KREVDE FOLKEAVSTEMNING: Ap-veteran Erik S. Winther (til venstre) fulgte debatten i Innlandet Ap sammen med Ringebu-ordfører Arne Fossmo tirsdag kveld. Winther brøt ut av Ap-gruppen i fylkestinget og utgjorde den ene stemmen som sikret flertall for at det ble folkeavstemning.

Ap vil beholde Innlandet - overprøver folkeavstemning

Ap vil med 52 mot 50 stemmer videreføre Innlandet fremfor å dele det unge fylket opp i Hedmark og Oppland. Det ble resultatet av en svært jevn avstemning i representantskapet i Innlandet Ap tirsdag kveld.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dermed forventes det også at fylkestingsgruppen til Arbeiderpartiet også stemmer for å beholde fylket i det avgjørende fylkestinget i Innlandet på Lillehammer i morgen.

Arbeiderpartiets 20 representanter blir tungen på vektskålen, og nå er det besluttet at Aps fylkestingsgruppe skal opptre samlet og gå inn for å beholde fylket.

Debatten på det åpne representantskapsmøtet blant 102 stemmeberettigede, var preget av å vekte folkeavstemningen som ga et lite flertall for oppdeling, men som altså til slutt må vike for å beholde Innlandet.

Grovt sett brukte de Ap-medlemmene som gikk for å dele Innlandet i Oppland og Hedmark - folkeavstemningen som hovedbegrunnelse. I folkeavstemningen gikk et knapt flertall på 3738 stemmer (50,7 - 48,1) inn for deling.

Den andre delen av representantskapet i Ap-fylkeslaget mente også høringsrunden blant de berørte kommuner og ansatte burde inngå i en helhet for vurderingen. Disse gikk inn for å beholde Innlandet.

ENGASJERTE: Et til dels svært engasjert representantskap i Innlandet Ap møttes digitalt i et flere timer langt møte tirsdag kveld. Nede til høyre: Kulturminister og sentralstyremedlem Anette Trettebergstuen. Oppe til høyre: fylkesleder Lise Selnes. I midten: stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen.

Statsråd og sentralstyremedlem Anette Trettebergstuen var blant de mange som argumenterte for å beholde Innlandet fremfor å dele opp fylket.

– Det er ikke riktig at staten tar regningen for en oppdeling. Staten tar kostnadene for det praktiske. Men det er vi som må svare for hva vi gjør for innbyggerne våre, sa Trettebergstuen som mente konsekvensene av å dele fylket i to ikke var utredet.

Vil ha storfylke

Gruppeleder Hans Christian Enge for Ap i Innlandet fylkesting argumenterte også for å beholde Innlandet. Han mener et storfylke kan tjene på å holde seg samlet i en situasjon der Viken og Vestfold/Telemark deles opp.

Enge presenterte flertallet i fylkestingsgruppens syn for representantskapsmøtet.

– Vi kan tiltrekke oss investeringer foran et grønt skifte ved å videreføre Innlandet. Vi kan få en enda større og ledende posisjon hvis Viken og Vestfold/Telemark deles, sa Enge.

UENIGE: Eks. statsråd Rigmor Aasrud fra Hadeland (nede til høyre) ville følge folkeavstemningen og dele Innlandet - sammen med stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (i midten nede). Statsråd Anette Trettebergstuen (oppe til høyre) ville beholde Innlandet.

Per-Gunnar Sveen presenterte mindretallet i fylkestingsgruppens syn: Nemlig en oppdeling. Han hadde nylig blitt innlagt på sykehus, men tok like godt ordet fra sykehusposten.

– Deltagelsen i folkeavstemningen er tilfredsstillende. Den gir valget en god legitimitet. Det er et tankekors at 37 av kommunene ønsket deling. Det er en massiv majoritet blant folk i Innlandets kommuner, vektla Sveen.

Winthers stemme

Han fikk følge av blant andre Ap-veteran Erik S. Winther fra Ringebu. Han har vært medlem av partiet i fem tiår. Winther brøt ut av Ap-gruppen i fylkestinget før jul og utgjorde den ene stemmen som sikret flertall for at det ble folkeavstemning.

– Det er en selvfølge at alle skal ha stemmerett i en så viktig sak som dette. Demokratiet er tilnærmet den eneste religionen jeg har, sa Winther, som er blitt utsatt for både personangrep og opphetede meldinger i sosiale medier etter at han i praksis sørget for folkeavstemningen. Han støttet resultatet av folkets røst - en oppdeling av Innlandet i Oppland og Hedmark.

Vil bygge Innlandet

Anne Marte Kolbjørnhus, også hun fra fylkestingsgruppen, var uenig. Hun minnet om at Innlandet Ap gikk til det siste lokalvalget for å bygge Innlandet.

- Vedtaket vi gjorde i november, bør vi ha med oss videre, sa Kolbjørnhus, som ønsker en videreføring av Innlandet og er mot oppdeling.

Flere uttrykte også bekymring for at en oppdeling i to mindre fylkeskommuner - Oppland og Hedmark, ville føre til en lillebrorstatus der fylkene geografisk ligger mellom store fylkeskommuner som Vestland, Trøndelag og Viken.

Respekterte folket

Leder i Innlandet Ap, Lise Selnes, er opprinnelig tilhenger av å la Innlandet leve. Men av respekt for folkeavstemningen mener hun en oppdeling i Oppland og Hedmark er det riktige.

– Vi lytter til folket når folket har talt. Det handler om tillit og troverdighet. Ap står seg best ved å lytte til folket, sa Selnes.

Flere av møtedeltagerne tok et oppgjør med tidligere hets og personkarakteristikker i sosiale medier i den tildels svært opphetede debatten om Innlandets fremtid.

Bjørn Ola Aukrust fra Lom sa først at han gikk for deling i to fylker etter at 79 prosent av Loms innbyggere stemte for dette.

– Det har vært mye hets i denne prosessen. Nå må jaggu meg voksne folk ta seg sammen, dette går ikke an! sa Aukrust på ekte Lom-dialekt.