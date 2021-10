SØRGELYS: Tente lys for ofrene etter Kongsberg-drapene lyste opp Kongsberg sentrum natt til lørdag 16. oktober. På vestsiden av broen ble fem mennesker drept.

Terrorforskere om Kongsberg-drapene: Intensjonen avgjørende

Etter 22. juli ble straffeloven endret slik at man lettere kan bli holdt strafferettslig ansvarlig – tross psykisk sykdom. Terrorforskere mener politiet gjør rett i å være varsomme med å kalle Kongsberg-drapene en terrorhandling.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Politiet mener fortsatt at psykisk sykdom fortsatt er den sterkeste hypotesen når det gjelder motivasjon for Kongsberg-drapene forrige uke.

Siktede Espen Andersen Bråthen (38) er varetektsfengslet, men blir ivaretatt på en lukket psykiatrisk institusjon.

I 2020 ble straffelovens §20 endret slik at man lettere kan bli holdt strafferettslig ansvarlig – tross psykisk sykdom. Lovendringen kom som følge av terroren 22. juli.

Kan få konsekvenser for siktede

Juseksperter VG har snakket med bekrefter at dette potensielt kan få konsekvenser for Espen Andersen Bråthen.

Fire grupper kan regnes som strafferettslig utilregnelige:

Mindreårige under 15 år.

Høygradig psykisk utviklingshemmede.

Sterkt bevissthetsforstyrrede i gjerningsøyeblikket. Eksempler er søvngjengere, personer som har feberdelirium.

Personer med sterkt avvikende sinnstilstand.

– Flere kan straffes enn før

Senioradvokat Thomas Frøberg hos Advokatfirmaet Schjødt er blant dem som mener at den nye loven ikke er tilstrekkelig begrunnet i forarbeidene og heller ikke gir god nok veiledning til domstolene.

– Vi har fått en ny lov som trekker opp grensene for hvem som kan straffes. Den loven bygger på en forutsetning at flere personer skal straffes enn før. Hva det betyr i praksis er uklart. Grunnen til at det er uklart er at lovgivningsprosessen ikke var betryggende, sier Frøberg til VG.

– Lovgiver har formidlet et ønske om at flere skal holdes ansvarlig, men hvem disse personene skal være er ikke lett å bli klok på ut fra hverken loven eller forarbeidene.

BEKYMRET: Senioradvokat Thomas Frøberg hos Advokatfirmaet Schjødt mener lovendringen etter 22. juli ikke er godt nok utarbeidet.

I likhet med andre jurister VG har intervjuet mener han at den nye loven gjør det vanskelig å avklare grensetilfeller for hvem som er tilregnelig eller ikke. Forarbeidene til loven indikerer ifølge juristene at en person kan holdes strafferettslig ansvarlig hvis vedkommende har vært i stand til å planlegge og utføre et komplisert lovbrudd.

Dette gjelder også hvis man er psykisk syk.

Se også video med intervju av vitne:

– Problemet er at loven legger opp til en vurdering i to ledd: Først skal det vurderes om personen har en sterkt avvikende sinnstilstand. Deretter skal det gjøres en tilleggsvurdering om personen på grunn av sin sinnstilstand er tilregnelig. Da må man se på to ting: Graden av svikt i virkelighetsforståelse og graden av svikt i funksjonsevne, sier Frøberg.

– I forarbeidene til loven virker det som om man ønsker å holde en person strafferettslig ansvarlig hvis vedkommende har vært i stand til å planlegge og utføre et komplisert lovbrudd.

Slik defineres lovforarbeid Lovforarbeider – også kalt lovmotiver – er arbeidet som gjøres frem til en lov blir til.

Ved å lese lovforarbeidene kan man få innsikt i hva lovgiver ønsket å oppnå ved å innføre den aktuelle loven. Dette kalles lovgiverviljen.

Lovforarbeider omfatter blant annet materiale som utredningsutvalg, høringsuttalelser, stortingsproposisjonen fra departementet, innstillingen fra fagkomiteen og forhandlingene på Stortinget.

Forarbeidene er en rettskildefaktor og vil normalt bli tillagt stor vekt ved tolkningen av lovteksten.

Hovedårsaken til dette er at forarbeidene kan kaste lys over hva som var lovgivers hensikt med lovteksten (lovgiverviljen), i de tilfeller der lovteksten krever tolkning. Lojalitet til lovgiver (Stortinget i Norge) kan da bety at en bestemmelse tolkes av domstolen i samsvar med forarbeidene.

Av lovgivertekniske grunner er lovtekster som oftest kortfattet, og da kan det finnes presiseringer i forarbeidene.

Betydningen av lovforarbeidene kan avhenge av rettsområde og av lovens alder. Noen lover kan ha grundigere forarbeider, og etter hvert som en lov blir eldre vil man få rettspraksis som over tid normalt vil overta mye for lovforarbeidene som tolkningsfaktor. KILDE: Jusleksikon.no Vis mer

Definisjonen av terror

Om noe er terror eller ikke avgjøres primært av Straffelovens paragraf 131. Men hva er egentlig terror?

– Forskjellen på drap og terrorhandling er at terrorhandlingen er begått med en videregående hensikt. Altså en hensikt som sikter mot et annet mål lenger der fremme enn å ta livet av en person, sier Erling Johannes Husabø, jusprofessor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, til VG.

STRAFFERETTSEKSPERT: Professor Erling Johannes Husabø ved Det juridiske fakultetet på Universitetet i Bergen.

– Samfunnsviterne mener at det må være en politisk eller religiøs motivasjon. Men det er ikke noe krav etter straffeloven, forklarer han.

– Hva krever straffeloven?

– Den har tre alternativer: Det ene er å skape alvorlig frykt i en befolkning – hvis du dreper en person for å skremme et helt folk eller en befolkningsgruppe, vil det være oppfylt. Det andre er å forstyrre grunnleggende samfunnsfunksjoner. Det tredje er å tvinge offentlige myndigheter eller en internasjonal organisasjon til en spesiell handling.

Som eksempler på sistnevnte nevner Husabø å ty til terrormetoder for å stanse utbyggingen av et vindkraftverk eller for å få frigitt fanger.

DEMONSTRERTE: SIAN hadde plassert et grisehode ved moskeen i Kongsberg lørdag. Griselevningen ble til slutt fjernet av politiet.

– Forventning blant trusselutsatte

Siden det i Kongsberg dreier seg om flere drap, blir spørsmålet om det er gjort med en terrorhensikt.

– Spørsmålet er om siktede har handlet med en hensikt utover å drepe personene. Det har vi lite informasjon om, understreker Husabø.

Iblant kan man konkludere med at det er snakk om terror ut fra det Husabø kaller «den ytre handlemåten»; som hvis vedkommende legger igjen et manifest, som Anders Behring Breivik gjorde. Men ofte er det avhør som til slutt vil avdekke om det er snakk om en terrorhandling.

KONGSBERG-OFRENE: (F.v.) Hanne Merethe Englund (56), Gunnar Erling Sauve (75), Liv Borge (75), Andréa Meyer (52) og Gun Marith Madsen (78) mistet livet onsdag 13. oktober.

Å konkludere med terror bør dermed ikke gjøres før etter grundige undersøkelser.

– Men det betyr ikke at ikke Kongsberg-drapene kan være terror, påpeker terrorforsker Jacob Aasland Ravndal på telefon til VG.

– I motsetning til under moskéangrepet i Bærum der politiet fikk kritikk for å ikke tidlig nok omtale hendelsen som en terrorhendelse, var de denne gangen raskt ute med å holde muligheten åpen. Det tyder på at politiet har lært.

Ravndal er postdoktor ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo (UiO) og satt i kommisjonen som evaluerte politiets innsats etter angrepet på Al-Noor-moskeen i 2019.

– Det er en forventning særlig blant trusselutsatte målgrupper om at politiet og myndigheter helst skal tidlig erklære terrorisme etter en hendelse som i Kongsberg, men dette er krevende og myndighetene har ikke alltid oversikten.

TERROREKSPERT: Jacob Aasland Ravndal, postdoktor ved Senter for ekstremismeforskning ved UiO.

Samme mekanismer som i politikerdrapet

Derfor er det viktig å ikke gå for tidlig ut, understreker Ravndal, som også oppfordrer til varsomhet med spekulering i kommentarfeltene.

– Det hersker en underliggende forestilling om at hvis det er islamister som gjennomfører angrep, blir det fort omtalt som terror, mens om det er høyreekstreme som har utført handlingen så blir det heller snakk om en gal mann og så videre.

SPERRET AV: Blomster og lys er lagt på ved inngangsdøren til et av åstedene i Kongsberg.

– Stemmer dette?

– Det er nok tydeligere hos mediene enn hos politiet historisk sett. Politiet er alltid forsiktige med å erklære terror, men denne gangen var de tidlig ute med å opplyse om at de etterforsket det som en av muligheten, svarer Ravndal før han tilføyer:

– Akkurat det samme ser vi i England nå etter knivangrepet mot parlamentarikeren.

Den britiske toppolitikeren David Amess (69) ble knivstukket flere ganger under et valgkretsmøte med publikum i en kirke fredag 15. oktober, og døde senere samme dag av skadene.

les også Disse ble drept på Kongsberg

les også Sørgegudstjeneste til minne om ofrene i Kongsberg: – Vi står sammen i fortvilelsen

les også Politiet om Kongsberg-siktede: – Hypotesen om konvertering er svekket

les også Kongsberg-angrepet: Statsforvalteren oppretter tilsynssak

les også Marerittet i Kongsberg

Se VGTVs dekning av politiets pressekonferanse i Kongsberg lørdag 16. oktober: