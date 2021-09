Varsler endringer i både innreiseregler og karanteneplikt

Endringene i innreiseregler er gode nyheter for alle med kjærester og familiemedlemmer fra land utenfor EU/EØS-området. I tillegg varsler regjeringen justeringer i karanteneordningen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Torsdag kunngjorde regjeringen at de vil beholde TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) slik den er nå, men at de planlegger å gå justere denne noe innen kort tid.

Det vil skjer så snart de har vært dialog med kommunene og statsforvalterne om både innholdet og når det bør tre i kraft.

I dag er fullvaksinerte og de under 18 unntatt for smittekarantene, med mindre det er deres husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som er smittet.

Nå er planen at dette også skal gjelde andre.

– Justert TISK innebærer blant annet å endre karanteneplikten slik at den kun omfatter hustandsmedlemmer og tilsvarende nære, sier Høie i en pressemelding.

Rutinemessig smittesporing vil dermed bare omfatte husstandsmedlemmer og de som regnes som «tilsvarende nære».

Den smittede selv eller andre, for eksempel foresatte, skolen eller idrettslaget, tar kontakt med øvrige nærkontakter om at disse bør la seg teste.

Åpner opp for vaksinerte utenfor EU

Personer som er vaksinerte med vaksiner godkjent i Storbritannia, USA og av WHO vil nå få samme lettelser i innreisekarantene som personer vaksinert med EMA-godkjente vaksiner, kunngjorde Justis- og beredskapsdepartementet torsdag.

I tillegg kobles tre nye land til EUs løsning for coronasertifikat: Nord-Makedonia, Tyrkia og Ukrainia

Fra 12. september vil dermed kjærester og familiemedlemmer fra land utenfor EU/EØS-området kunne reise til å reise til Norge.

Lettelsene gjelder for dem som har følgende relasjon til den som er bosatt i Norge:

Voksne barn og stebarn, samt foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn (lettelser for mindreårige barn/stebarn og deres besteforeldre/stebesteforeldre er allerede innført)

Besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn

Kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige bar

Justisministeren: Viktig at testing og karantene fortsatt følges

De understreker at kjærester må søke gjennom UDIs søknadsordning for kjærestebesøk, ifølge departementet.

– Mange har ventet lenge på besøk fra sine kjære. Innreiserestriksjonene er strenge og svært inngripende for de som rammes. Nå har tiden kommet for å sørge for trygg innreise for flere kjærester, barn, foreldre og besteforeldre, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Hun forklarer at så lenge de vanlige strenge reglene for testing og karantene følges, kan vi nå åpne opp enda litt mer.

– Det forutsettes at de ordinære reglene for testing og karantene følges. Flere av disse må derfor være på karantenehotell de første dagene, understreker justisministeren.

JUSTISMINISTER: Monica Mæland.

Setter videre gjenåpning på vent

På pressekonferansen ble det også klart at regjeringen utsetter videre gjenåpning fram til andelen fullvaksinerte er vesentlig høyere enn i dag.

Da vil man imidlertid gå rett til normaltilstand, opplyste statsminister Erna Solberg under pressekonferansen torsdag.

– Selv om vi nå blir stående på trinn 3, er vi på vei til en normal hverdag med økt beredskap. Når vi kommer dit, og vi har fått bedre kontroll over situasjonen i skolene, er vurderingen at vi kan gå rett dit, sa hun.

Dermed utsettes videre gjenåpning nok en gang, men gjenåpningen utvides til gjengjeld når den kommer.

– Ytterligere åpning nå gir risiko for mer smitte. Den risikoen vil vi ikke ta når det er så kort tid igjen til alle voksne har fått mulighet til å beskytte seg med vaksiner. Derfor blir vi stående på trinn 3 i gjenåpningsplanen til flere blir fullvaksinert, og vi kan gå over til en normal hverdag med økt beredskap, sier Solberg.