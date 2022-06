MERKING: Her holder barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) merket som skal brukes. Fremover må retusjerte reklamer ha merket øverst i venstre hjørnet.

Nå må retusjert reklame merkes

Reklame og sponsede innlegg må fra 1. juli merkes om de inneholder personer som har fått huden eller kroppens fasong endret.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Norge er et av de første landene i verden som innfører et krav om merking av retusjert reklame, også ved mindre endringer. Målet er å motvirke kroppspress og unaturlige kroppsidealer.

– Du skal bli oppmerksom på det som ikke er naturlig. Vi ønsker mindre bruk av retusjerte bilder, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til VG.

Statsråden presenterer nå for første gang merket som skal brukes på retusjert reklame. Plikten til å merke retusjert reklame gjelder også influencere som poster annonser og sponsede innlegg.

– Dette er en måte vi fra myndighetenes siden kan være med på å redusere noe av kroppspresset unge opplever, sier Toppe.

Skal kontrolleres

Merkeplikten gjelder også plakater med mennesker som henger inne i butikken om det fremstår som reklame for varer de selger.

Flere norske influencere VG har snakket med har vært positive til merkingen. Loven om merking av retusjert reklame kom etter at flertallet i Stortinget stemte for forslaget i 2021.

NYTT SYMBOL: Dette merket skal brukes for å vise at reklamer og annonser inneholder retusjerte personer.

I forskriften som nå legges til loven står det:

«Reklamebilder og reklamefilmer der en kropps fasong, størrelse eller hud er endre ved retusjering eller annen manipulering, skal merkes ...»

– Dette er en oppfølging av loven som kom i 2021. Det er nå den settes ut i livet, sier Toppe.

Hun forteller at de har vært politisk flertall på tvers av partiene rundt loven.

Forbrukertilsynet skal kontrollere at de nye reglene følges.

– Forbrukertilsynet kan også ta imot tips om du ser personer i reklame som du mistenker er retusjert uten å være merket.

Unge ville ha strenge regler

I det første utkastet til forskrift var det flere unntak.

– I første runde vurderte vi å tillate retusjering av øyevipper, skjule blåmerker, sår, kviser og endre fargen på lepper, sier Toppe.

I høringsrunden fikk politikerne tydelige tilbakemeldinger fra unge at de ikke ønsket slike unntak.

– Det var gode tilbakemeldinger som vi har valgt å følge. Vi valgte å ikke ta med noen av unntakene.

Farge på tenner og øyne er ikke definert som hud, og er det eneste som ikke omfattes av den nye ordningen da det ville krevd lovendring. Retusjering av farge på øyne og tenner vil derfor ikke kreve merking.

VENSTRE HJØRNE: Dette er et eksempel på et redigert bilde som ville måtte bruke symbolet om det var en reklame.

– Jeg håper dette er et signal i bransjen at folket ønsker normale kroppsfasonger. Det kan kanskje også få større ringvirkninger og endre på hva som er akseptert ellers.

Barne- og familiedepartementet har kun sett én lignende regel om merking av reklame, det er i Israel. Frankrike har krav om merking, men ikke på mindre retusjeringen. Canada og Australia har frivillige ordninger.

– Problemet gjelder hele verden så det er ikke et unik problem i Norge, men nå går vi i front og gjør noe med det. Så håper jeg andre land følger etter. Store kjeder er jo ofte de som har reklamer så det hadde vært bra om andre land lager lignende regler, hvert fall i Norden. Jeg tror andre vil se til Norge når loven innføres.

Krav om størrelse

Toppe forteller at det var viktig å regulere størrelsen på retusjeringsmerket for å hindre at logoen ble lagt på for liten og usynlig.

– Meningen er at det skal være synlig for folk når de ser reklamen.

Det nye merket skal dekke rundt syv prosent av billedflaten i reklamen hvor det er gjort retusjering og plasseres øverst i venstre hjørnet av skjermen eller plakaten.

Er en video retusjert skal merket være synlig under hele videoen.

GLAD: Barne- og familieministeren er fornøyd med at merkingen av retusjert reklame innføres. Hun håper det er med på å motvirke kroppspress blant unge.

I 2020 omtalte VGs MinMote arbeidet med lovforslaget, etter at influencer Janka Polliani advarte mot redigeringsapper.

– Tror du influencere og kjeder vil slutte å retusjere eller tror du de vil fortsette og merke reklamen?

– Jeg håper at de unngår å retusjere, men det er også sånn at de skal merke om de gjør det. Det vil få konsekvenser om de retusjerer og ikke merker.