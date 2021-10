OVERVÅKNINGSBILDER: Valon (35) og Visar (32) Avdyli på Oslo Lufthavn lørdag 9. oktober.

Etterlyser terrordømte brødre etter Mortensrud-drapet

Brødrene Valon (35) og Visar (32) Avdyli fra Bærum er siktet og etterlyst for drapet på Mortensrud 7. oktober. De nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Av Hanna Haug Røset

Det bekrefter Oslo politidistrikt som samtidig frigjør bilder av brødrene på Gardermoen rett før de tok et fly til Pristina i Kosovo lørdag 9. oktober.

Politiet hadde på dette tidspunkt ikke mistanke mot brødrene og ble først kjent med at de hadde forlatt landet på et senere tidspunkt, skriver politiet i en pressemelding.







Totalt tre menn er siktet etter at 20 år gamle Hamse Hashi Adan skutt og drept utenfor Lofsrud skole 7. oktober i år. En mann i 40-årene sitter varetektsfengslet, siktet for medvirkning til drapet.

De to siktede har til forsvarer advokat Svein Holden – etter at det ble kjent at politiet hadde etterlyst to personer internasjonalt sist fredag – gitt uttrykk for at de ønsker at han representerer dem i denne saken.

– Jeg har vært i kontakt med begge to etter de ble etterlyst og begge nekter for å ha noe hendelsen å gjøre, sier Holden til VG.

Politiet oppfordrer brødrene til å melde seg.

Brødrene Avdyli ble i 2016 de første i Norge som ble dømt etter den nye terrorparagrafen.

Valon Avdyli ble dømt for deltagelse i terrororganisasjonen IS, mens Visar Avdyli ble dømt for å ha forsøkt å ha gitt materiell støtte til IS gjennom en tredje bror, Egzon Avdyli.

Egzon Avdyli var talsperson for Profetens Ummah før han reiste til Syria, der han døde i kamp for IS i april 2014.

Politiet ser ingen sammenheng mellom tidligere domfellelser og drapet på Mortensrud.

