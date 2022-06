SNART FERIE: Tori Lind Kjelstad og sønnen Trym er snart klar for sommerferie fra skolen i hele ni uker. Torsdag kveld var de på sommeravslutning sammen.

Ni ukers sommerkabal: − Juli er den desidert verste måneden

Aleneforeldre slet med sommerferie-kabalen fra før. Ni ukers ferie gjør ikke situasjonen lettere.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tori Lind Kjellstad (36) i Oslo er aleneforsørger til en sønn på åtte år. Som helsefagarbeider har hun fire ukers sommerferie, og tar en del vakter i helgene for å få økonomien til å strekke til.

Hun synes både lærere og elever fortjener ni ukers skoleferie i sommer. Men det er ikke helt uproblematisk med lengre ferie.

– Det er litt vanskelig, ja. Noen somrer har jeg sendt sønnen min til mine foreldre i Nord-Norge. Men de blir jo ikke yngre med årene. De siste årene har jeg brukt Aleneforeldreforeningens egen ordning for tilsyn av barn, Rødhette. Men nå er jeg bekymret for at de må kutte i tilbudet, sier Kjellstad til VG.

Juli verst

Torsdag kveld var hun på sommeravslutning med Trym (8). Fredag om en uke er siste skoledag før skoleferien, som varer helt til 22. august.

Ferie er ikke bare fryd, forventninger og senkede solbrune skuldre.

– Juli er den desidert verste måneden å «løse». Hvert eneste år er jeg stresset av tanken på hvordan sønnen min sin ferie skal bli, vedgår Tori.

JOBBER MYE: Tori Lind Kjellstad er helsefagarbeider, og må jobbe en del helger for å skaffe tilstrekkelig inntekt. Utenlandsferie i sommer er utelukket.

Leder Cathrine Austrheim i Aleneforeldreforeningen (AFFO) peker på at en utvidet skoleferie også har økonomiske følger for mange.

– Det sier seg selv at ferieukene og ferieøkonomien strekker sjeldnere til for aleneforeldre med én inntekt. Mange fotballskoler og sommerleirer koster «en liten formue». Sommerferie med ni ferieuker er både hyggelig og fortjent for elever og lærere, men det har en bakside. Og den er det ingen grunn til å skjule, sier Austrheim.

Mange på «selvstyr»

– Hvordan løser aleneforeldre feriekabalen, da?

– Dette er jo ingen ny utfordring. Mange melder barna sine på så mange ferietilbud og sommerskoler de har råd til. I flere tilfeller må barna klare seg selv hjemme på dagtid i de ukene da mor eller far må jobbe, svarer lederen i AFFO.

I likhet med mange er hun usikker på i hvilken alder barn kan klare seg på «selvstyr» uten tilsyn på dagtid.

Det er anslagsvis 100.000 foreldre som er helt alene om omsorgen for barn i Norge. I tillegg er det en hel rekke foreldre som har delt omsorg for barna etter samlivsbrudd.

DRØMMEFERIE: Sol, høy temperatur både til lands og vanns, bading og båtliv. Bildet er fra Tjøme utenfor Tønsberg. ILLUSTRASJONSFOTO

På Aleneforeldreforeningens eget avlastningstilbud «Rødhette» på Tøyen i Oslo har det vært enorm pågang hittil i år. Men på grunn av kutt i driftsstøtten, hersker det usikkerhet om tilbudets levedyktighet til høsten.

– Rødhette har normalt holdt åpent i helgene gjennom sommerferien for de som jobber turnus, og åpent siste uken i juli på dagtid for de som sliter med å få sommerferiekabalen til å gå opp. I år har vi dessverre ikke midler til noen av delene og må holde stengt i hele sommer til tross for at det er mange som har behov for oss, sier Austrheim.

En av de faste brukerne, Trym (8) sier: – Jeg vil ikke at «Rødhetta» skal stenge. Da har jeg ingen plass å være i helgene. Vi har det veldig fint der, vi går på kino og spiser godteri. Jeg får også nye venner.

AKTIVISERTE SEG: Abid Raja hadde ingen problemer med egen-aktivisering da han selv var kultur- og idrettsminister. Her fra Odd Grenlands hjemmebane i Skien – under en trening med eliteserielaget.

Divisjonsdirektør Marianne Mette Stenberg i Utdanningsetaten i Oslo kommune skrev i en e.post til VG sist onsdag at en helhetsvurdering basert på blant annet lengden på skoleåret, fellessensuren og plasseringen av helligdager – var bakgrunnen for utvidelsen av sommerferien til ni uker.

– Vi har forståelse for at dette skaper logistikkutfordringer for mange familier, men av flere grunner ble det slik i år. Vi har 190 skoledager i året og dersom ferien hadde vært 8 uker, måtte vi ha innført fridager på andre tidspunkter, skriver Stenberg.

– Hvor lang tid av sommerferien på 9 uker for en elev dekker Oslo kommunes sommerskole-tilbud og aks-tilbud?

– Vi har sommerskole i uke 25, 26, 32 og 33. Mange av de lokale sommertilbudene gjennomføres i august. I tillegg er AKS åpen hele juni og august, i likhet med tidligere år, svarer Stenberg.

Raja: Ni uker utrolig lenge

Tidligere kulturminister, nå stortingsrepresentant, Abid Raja (V), synes også ni ukers skoleferie er drøyt mye.

– Barn trenger en raus sommerferie hvor de får tid til å hvile og få nye opplevelser. Så tror jeg mange også ser at 9 uker er utrolig lenge. Særlig rett etter en pandemi, hvor vi vet at skolehverdagen har vært mer uforutsigbar og vanskeligere for de fleste, sier Raja.

Han vil likevel ikke kutte ferien, men understreker betydningen av å ha et rikelig tilbud til barnefamilier gjennom hele sommeren. – Det er å utjevne forskjellene, sier Venstre-toppen og familiefaren.