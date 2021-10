FIKK PRISEN: Leder av fredsprisvinner ICAN, Beatrice Fihn og Hiroshima-overlever Setsuko Thurlow mottok Nobels fredspris fra Nobelkomitéleder Berit Reiss-Andersen i 2017.

Fredsprisvinner: Kaller NATOs atom-beskjed for uansvarlig og skuffende

BRUSSEL (VG) Fredsprismottageren Beatrice Fihn reagerer på at NATO-sjef Jens Stoltenberg går langt i å advare NATO-land som Norge mot å delta på internasjonale møter om atom-nedrustning.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Vi lever i den farligste tiden, under trusselen av kjernevåpen, siden missilkrisen i 1962. Det er uansvarlig og skuffende at Stoltenberg forsøker å hindre at medlemsland engasjerer seg i nedrustning, sier Beatrice Fihn til VG torsdag kveld.

I 2017 mottok hun Nobels Fredspris i Oslo på vegne av organisasjonen ICAN, som fikk prisen for å være ledende i arbeidet med en et internasjonalt forbud mot atomvåpen - en FN-traktat som ingen NATO-land har sluttet seg til.

Dette forbudet skal nå følges opp av den ferske Støre-regjeringen, som har varslet at Norge skal være observatør på en FN-konferanse for landene som har sluttet seg til atomvåpen-forbudet.

Onsdag morgen varslet Stoltenberg overfor VG at den nye norske tilnærmingen til atomforbudet vil bli tema på NATOs forsvarsministermøte, som pågår nå Brussel.

– Vi forventer at dette er noe som Nato-land vil ta opp med sine allierte, og at det blir diskutert blant forsvarsministrene her i Nato, sa Stoltenberg.

Ikke veldig stort steg

Beatrice Fihn leder fortsatt ICAN, den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen.

Hun og kampanjen har uttalt seg positivt til Støre-regjeringens plan om å observere denne konferansen:

– Det er et veldig velkomment steg. Men det er ikke et veldig stort steg, sier Fihn.

– Men det er voksende støtte til inntekt for et forbud i mange Nato-land. Når Norge nå går først, er det håp om at andre følger etter. Mange er ubekvemme med at USA og NATO-hovedkvarteret i Brussel skal motivere hindre for at nasjoner som ønsker å ta egne initiativer innenfor nedrustning, ikke kan fritt vurdere traktaten, legger hun til.

Nato-land i prosess

ICAN-sjefen sier at det er prosesser i regjeringsforhandlingene i Tyskland om hvordan man skal forholde seg til et atomvåpenforbud. At regjeringen i Belgia ønsker å engasjere seg i et atomvåpen-forbud sammen med andre Nato-land. At parlamentet i Spania diskuterer det. At den politiske ledelsen Skottland også snakker om forbud.

Tidligere torsdag har forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) slått fast - på vegne av Støre-regjeringen - at Norge ikke har tenkt å slutte seg til atomvåpenforbudet i FN-traktaten:

– VI har ikke tenkt å signere noen avtale. Vi står fullt og fast bak NATOs linje. Det vil ikke være mulig - dessverre - med ensidig nedrustning. Det vil heller ikke være noe vi vil arbeide for eller kan forsvare, sa han.

Men samtidig slår han fast at regjeringen vil sende observatører til atomforbud-møtet:

– Så planlegger vi å delta. Vi vil lytte og se hva som skjer innenfor traktatarbeidet. Men det er på ingen måte et brudd med NATOs linje, sa Enoksen.

Uenige

Stoltenberg argumenterte slik:

– Natos mål er en atomvåpenfri verden. Men så lenge det finnes atomvåpen i verden, må vi ha muligheten til å avskrekke med atomvåpen. Vi tror ikke på ensidig nedrustning, sier Stoltenberg på spørsmål fra VG.

– Det med ensidig nedrustning stemmer ikke, hevder imidlertid Beatrice Fihn:

– Traktaten omhandler forhandlet multilaterale nedrustningsavtaler, sier hun.

Stoltenbergs kommunikasjonsrådgiver Sissel Kruse Larsen opplyser at han ikke har noe mer å legge til.