Støre lurte fotografene: Det var så komisk og gøy

SLØVÅG (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lurte fotografene. Og tok tirsdagens bilde.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Se på disse bildene her, er det ikke fine?

Jonas Gahr Støre prikker VGs utsendte på skulderen og viser tre bilder han akkurat har tatt.

1 / 3 En av dem som rullet rundt på asfalten for å få det beste motivet, var VG-fotograf Frode Hansen (forran). En av dem som rullet rundt på asfalten for å få det beste motivet, var VG-fotograf Frode Hansen (forran). En av dem som rullet rundt på asfalten for å få det beste motivet, var VG-fotograf Frode Hansen (forran). forrige neste fullskjerm En av dem som rullet rundt på asfalten for å få det beste motivet, var VG-fotograf Frode Hansen (forran).

Han og LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid brukte mandagen på industristeder i Vestland, blant annet på å Equinors havvind-verft Hywind Tampen i Sløvåg i Vestland.

Bak ham ruvet en av verdens største havvindmøller og fotografene ligger strødd foran ham.

Støre fikk ekstra oppmerksomhet fra fotografene fordi han tok selfie.

– Spesielt muntert

Men i tillegg snudde han altså over på andre siden, og tok bilde av fotografene, mens de trodde han tok selfie.

– I dag var det spesielt muntert fordi det var så fint vær og en av Norges største installasjoner rett bak meg. De måtte ned for å få vinkelen de ville ha. Jeg har aldri opplevd at fotografene har falt for meg. Det gjorde de i dag – som fluer, ler statsministeren.

Han sier det er hyggelig å dele hvordan virkeligheten tidvis ser ut for politikerne, som står der og skal forsøke å se interessante ut.

– Dette var så komisk og gøy at jeg allerede har delt bildene med familien, sier Støre.

Skryter av norske fotografer

Han sier han ikke har noe imot fotografene som følger ham rundt fra mølle til mølle og skip til skip.

– Mitt forhold til fotografene er gjennomgående hyggelig og jeg har forsont meg med at foto er ferskvare; ofte spør jeg om de ikke har bilder av meg i arkivet. Da få jeg beskjed om at jeg er en dag eldre og vi må ha nye bilder. Og det skjønner jeg, sier han og legger til:

– Så har jeg også forsont meg med at jeg ikke alltid er fornøyd med oppsynet mitt med bildene som kommer på trykk. Det står i forhold til saken: Bedre tider bedre bilder, dårlige tider, dårligere bilder, sier han og ler.

– Jeg hadde ikke noe valg

En av dem som rullet rundt på asfalten for å få det beste motivet, var VG-fotograf Frode Hansen.

Han ler også godt – når han ser bildene.

– Jeg hadde ikke noe valg. Jeg måtte helt ned på bakken for å få best mulig motiv, sier Hansen.