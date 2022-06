«SÅNN ER DEMOKRATIET»: Jonas Gahr Støre sendte denne tekstmeldingen til Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) 1. desember i fjor da det ble klart at Kristiansand bystyre sa nei til folkeavstemning.

Her er Støres SMS til Kristiansand-ordfører: − Sp blir nok ikke glade

«Takk venn! Forstår beslutningen. Sp på vår kant blir nok ikke glade. Men sånn er demokratiet!», skrev Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre til Jan Oddvar Skisland, Ap-ordfører i Kristiansand.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Et halvt år senere bestemte regjeringen seg for å overstyre lokaldemokratiet i sørlandskommunen.

Forrige uke ble det kjent at regjeringen vil gjennomføre en folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommune om skilsmisse fra Kristiansand. De tre kommunene ble slått sammen i 2020 – men i gamle Søgne har motstanden vært stor også etter dette.

I desember i fjor sa Kristiansand bystyre nei til en folkeavstemning.

Vedtaket i bystyret ble gjort med 39 mot 32 stemmer. SMSen fra Støre kom etter denne voteringen.

«TAKK, VENN!»: Jan Oddvar Skisland fikk en støttende tekstmelding fra Jonas Gahr Støre etter at Kristiansand bystyre sa nei til folkeavstemning. Nå har regjeringen snudd.

VG har fått innsyn i dialogen. Dagbladet har tidligere omtalt at en slik SMS-utveksling fant sted.

Til VG sier Skisland at han oppfattet Støres svar som støtte til Kristiansands beslutning om å si nei til folkeavstemning.

– Ja, definitivt en støtteerklæring, skriver Skisland i en tekstmelding til VG.

1. desember, klokken 21.25, sendte Skisland denne tekstmeldingen til partileder og statsminister Støre:

«Hei Jonas

Da har bystyret i Krsand vedtatt å ikke gå videre med kommunedeling. Nå håper vi saken er lagt endelig død. Dette er viktig for oss.

Jan Oddvar»

Støre svarte følgende til ordføreren på tekstmelding:

«Takk venn! Forstår beslutningen. Sp på vår kant blir nok ikke glade. Men sånn er demokratiet!»

VG har tirsdag ettermiddag bedt Jonas Gahr Støre om en kommentar, men foreløpig ikke mottatt svar.

Tirsdag kveld skal Aps partisekretær Kjersti Stenseng møte Agder Ap til nok et oppvaskmøte om regjeringens beslutning. Dette skjer digitalt.

MÅ RYDDE OPP: Partisekretær Kjersti Stenseng deltar tirsdag kveld på et digitalt oppvaskmøte med Agder Ap.

Hele Kristiansand kan få stemme

I Hurdalsplattformen står det at oppløsning kun kan skje etter søknad fra kommunestyret. Kristiansand sa nei 1. desember i fjor og trodde saken var over.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sa forrige uke at kun innbyggerne i gamle Søgne og Songdalen skulle få stemme i folkeavstemningen. Men hans statssekretær Ole Gustav Narud (Sp) åpner ifølge NRK for at beboerne i hele kommunen skal få si sin mening.

En slik folkeavstemning kan ende med et nytt tap for Senterpartiet og Søgne-aksjonistene: Til VG sier gruppelederne i Ap, Høyre, KrF og SV ja til en slik løsning – hvis de blir tvunget til å avholde folkeavstemning.

De fire partiene har flertall i bystyret, men det har tidligere vært intern uenighet om folkeavstemning i flere av dem.

SVARER IKKE: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik har tirsdag ettermiddag ikke svart på spørsmålet om regjeringen har hjemmel til å tvinge Kristiansand til å gjennomføre folkeavstemning.

Jurist: Regjeringen kan ikke bestemme

Et sentralt spørsmål er om regjeringen kan bestemme at Kristiansand skal ha folkeavstemning – eller hvem som skal få stemme i den?

– Etter min vurdering, så er svaret på begge spørsmålene nei, sa Erland Aamodt i KS Advokatene til VG mandag.

Han uttalte seg ikke på vegne av KS, men som advokatfullmektig i KS Advokatene.

– Utgangspunktet er at staten må ha hjemmel i lov hvis de skal pålegge en kommune å gjennomføre en oppgave eller gjøre noe. Så vidt jeg kan se, så er det ikke noen hjemler som gir staten den muligheten, sa han.

VG har forela uttalelsene fra Aamodt for Kommunaldepartementet mandag klokken 14.30. Tirsdag ettermiddag har VG fortsatt ikke fått svar på om regjeringen har en hjemmel til å tvinge Kristiansand kommune til å gjennomføre en folkeavstemning.