt til 13. januar i fjor. Så skal de ha blitt fraktet til et turområde der de ble funnet drept dagen etter.

Totalt fem personer er tiltalt i saken, tre av dem for drap eller medvirkning til drap. Majoriteten av de involverte er tunge rusmisbrukere. Flere av aktørene i retten har påpekt at dette gjør at både tiltale og vitner i saken kan ha problemer med hukommelsen.

58-åringen erkjenner straffskyld for drapene, med det forbehold at han mener påtalemyndighetens beskrivelse av hans deltagelse i drapet på Silje Helen Kvandal (29) ikke er riktig.

I retten forteller han om hvordan han og en medtiltalt oppsøkte de to avdøde på rommet. Han sier han knivstakk begge de to avdøde, men han mener han trakk seg da han var i ferd med å knivstikke Kvandal.

– På et eller annet tidspunkt, så får jeg en sånn «helvete, hva er det jeg holder på med? Det er ikke hun som er problemet. Det er han som er problemet», sier tiltalte.

FRAKTET BORT: De drepte ble funnet ved Osavatnet nær Gullfjellet utenfor Bergen.

– Det var mitt sinne

Begge de to avdøde hadde skader som trolig stammer fra en øks, men 58-åringen nekter for å ha hatt befatning med et slikt våpen.

Ifølge tiltalen var det en annen av de tiltalte, den 34 år gamle nattevakten på hospitset, som brukte øksen.

På spørsmål om hvorfor de andre tiltalte var involverte, svarer 58-åringen:

– Hadde jeg vært en av de andre impliserte i denne saken her, så hadde jeg løpt for lenge siden.

– Jeg har prøvd å ta på meg skylden så godt jeg kan. Det har jeg vært forberedt på fra første dag. For jeg har følt at det var mitt sinne, sier han.

Dette er saken: Silje Helen Kvandal (29) og Jan-Øystein Ask Hilby (42) ble funnet drept i et turområde i Arna i Bergen 13. januar i fjor. Påtalemyndigheten mener de natten i forveien ble drept på rom 305 på et hospits i Møllefaret, og de deretter ble fraktet til stedet der de ble funnet.

Tre menn er tiltalt for drap eller medvirkning til drap. En 58 år gammel mann erkjenner straffskyld for drapene. Han er tidligere voldsdømt og risikerer forvaringsstraff. En 34 år gammel utenlandsk statsborger, som jobbet som nattevakt på hospitset, nekter straffskyld. Det samme gjør en 24-åring som er tiltalt for medvirkning for å ha holdt vakt mens drapene ble begått.

I tillegg er to menn tiltalt for å ha fraktet de to drapsofrene til stedet de senere ble funnet. De erkjenner begge straffskyld.

Det er satt av én måned til rettssaken som startet i Hordaland tingrett mandag. Vis mer

Tiltalte forklarer at han er straffedømt i en lang rekke land og at han har vært rusmisbruker store deler av livet.

– Jeg har ødelagt for meg selv og resten av mitt liv. Jeg må leve med det og stå inne for det jeg har gjort. Men jeg har ikke prøvd å innlemme noen andre, sier 58-åringen i retten.

Aktor Benedicte Hordnes sa i sitt innledningsforedrag at det er få kriminaltekniske bevis å støtte seg på for retten, ettersom alle de tiltalte har vært i kontakt med de avdøde og/eller våpen og gjenstander som har blitt brukt til opprydding og håndtering av likene.

Statsadvokaten har varslet at det kan bli aktuelt å påstå forvaringsstraff for 58-åringen. Grunnen er at han erkjent å ha begått de fysiske handlingene i saken og at han er straffedømt flere ganger tidligere.