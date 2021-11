FARVEL: Et bilde av Liv Berit Borge møtte de sørgende på vei inn i kirken.

Tok farvel etter Kongsberg-tragedien: − Betydde mye for mange

KONGSBERG KIRKE (VG) Familie, venner og Kongsberg-samfunnet tok torsdag farvel med livsglade og samfunnsengasjerte Liv Berit Borge (75).

Av Martha C. S. Holmes og Live Austgard (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– For de som har stått Liv nærmest, har de siste ukene vært preget av mange tanker og følelser, innledet prest Just Salvesen som fortsatte med å si at Liv ble revet bort alt for voldsomt, og altfor tidlig.

– Liv hadde et aktivt liv. Hun betydde mye for mange mennesker, sa Salvesen.

De to sønnene, familien, venner og lokalsamfunnet samlet seg for å ta avskjed med 75-åringen som ble drept i Kongsberg 13. oktober, der hun bodde i Hyttegata.

Gjennom sine minneord, etter samtaler med familien, beskrev Salvesen et samfunnsengasjert og aktivt menneske, som hele livet har stått på for seg og sin familie, samtidig som hun har brakt glede og omsorg til de rundt seg.

Et menneske som aldri var på hælen – men alltid fremoverlent, åpen og levende.

Raus og inkluderende

De siste ni årene var Liv kjæreste med Gunnar Sauve (75), som hun også var forlovet med den siste tiden. Han ble bisatt i Lier fredag. Liv etterlater seg to sønner, og Gunnar etterlot seg to døtre.

I minnetalen sier Salvesen at de to var svært romantiske.

– Da de var på ferie eller gikk rundt i byen, ja da leide de hverandre, holdt og geleidet hverandre, og viste kjærlighet til hverandre, sa han.

Liv og Gunnar to møtte hverandre i godt voksen alder. De ble pensjonister sammen og likte å reise verden rundt – blant annet til Russland, Kina, Sør-Amerika og Tobago.

To dager etter at paret ble drept i Hyttegata på Kongsberg skulle de lagt ut på et elvecruise på Douro, på Den iberiske halvøy fra Spania til Portugal.

Salvesen sier Livs nærmeste har beskrevet henne som særdeles raus og inkluderende, og engasjert i det meste – ikke minst i sine nærmeste. En som var flink til det hun gjorde, pratsom, og sosial.

Han gjengir også Livs nærmestes beskrivelse av henne som noen som gjerne tok litt plass – men på en god måte. Og som en som var stolt av sin familie.

– Blomstene i kirken og de som er til stede her inne, er ikke først og fremst her på grunn av hennes tragiske død, men på grunn av det livet hun levde, sa han.

Liv Berit Borges kiste bæres ut etter bisettelsen.

En klassereise

Liv Berit Borge ble født i Kongsberg, og vokste opp her. Som 17-åring giftet hun seg, og fikk sin første sønn. Men selv om hun sluttet på skolen da hun ble mor, stoppet det ikke der - Liv tok bare en liten pause, beskriver presten.

Hun tok opp skolegangen igjen, fortsatte senere med videreutdanning i økonomi mens hun jobbet, og fikk det som tilsvarer en master fra BI. Senere ble hun økonomisjef.

Prest Salvesen legger vekt på at mange kvinner på denne tiden gjorde det man kan kalle en klassereise.

– Sånn var det også for Liv. Det er ingen selvfølgelighet når man blir mor som 17 at en skal stå på som Liv hadde gjort, sa han.

Han beskriver henne som en som har tatt utfordringer på strak arm hele livet.

Det var også noe hun gjorde i det frivillige, der hun var aktiv i flere lag og foreninger.

Da Liv ble pensjonert, brukte hun samfunnsengasjementet sitt blant annet i Røde Kors som flyktningguide og leksehjelp på norskundervisningen, og var også leder av omsorgsaktiviteter. Under bisettelsen takket både Både Norges og Kongsbergs Røde Kors henne for hennes engasjement.

MINNEORD: Prest Just Salvesen formidlet hvordan Livs Berit Borges nærmeste beskrev henne i sin tale under bisettelsen.

– Klarte å fylle dagene med innhold

Som medmenneske beskrives Liv som støttende, raus og varm, og en som alltid hadde en morsom historie og en god kaffe på lur. Hun hadde mange interesser, og var blant annet kunstinteressert, en ivrig fotograf og en god formidler.

Liv var også glad i musikk og konserter – blant annet i jazzfestivalen, som holdes på Kongsberg hver sommer. Musikkgleden ble også reflektert under bisettelsen, der Blåmann, blåmann og My Favourite Things ble spilt på piano med saksofonsolo.

Mot slutten av bisettelsen leste Salvesen opp salmen «Lær oss å telle våre dager». Han sa at det ikke handler om å finne ut hvor mange dager vi har levd, men å telle det som har verdi, og fylle dagene med noe verdifullt.

– Mitt klare inntrykk er at Liv var et slikt menneske som klarte å fylle dagene med innhold sånn at de fikk verdi, og klarte å vise medmenneskelighet med sine nærmeste på en forbilledlig måte, sa presten.

– Tenk hvor mye glede og kjærlighet dere har fått oppleve med Liv. Tenk så mye fellesskap. Tenk når det er et vorspiel – eller et nachspiel for den saks skyld – etter jazzen, og dørene åpnes inn til fellesskapet.