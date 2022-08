OSLO: Badegjester nyter det varme vannet på Sørengkaia i Oslo, 23. juni i år.

Varmen kommer, men noen må finne frem gummistøvlene

Været blir gradvis bedre for nesten hele landet utover i neste uke, før helgen blir det virkelige høydepunktet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette forteller statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Rafael Escobar.

Søndag vil det bli skyfullt og spredt med regn, men til helgen kan spesielt Sør- og Østlandet glede seg til høye temperaturer.

– Det er et høytrykk som kommer inn over Sørlandet. Den kommende uken er det stigende temperaturer, med generelt temperaturer opp mot 25 grader. Men det blir litt vind innimellom, og kuling ved kysten på Sørlandet.

Nedbør og skyet vær

I Nord-Norge er de langt ifra like heldige, sier Escobar. Lørdag er landsdelen preget av et lavtrykk fra Finland, som kan gi nedbør og nordavind på søndag. Når dette lavtrykket trekker seg tilbake, kommer et nytt lavtrykk fra sørspissen av Grønland, som vil stå på langs kysten i hele neste uke.

Generelt blir det mye nedbør og skyet vær i hele Nord-Norge i neste uke, forteller Escobar.

SURE MELDINGER: Nord-Norge er kjent for sitt snøfylte vær. Forhåpentligvis kan befolkningen vente noen måneder til, før de må frem med snøfreserne.

– Det er størst sjanse for at de slipper unna i Nordland, men det er pålandsvind fra havet, som gir opphav til regnbyger. Det er store forskjeller innad i landsdelen. Finnmark får sannsynligvis de største bygene på søndag, men de slipper billigere unna til uken.

– Det blir bedre til helgen

På Vestlandet meldes det om vind fra sørøst til uken som kommer, samt at landsdelen vil føle på det nevnte lavtrykket fra Grønland.

– Det blir mye skyer, perioder med regn, og kuling på kysten. Rogaland slipper billigst unna, sier Escobar.

Likevel vil været bli bedre til helgen, slik som på Sør- og Østlandet.

REGN: På Vestlandet vil de trolig måtte finne frem paraplyene, men til glede for mange vil været bli bedre utover i kommende uke.

– Det blir bedre mot helgen langs hele Vestlandet. Så lenge det er pålandsvind vil det være relativt kjølig. Når det er byger vil det være rundt 15 grader, men ved opphold blir det over 20 grader, forteller Escobar.

Her vil det dårlige været vare lengst

Escobar forteller at det dårligere været vil «henge mer igjen» nord for Stad, og at temperaturen blir lavere der enn langs resten av Vestlandet.

– Selv om temperaturen ikke blir så høy blir det ikke så lave natt-temperaturer. Det blir stiv kuling og vel så det langs kysten nord for Stad, men det blir roligere til helgen.

Det dårlige været vil henge enda lengre igjen i Trøndelag enn det vil i Møre og Romsdal, opplyser Escobar.

– Det blir perioder med regn, skyer og lavtrykk. Du får ikke de høye dagtemperaturene, og det vil stå på med vind fra sørvest.