Endte i konflikt med barnelegen: − Jeg opplevde at vi ble latterliggjort

Tre familier forteller om sine møter med barnelegen og Haukeland universitetssjukehus.

Publisert: Nå nettopp

Lørdag skrev VG om samboerparet Hilde og Tor, som ble meldt til barnevernet og politiet etter at deres ti uker gamle datter døde i september 2018.

– Jeg ble beskyldt for å ha drept min egen datter, sa Hilde til VG.

VG har intervjuet ytterligere tre barnefamilier som har reagert på måten de ble møtt på av den samme barnelegen, som er overlege ved Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssjukehus.

En av familiene ble meldt til barnevernet. Et annet foreldrepar følte at det var de som var under observasjon - og ikke barnet deres.

– Jeg opplevde at vi bli latterliggjort, nesten som om sykdommen bare var noe vi fant på, sier en annen mor.

Alle familiene dro til sykehuset med barn som hadde magesmerter og refluks.

Refluks er en tilstand som får syre og annet mageinnhold til å komme opp i spiserøret og kan gi intens smerte.

– Foreldrene opplevde en trussel om barnevernet dersom de ikke fulgte de medisinske rådene fra sykehuset, sier advokat Hilde Firman Fjellså fra Advokatfirmaet Lippestad.

Hun representerer to av familiene VG har møtt.

Advokaten har bedt Statsforvalteren i Vestland undersøke Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland og spesielt én barnelege der.

Ingen av de tre familiene vil intervjues med navn.

VG har gjennomgått journalnotater, barnevernsmeldinger og klager til Statsforvalteren.

Dette forteller familiene:

– Jeg dro til Haukeland sykehus sommeren 2019, med datteren vår, forteller en mann i 30-årene fra en kommune i Sunnhordland.

– Hun hadde hatt omfattende magesmerter helt fra fødselen av. Men denne barnelegen sa at barnet vårt var helt friskt. Det var vi foreldre som trengte hjelp. Det var jo sårende og opprørende å høre.

Samboeren min var ikke med, men snakket med barnelegen på Facetime i stedet, både om magesmerter, svimmelhet og utagerende oppførsel. Hun stilte kritiske spørsmål, og da ble han plutselig sint.

Mannen hevder at barnelegen pekte i retning av diagnosen Münchhausen by proxy hos hans kone. Dette er samme diagnose som barnelegen mistenkte hos Hilde, som VG omtalte lørdag.

Den sjeldne lidelsen kan få foreldre til å påføre barnet sitt sykdom, skade, forgiftninger, eller unødvendige og smertefulle utredninger.

– Det var helt uvirkelig. For vår del var mistanken basert på en 25 minutter lang samtale på telefonen, sier mannen.

– Etterpå ga barnelegen meg beskjed om at han kom til å snakke med helsestasjonen og barnevernet om oss. Jeg opplevde at han skremte oss, for at vi skulle gjøre som han sa. Vi skulle også slutte å gi datteren vår medisiner.

– Vi satt hjemme, med hjertet i halsen og ventet på at barnevernet skulle ringe, forteller mannen.

Etter en uke orket jeg ikke mer og ringte dem selv. Da fikk jeg bekreftet at vi var meldt til barnevernet, sier han.

«Foreldres feiltolking av symptomer og sykeliggjøring av småbarn kan være skadelig», skrev barnelegen til barnevernet. Dette fremkommer i en klage sendt Statsforvalteren.

«Et høyt forbruk av helsetjenester og foreldres utsagn, som reiser spørsmål om deres evne til å tolke barnets symptomer, er en viktig del av bekymringen».

Etter et hjemmebesøk og tre møter med barnevernet ble saken lagt bort sommeren 2020.

– Barnevernet konkluderte med at det var et veldig godt samspill mellom oss og datteren vår, sier mannen.

23. juni i år skrev advokat Hilde Firman Fjellså en klage til Statsforvalteren i Vestland. Denne har hun ikke fått svar på. Klagen omhandler Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland og den omtalte barnelegen i særdeleshet.

Advokaten spør om helsehjelpen var forsvarlig, og hvorvidt det var lovlig grunnlag for å omgå den lovbestemte taushetsplikten ved melding til barnevernet.

– Det må faktisk dreie seg om en reell og konkret mistanke om alvorlig omsorgssvikt. Når en leser journalen fremgår ikke dette noen steder, sier Fjellså til VG.

Barnelegen er blitt forelagt kritikken fra familien, men har ikke ønsket å svare på spørsmål.

– Vi har en sønn som begynte å kaste opp rett etter fødsel, og det sluttet ikke, sier en mor fra Bergen:

Da snakker vi om alvorlige mengder oppkast og gulping. På det meste gikk det 12 pysjer og fire dyner i løpet av en natt. Jeg vasket minst to fulle maskiner med gulpekluter om dagen, og han brølte av smerte.

I oktober 2019 møtte hun og mannen barnelegen for å få hjelp.

I et sykepleiernotat fremkommer det at sønnen hadde utfordringer med «uro, skriking og gulp og luft, symptomer på reflux».

Da barnelegen leser notatet, skriver han inn i guttens journal «… det er undertegnede som har ansvar for å tolke observasjonene som gjøres her».

– Det er urovekkende at en lege irettesetter en sykepleier for hvilke observasjoner hun skal skrive i en journal, sier moren.

– Jeg forsøkte å forklare barnelegen at gutten vår av og til sluttet å puste, og da svarte han: «Han er helt frisk!»

– Han mente vi sykeliggjorde et friskt barn og skadet ham med medisiner.

– «Ser du ikke at barnet ditt er friskt?», sa han flere ganger. Jeg har aldri opplevd en sånn intensitet i en samtale med en lege noen gang.

Mens familien var innlagt på Haukeland, kontaktet barnelegen sønnens fastlege og den lokale helsestasjonen.

Her ble det formidlet at det kun var barnelegen som skulle behandle sønnen.

– Og at han ikke skulle medisineres, sier advokat Hilde Firman Fjellså.

Dette bekreftes i et journalnotat fra et helsepersonell på helsestasjonen:

«(Barnelegen) informerer om at de på Barne- og ungdomsklinikken oppfatter (sønnen) som frisk, og at han har inntrykk av at mor kan ha vansker med å tolke signalene til barnet. (Barnelegen) anbefaler at helsestasjonen er obs dersom foreldre oppsøker ulike hjelpeinstanser».

– Ved å gjøre dette, fratok han sønnen vår retten til en second opinion, sier moren.

– Vi følte igjen at vi var presset til å ta valget mellom en mulig bekymringsmelding til barnevernet, og helsehjelpen gutten vår åpenbart trengte.

Hun sier det også føltes vondt at barnelegen stilte spørsmålstegn ved henne som mor og omsorgsperson.

– Men det kan ikke sammenlignes med hvor vondt det er å se barnet sitt skrike av smerte og bli nektet den medisinske hjelpen han trengte.

På et legekontor på Nordstrand i Oslo, lille julaften 2019, satte lege Bente Kvenshagen stoler frem for foreldreparet.

På en PC skrev hun inn i guttens journal:

«(Barnelegen) på Haukeland ville ikke at han skulle ha medisiner. Han mente han var frisk».

Kvenshagen reagerte ikke da hun hørte om gulpingen. Det er normalt at barn gulper til de er ett år.

Da foreldrene fortalte om vektnedgang, pustestopp, og at barnets hudfarge skiftet fra normal til dyp lilla i løpet av sekunder, hadde hun hørt nok:

«Sikker reflux og refluxsykdom», skrev Kvenshagen inn i journalen.

– Jeg var ikke i tvil, sier hun i dag.

Denne uken skrev advokat Firman Fjellså til Statsforvalteren at de må vurdere om det «foreligger maktmisbruk fra (barnelegen) sin side».

Foreldrene følte at «det var de som var under observasjon og ikke barnet», beskrives i klagen.

I tillegg skriver advokaten at helsehjelpen ikke synes å oppfylle forsvarligshetskravet, og at barnelegen har kommet med sterke antydninger om bekymringsmelding til barnevernet:

«Dette for å overtale foreldrene til å avslutte medisinering mot reflux. (Barnelegen) bestemte at han skulle overta alt behandlingsansvar og at alle henvendelser til Barne og ungdomsklinikken gikk direkte til han.»

Barnelegen er blitt forelagt kritikken fra familien, men har ikke ønsket å svare på spørsmål.

– Barnet vårt hadde hylt i to døgn i strekk. Fastlegen klarte ikke å undersøke ham, fordi han var så krakilsk, forteller en trebarnsmor fra Bergen.

– Det kom magesyre konstant opp i spiserøret hans, som ga store smerter. Han hadde ikke spist på to døgn. Da vi til slutt ble trodd av en lege, og det var ikke på Haukeland, hadde han etseskader i halsen.

– Våren 2017 møtte vi barnelegen. Han kalte refluks for en populærdiagnose, husker jeg. Jeg opplevde at han mente at sønnen vår var helt frisk. Og at vi var uansvarlige foreldre som medisinere barnet vårt.

– Vi er ressurssterke folk, men kom ingen vei. Jeg opplevde at vi ble latterliggjort, nesten som om sykdommen bare var noe vi fant på. Vi var liksom foreldre som shoppet rundt på nettet og lette etter diagnoser.

– Etterhvert fikk vi en ny lege på sykehuset, som var veldig flink. Hun fortalte at det var et miljø på Haukeland som ikke trodde at refluks var en sykdom. Også hun følte på det presset. Heldigvis hadde vi ressurser til å reise til et annet sted av landet og få hjelp der.

Denne kritikken kjenner ikke klinikkdirektør Ansgar Berg ved Barne- og ungdomsklinikken seg igjen i.

– Vi følger nasjonale og internasjonale retningslinjer for både diagnostisering og behandling av gastroøsofagal reflukssykdom, sier Berg.

Barnelegen har blitt forelagt kritikken fra familien, men har ikke ønsket å svare på spørsmål.

Hvordan skal helsepersonell oppføre seg? Ifølge loven skal leger gi omsorgsfull hjelp, som innebærer å møte pasient og pårørende med respekt og en atferd som ikke er krenkende.

– I denne saken har flere familier opplevd at klinikken, og da særlig en toneangivende lege der, ikke har møtt dem på en forsvarlig måte, sier advokat Hilde Firman Fjellså.

Hun mener helsehjelpen har fokusert mer på om det er noe galt med foreldrene enn om barna deres er syke.

– Det kan virke som det særlig er mødrene som møtes med anklager om sykeliggjøring, sier Fjellså.

– Kan det være at barnelegen hadde grunn til å være bekymret for om barna ble godt nok ivaretatt?

– I de sakene barnevernet har vært inne i, har de konkludert med at det ikke har vært grunn til bekymring for barnas omsorgssituasjon.