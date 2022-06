1 / 2 HOLDER FAST: Malene Ottesen gjør så godt hun kan for å spare der hun kan slik at hun slipper å selge huset i Sandefjord. I EGEN STUE: Å komme seg inn på boligmarkedet, var en seier for Malene. Nå frykter hun at hun må tilbake som leietaker, og at hun kanskje aldri får muligheten til å komme seg inn igjen. forrige neste fullskjerm HOLDER FAST: Malene Ottesen gjør så godt hun kan for å spare der hun kan slik at hun slipper å selge huset i Sandefjord.

Alenemor Malene frykter boliglåns-rentehopp: − Må vurdere å flytte

SANDEFJORD (VG) Dyr mat, bensin og strøm har spist opp bufferen til sykepleier og alenemor Malene Ottesen (32). Nå går hun rundt og tenker på den neste store utgiften som velter hele lasset.

– Jeg har hatt mareritt om at det kommer vann ned fra taket her. Jeg våkner og er svett og skjelver. Hva gjør jeg hvis vi får en vannlekkasje? Jeg aner ikke. Hva gjør jeg hvis bilen går i stykker? Jeg aner ikke.

Forrige uke kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med en nedslående nyhet: Norges Bank vil, ifølge deres prognoser, heve styringsrenten dobbelt så mye som vanlig ved neste renteheving 23. juni. Konsekvensen blir dyrere boliglån.

For første gang siden småbarnsmoren kjøpte det vesle, hvite rekkehuset i Sandefjord for syv år siden, spøker det for alvor for fremtiden der.

– Hadde det ikke vært for at alle priser ellers hadde steget så kraftig, kunne jeg sikkert lagt av til renteøkning, sier Malene.

EN «SUPERHELT»: – Jeg er heldig som har den jobben jeg har, sier Malene. Hun elsker jobben sin, men skulle ønske at lønningene reflekterte prisstigningene på obligatoriske utgifter.

Ifølge Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) beregninger, vil boliglånsrenten ligge godt over 4 prosent allerede ved utgangen av neste år.

– Da må vi vurdere å flytte. Det er den eneste løsningen jeg har, sier Malene.

– Har alltid hatt en buffer

32-åringen har et lån på omtrent 2 millioner kroner. Stiger renten til 4 prosent, får hun et par tusenlapper ekstra i låneutgifter i måneden før skatt, ifølge forbrukerøkonom i Storebrand Cecilie Tvetenstrand.

Hevet over fjorden, i et familievennlig strøk med grønne tun, ligger rekkehuset Malene kjøpte for 2,5 millioner i 2015.

På baksiden står et huskestativ som datteren kan svinge seg i, inne i stuen strekker en kraftig agurkplante seg oppover vinduskarmen. Toåringen fikk nettopp barnehageplass i nabolaget. Men nå kan det altså være slutt på idyllen.

1 / 3 HJEMME: – Du har blitt fortalt hele livet at du må kjøpe bolig, du må komme inn på boligmarkedet. Det jo et kjempenederlag hvis jeg faller ut av det, sier Malene. KLARER SEG ALENE: Da hun ble eneforsørger for datteren, måtte Malene gi opp den mer lukrative turnusen som innebar gode lønnstillegg. KLAGER IKKE:– Det er veldig mange som har det mye verre, og jeg tenker på dem ofte. Det er bare det at alt har endret seg så mye på én gang, sier Malene. forrige neste fullskjerm HJEMME: – Du har blitt fortalt hele livet at du må kjøpe bolig, du må komme inn på boligmarkedet. Det jo et kjempenederlag hvis jeg faller ut av det, sier Malene.

Malene beskriver seg selv som en som er god til å spare og aldri har levd over evne.

– Jeg har alltid hatt en buffer, men den har gått til strømregninger og til bilen som skulle på verksted, sier hun.

Noen netter ligger hun våken og kvier seg til neste, store uforutsette utgift som velter hele lasset.

– Det blir en stusslig sommer fordi bufferen er brukt opp. Og feriepengene har gått til å betale etterslep.

1 / 3 SJEKKER UTGIFTSHOPPET: Malene prøver å se hvor mye boliglånsutgiftene øker med en rente på 4 prosent. KAN IKKE SPARE: Bufferen er spist opp av blant annet stigende priser på mat, strøm og drivstoff. – Bensin koster altså.. hjelp! Jeg er ikke en av dem som kjører mye en gang, sier Malene, som er avhengig av bil for å komme seg på jobb. «GOD TIL Å SPARE»: Malene sier hun alltid har vært flink med penger og levd forsiktig. Hun røyker ikke, snuser ikke, drar ikke på dyre ferier og kjøper brukt. forrige neste fullskjerm SJEKKER UTGIFTSHOPPET: Malene prøver å se hvor mye boliglånsutgiftene øker med en rente på 4 prosent.

Et «øyeblikksbilde»

Alle som får boliglån i Norge må kunne takle et rentehopp på 5 prosent. Men:

– Når banken vurderer lånet ditt, vurderer de ut fra øyeblikksbildet, sier forbruks- og spareøkonom i Storebrand Cecilie Tvetenstrand til VG.

– Alt som skjer etter at du har tatt opp det lånet vil påvirke økonomien din på en måte som banken din ikke har kunnet ta hensyn til.

Får du barn, kjøper bil eller gjør andre investeringer som tas med i bufferen, er dette på eget ansvar.

– Det krever ganske mye av de som tar opp lån å sette seg inn i disse tingene, sier Tvetenstrand.

GIR RÅD: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand er programleder i «Luksusfellen».

Malenes liv har forandret seg mye siden hun tok opp lån.

Først ble hun mor, så ble hun enslig og måtte gi opp sykepleierturnusen som innebar gunstige helge- og nattetillegg.

Så ble alt dyrere. Strømregningen tredoblet seg, prisene på mat og drivstoff bykset til værs.

– At alle skulle sett alle disse prisstigningene komme på toppen av rentestigningen, og at vi alle burde ha lagt av nok penger, blir for enkelt, sier Malene.

– Jeg synes overhodet ikke synd på meg selv. Det er mange som har det mye verre enn oss. Jeg kan bo et annet sted. Vi har et valg, selv om det selvfølgelig blir en sorg. Det er jo hjemmet vårt.

VURDERER Å SELGE: – Den har stor affeksjonsverdi for meg, sier Malene om Vestfolds-bunaden som hun har sydd selv. Nå vurderer hun å selge den for å spe på budsjettet.

Huseierne: – Bekymret

Norges boliglånsrente har sunket taktfast med små svingninger over en lang periode, fra skyhøye 16 prosent sent på 1980-tallet til under 2 prosent de siste årene.

At renten er unormalt lav og må opp, har vært varslet lenge. Likevel frykter økonomer at mange står dårlig stilt til å takle en renteøkning, fordi norske husholdninger har så mye lån, og mange kanskje har vent seg til å leve over evne.

– Vi er bekymret for den økningen som kommer, sier Huseiernes forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne Carsten Henrik Pihl til VG.

BEKYMRET: Carsten Henrik Pihl i Huseierne tror et boliglånsrentehopp kan bli vanskelig å takle for mange.

Rentekostnadene er aller største bokostnaden nordmenn har, ifølge Huseiernes bokostnadsindeks.

Likevel: En renteøkning i seg selv, er ikke så farlig, sier Pihl. Problemet er at det kommer samtidig som alt annet blir dyrere:

– Alt skal opp samtidig. Det kan være en veldig stor utfordring for mange.

1 / 2 «FORBANNA»: – Hvis bare de som har mest hever stemmen sin, kommer vi ingen vei, sier Malene, som har gått fra å skamme seg til å bli sint. forrige neste fullskjerm «FORBANNA»: – Hvis bare de som har mest hever stemmen sin, kommer vi ingen vei, sier Malene, som har gått fra å skamme seg til å bli sint.

Problemet er at det er de obligatoriske utgiftene som øker. Å kjøpe ting nytt, utenlandsferie og å spise ute – alt det er luksus-utgifter hun har kuttet ut for lengst, og det holder ikke lenger, forteller hun.

– Jeg har ikke noe forbruk. Vi snur på alle kroner, men til slutt går det ikke lenger. Et sted stopper det bare, sier Malene.

I vinter skrudde hun av varmeovnene for å spare på strømmen og fyrte kun med ved. Hun kledde datteren i ullklær om morgenen mens de ventet på at peisen skulle bli varm. Årets vedbestilling måtte hun kansellere – prisen hadde blitt for høy.

– Det er slutt på klappingen

Malene understreker igjen og igjen at hun ikke vil klage, og at hun skjønner at renten må opp. Men hun synes det virker snålt at stortingspolitikerne vil gi seg selv millionlønn, samtidig som lønnsforhandlingene trolig etterlater henne med litt under en tusenlapp i måneden ekstra etter skatt.

– De trenger oss jo. Så de burde jo ta litt av de stortingspolitiker-lønningene, så får de flere spesialsykepleiere, slik de maser om.

Malene skulle gjerne tatt en videreutdanning innen psykiatri for å spe på sykepleierlønnen og heve kompetansen sin, men det ville kostet henne en lønnsnedgang hun ikke har råd til, forteller hun.

– Det er slutt på klappingen.

Malene ser ned i kaffekoppen. «En sykepleier smiler selv når de gjør 100 ting samtidig», står det utenpå. «Sykepleiere er superhelter!». I dag virker superhelt-tilværelsen fjern.

Vil få slutt på fattigdoms-skammen

Toåringen til Malene er for liten til å bry seg om at klærne og lekene hennes er brukt av kusiner og at moren ikke har råd til å ta henne med på ferie. Men Malene gruer seg til den dagen datteren forstår at hennes familie må droppe ting som er selvsagt for andre.

– Må vi selge, så blir det jo antageligvis enda verre, sier Malene, som frykter at hvis hun faller ut av boligmarkedet nå, kommer hun seg ikke inn igjen.

–Jeg blir på en måte låst, fordi hvis jeg må ut herfra og kommer på leiemarkedet, får vi dårligere råd. Dette huset er tryggheten min, tryggheten til datteren min.

– Flaut å ha dårlig råd i Norge

Da Anita Bjørnevik Knutsen stilte opp på NRKs Debatten i fjor og fortalte at hun fryktet at hun hadde for dårlig råd til å kjøpe julegave til barna sine, var det første gang Malene så en annen mor fortelle rakrygget om hvor vanskelig livet som enslig forsørger kan være.

– Det er ikke så mange som stiller og gjør det. For det er jo flaut å ha dårlig råd i Norge. Man skammer seg over det, man snakker ikke om det.

– Det er ingen som snakker om oss. Politikerne snakker bare om par med en million i inntekt.

– Vi finnes, vi også. Vi vil jo ha det bra, selv om vi bor alene.

