Ledelsen ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal trekker seg: − Det totale kaos

Tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trekker seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund.

NTB

Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Georg Johnsen, klinikksjef for Sykehuset Nordmøre og Romsdal og Carina Wollan Myhre, konstituert assisterende klinikksjef, trekker seg fra sine stillinger.

Samtidig søker avdelingssjef Johan Kippervik om ett års permisjon fra stillingen ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer. Bakgrunnen for avgjørelsene er fødesaken i Kristiansund.

Det skriver Helse Møre og Romsdal i en pressemelding onsdag

Det var Romsdals Budstikke som først omtalte saken.

– Skaper det totale kaos

Bunadegeriljaen reagerer sterkt på situasjonen i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Helse Møre og Romsdal skaper nå det totale kaos. Helseforetaket sa selv at de ikke kunne gjenåpne på grunn av en akutt uforutsett hendelse. De ville helle stenge enn å ansette vikarer for å erstatte to gynekologer i henholdsvis svangerskapspermisjon og sykdom, står det i pressemeldingen.

Bunadsgeriljaen hevder de flere ganger har bedt sykehusledelsen om oversikt over hva de har gjort for å rekruttere vikarer og flere ansatte – uten å få svar.

– Nå må Helseministeren komme på banen! Om ikke må Stortinget ta grep for å finne ut hva Helse Møre og Romsdal har gjort for å unngå å måtte stenge avdelingen og overholde Stortingets vedtak! Dette i respekt for både kvinner som skal føde og de ansatte som gledet seg over gjenåpningen! tordner bunadsgeriljaen.

BEKLAGER SITUASJONEN: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier det er beklagelig at ledelsen i Helse Møre og Romsdal nå trekker seg over fødetilbudet i Kristiansund.

Bemanningsproblemer

Det har i lengre tid vært bemanningsproblemer på fødeavdelingen i Kristiansund, som har ført til at den har måttet holde stengt. I juni i år ble en femdøgnspost åpnet i Kristiansund, før den like etter ble sommerstengt.

Avdelingen skulle åpnet igjen 25. juli, men på grunn av mangel på kritisk personell har gjenåpningen blitt utsatt.

– Til tross for alt arbeidet som er lagt ned med å rekruttere fagfolk, så vurderer jeg at vi ikke er nærmere å oppnå en stabil bemanningssituasjon ved fødeavdelingen i Kristiansund. Jeg klarer ikke å se hvordan dette skal løses i tiden fremover og mener derfor at det er riktig å samle seg om et felles fødetilbud for Nordmøre og Romsdal, sier klinikksjef Johnsen.

Høyres helsepolitiske talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen, mener regjeringens valgløfter for fødeavdelingen i Kristiansund ikke er gjennomførbare.

– Jeg mener at det vil gi det faglig beste tilbudet til pasientene og det vil gi forutsigbarhet for ansatte. Siden min anbefaling avviker fra Helse Møre og Romsdal sitt oppdrag, gitt av Stortinget og Helse- og omsorgsdepartementet, velger jeg å tre av som klinikksjef, sier Johnsen.

Administrerende direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal ser alvorlig på at ledelsen trer av, men sier at han har forståelse for avgjørelsene deres.

Opp til helseforetakene

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er kjent med situasjonen og sier at Helseforetakene nå selv må vurdere situasjonen.

– Jeg synes det er beklagelig at flinke fagfolk og ledere trekker seg. Jeg vil understreke at vi trenger flere dyktige fagfolk, ikke færre, og å beholde dyktige ledere, skriver helseministeren i en e-post til Dagens Medisin.

– Helseforetakene må nå vurdere situasjonen og løse den lokalt. Pasientsikkerheten og forsvarlighet i tilbudet må ivaretas, legger hun til.

Kritisk til regjeringen

Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen mener på sin side at det sender et sterkt signal av ledelsen ved sykehuset nå trekker seg.

– De har brukt store ressurser på å forsøke å oppfylle politiske valgløfter, som dessverre viser seg ikke å være faglig gjennomførbare. Dette må oppleves svært skuffende for alle som trodde på Senterpartiets løfter før de kom inn i regjering, sier hun i en e-post til NTB.

I Hurdalsplattformen slo Arbeiderpartiet og Senterpartiet fast at de ville sikre et trygt føde- og barselstilbud på Nordmøre og i Romsdal, og fødeavdelingen i Kristiansund.

– Jeg tror alle hadde håpet at det var mulig å opprettholde fødetilbudet ved begge sykehus fram til det nye sykehuset står ferdig, men når klinikkledelsen nå går av viser det hvor krevende det har vært å sikre et sterkt nok fagmiljø, sier Trøen.