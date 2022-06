ENIGHET: Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har blitt enige om revidert nasjonalbudsjett for 2022. Her er partilederne Audun Lysbakken (SV), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på Hurdalsjøen i fjor høst.

Enighet om revidert nasjonalbudsjett

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV inviterer til pressekonferanse i vandrehallen i Stortinget klokken 9.

Ingrid Bjørndal Farestvedt

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Leder Eigil Knutsen (Ap) i finanskomiteen har sammen med Senterpartiets Geir Pollestad forhandlet med SVs Kari Elisabeth Kaski siden 23. mai.

SV har krevd at regjeringens forslag til revidert budsjett må bli bedre på klima og fordeling, og partiet har reagert kraftig på at det er lagt inn store kutt i bistandsbudsjettet.

Regjeringen har foreslått å bruke 4 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet på ukrainske flyktninger i Norge. Samtidig kuttes det blant annet i støtten til flere store FN-organisasjoner.

Etter at finanskomiteens egne frister ble brutt i forrige uke, har forhandlerne ikke hatt noen annen frist å forholde seg til enn selve behandlingen i stortingssalen nå på fredag. En eventuell avtale må legges fram som forslag i salen samme morgen – som også er siste dag før Stortinget tar ferie.

Et nasjonalbudsjett er ikke det samme som et statsbudsjett. I nasjonalbudsjettet begrunner regjeringen sine prioriteringer. Det gir også en overordnet oversikt over samfunnsøkonomien i hele landet og i verden – og hvordan dette påvirker norsk økonomi.