MITT KONTOR, DITT KONTOR: Erna Solberg sier at hun har «startet på maratonen som gjør at jeg skal vippe Jonas ut av Statsministerens kontor». Jonas Gahr Støre vil helst beholde det.

Støre slår tilbake: − Har hendene fulle med å rydde opp etter Erna

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gir strykkarakter til Erna Solberg (H) i opposisjon. Og han sier nei til frislipp for fylkesbytter og varsler mer vindkraft på land.

– Fire måneder etter at hun forlot regjeringsansvaret, så har Erna sluttet å ta ansvar. Hun kommer med lettvint kritikk for å gjøre seg interessant, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Han svarer sin forgjenger, Høyre-leder Erna Solberg, som lørdag sa til VG at hans regjerings hovedprosjekt ser ut til å være å reversere hennes regjerings reformer.

Nå smeller Støre tilbake:

– Vi har hendene fulle med å rydde opp etter Erna Solberg. Hun etterlot seg et Norge på etterskudd, sier Støre til VG.

NY SJEF: Erna Solberg og Jonas Gahr Støre har byttet plass i stortingssalen. Nå er det hun som stiller ham spørsmål – og han som må svare.

Men velgernes dom over regjeringen er ikke mildt: Arbeiderpartiet og Senterpartiet har mistet nesten 350.000 velgere siden valget, ifølge VGs forrige partibarometer.

Arbeiderpartiets fall havnet i skyggen av et Senterparti som er halvert på ett år. Men Støres parti har falt 4,4 prosentpoeng siden valget – etter fire måneder som har vært preget av strømkrise, pandemi og en omstridt sentralbanksjefansettelse.

Støre slår likevel hardt tilbake mot Erna Solberg, som ifølge målingene leder Norges største parti for tiden:

– På fire måneder har vi fått billigere barnehage, billigere SFO, det er blitt billigere for folk å pendle til jobb og billigere å ta ferge. Skattekuttene kommer nå til vanlige folk, ikke de på toppen. Erna Solberg liker ikke det, men det er ikke reversering, det er rydding og reparering, sier Støre.

UT MOT STØRE: – Hovedprosjektet ser ut til å reversere reformer vi har gjort. Det er veldig bakoverskuende og ikke fremtidsrettet, sa Erna Solberg da VG møtte henne på E. C. Dahls bryggeri i Trondheim.

– Regionreformen var et makkverk

Støre-regjeringen vil reversere noen av Solberg-regjeringens reformer. Flere av fylkene som ble sammenslått i regionreformen, er nå på vei til å skilles. Og reverseringen av domstolsreformen er ute på høring.

– Regionreformen var et makkverk av en reform fra Solberg. La oss ikke glemme at det ble gjennomført av to partier, Høyre og Frp, som er imot at vi har fylker. Det er en ærlig sak, men hvis du skal gjennomføre en reform hvor du tvinger sammen fylker som du egentlig er imot, så er det vanskelig å få til et godt resultat, sier Støre.

Når oppryddingen er ferdig, må fylkene komme seg videre og prioritere å jobbe med hvordan de kan levere gode tjenester til innbyggere. Og fylkene skal fortsette å samarbeide etter skilsmissene.

Ikke frislipp for fylkesbytter

Statsministeren slår fast:

– Og dette er ikke noe frislipp for at kommuner kan hoppe frem og tilbake. Det må vurderes sak for sak, og da må vi ha en fast hånd. De må søke, og så må regjeringen vurdere det og innstille til Stortinget.

– Hvorfor skal ikke de få friheten til å velge hvor de har lyst til å høre hjemme?

– Det er mulig å vurdere det, men de som tror at her skal det være fritt frem for å bytte, tar feil. Det vi nå gjennomfører er oppløsning av fylker som er slått sammen med tvang.

HURDALSKAMERATENE: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum fant tonen på Hurdalsjøen hotell og dannet regjering.

– Reparering og opprydding

– Hvor lenge tenker du at dere kan snakke om og skylde på den forrige regjeringen?

– Jeg snakker egentlig ikke om det, jeg er ikke så interessert i det. Men når Erna Solberg sier at det eneste vi driver med er å reversere hennes politikk, så vil jeg si at her var det behov for både reparering og opprydding, så vi bruker noe tid på det. Men det er ikke det som er vårt hovedprosjekt.

– Nå er det 129 dager siden dere overtok. Hvor lang tid tar det før dere er ferdige med å rydde opp?

– Jeg har ikke satt noen dato for det. Når vi nå gjør disse grepene innenfor arbeidslivet, så er det noen krevende forhold igjen der, men det blir et tryggere arbeidsliv for folk. Det vi har gjort for å gi bedre uttelling for folk med lavere og middels inntekter, begynner å syns på skatteseddelen etter hvert. Du vil se de flere tusen kronene du kan spare på SFO og barnehage.

129 DAGER INN: Jonas Gahr Støre har regjert i litt over fire måneder. Han er allerede ferdig med Solberg-regjeringen, sier han til VG.

– Erna har blitt kommentator

– Så er det et halvt år, ett år eller to år før dere kan si at nå er vi ferdige med den forrige regjeringen, nå er det bare denne regjeringen som skal ha æren eller skylden?

– Jeg er ferdig med den forrige regjeringen. Jeg trenger ikke 129 dager for det. La oss være litt rause med hverandre, og si at det er mye som er bra i Norge. Det er mye som er igjen etter den forrige regjeringen som vi ikke gjør noe med, for det har vært bred enighet om det.

Men han er ikke imponert over hvordan forgjengeren hans takler sin nye rolle i opposisjon:

– Erna Solberg har satt seg på tribunen og blitt kommentator. Hun tar ikke spesielt stort ansvar for å se de utfordringene vi har og skal møte. Antall unge uføre ble doblet på hennes vakt, det er heller ikke gjort på kort tid å rydde opp i det.

PÅ TRIBUNEN: Erna Solberg og Høyre-kollega Peter Frølich på Brann-Haugesund i august 2021.

Varsler mer vindkraft

Statsministeren har arvet flere kontroversielle saker, blant annet vindkraft. Nå varsler han mer vindkraft – også på land.

– Vi har en enorm oppgave med å få mer fornybar kraft, både for å beskytte oss mot fremtidige strømkriser og nå klimamålene. På åtte år: bare to havmøller, full stopp i vindkraft på land og ingenting har skjedd på sol. Det er sol, vind på land og vind til havs vi må få opp.

– Det vil si at dere må få i gang mer vindkraft på land enn det vi har nå?

– Ja, men med en ny avtale med lokalsamfunnene. Kommunene må få være med på å avgjøre og lokalsamfunnet må få noe igjen for at det er vind på land.

– For eksempel ved at de vil få noe tilbake over skatteseddelen?

– Ja. Vi må se på ulike modeller som gjør at de som stiller plass til disposisjon også føler at de får noe igjen.

KONTROVERSIELT: Vindkraftutbygging på land er omstridt. Her fra protestene på Haramsøya i Møre og Romsdal.

Kommer i skyggen

Det er krevende for regjeringen at pandemi, strøm og situasjonen i Ukraina tar mye oppmerksomhet, sier Støre.

– Det er mye av det jeg snakker om nå, som vi gjennomfører i tråd med Hurdalsplattformen og 100-dagersplanen, som kommer i skyggen av de store sakene. Det er det ikke noe tvil om, sier han og fortsetter:

– Da er det to valg: Hvis du kommer i skyggen, så kan du sette alt på vent og si at «jeg gjør ikke noe hvis det ikke er i sola». Men vi har gjort det, selv om det er litt lite oppmerksomhet rundt det, fordi vi er sikre på at det er det som skal til for å få et mer rettferdig samfunn for folk og gjøre oss klare til å møte det som ligger foran oss.

ETTERFØLGER?: Erna Solberg sier at Tina Bru er en aktuell arvtager. Men hun understreker at hun ikke vil gi seg med det første. Her på en våt DDE-konsert i juli i fjor.

– Støre på defensiven

Erna Solberg hadde ikke mulighet til å kommentere saken lørdag kveld. Det hadde Høyre-nestleder Tina Bru.

– Dette vitner om en Jonas Gahr Støre på defensiven. Norge er ikke på etterskudd, men i fantastisk utvikling, sier hun til VG.

Hun lister opp Solbergs-regjeringens suksesser: Nye bedrifter, flere i jobb, flere fullfører videregående skole, klimagassutslippene går ned og økte investeringer i norsk kraftproduksjon.

– Norge er rett og slett i god stand. Jeg mener at Støre-regjeringen prioriterer feil når de velger å bruke tid og penger på å reversere regionreformen og domstolsreformen når det viktigste er å sikre folk gode tjenester, sier Bru og legger til:

– Og jeg mener de prioriterer feil når de velger å stramme inn reglene for innleie når mange bedrifter trenger mer fleksibilitet og mer arbeidskraft for å bidra til det grønne skiftet.