Tirsdag møter en renholder sin gamle arbeidsgiver i retten etter at hun mottok en oppsigelse.

Forsynte seg med sjokolade - fikk sparken

En renholder i Tromsø forsynte seg med sjokolade fra fellesområdet hos kunden hun jobbet for. Arbeidsgiver mener dette er et brudd på lojalitetsplikten og veier tungt nok til å begrunne oppsigelsen.

– Min klient har forsynt seg av to energibarer som sto fremme i fellesarealet, og har dermed blitt anklaget for tyveri. Hun mottok oppsigelse som følge av dette, men forholdet er ikke anmeldt, sier LO-advokat Eirik Pleym-Johansen.

Kvinnen er 49 år, og har jobbet for renholdsselskapet i ni år før hun mottok en oppsigelse den 31. januar.

– Hun trodde at sjokoladen sto fremme for alle sammen, og visste ikke at hun ikke kunne forsyne seg, sier hennes advokat.

Ble filmet

Hendelsen ble tatt opp på kamera, og dermed gjorde kunden, som hun vasket hos, hennes arbeidsgiver oppmerksom på hva som hadde skjedd.

Rettssaken skal gå over tre dager, og partene skal møtes tirsdag i Nord-Troms og Senja tingrett.

– Vi har bestridt oppsigelsen og har saksøkt bedriften fordi vi mener oppsigelsen er usaklig og at hun skal få jobben sin tilbake, sier advokaten.

De krever oppsigelsen opphevet og erstatning for belastningen de mener kvinnen er blitt utsatt for.

Advokaten understreker at dette er en veldig spesiell sak.

– Vi har ikke fått kartlagt hva slags type energibar dette er, men en vanlig «mellombar» koster cirka 19 kroner for én.

– Et sånt beskjedent omfang har jeg aldri vært bort i, sier Pleym-Johansen.

– Saklig begrunnet

VG har prøvd å komme i kontakt med arbeidsgivers advokat over flere dager uten å lykkes.

Selskapets advokat skriver i sitt sluttinnlegg til tingretten at oppsigelsen er saklig begrunnet, ifølge Nordlys.

– Brudd på lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver etter uberettiget tilegnelse av sjokolade på renholdsoppdrag hos kunde – er tilstrekkelig tungtveiende til å begrunne oppsigelsen. Terskelen for oppsigelse ved økonomiske misligheter i arbeidstiden er lav. At tyveriet er gjort overfor arbeidsgivers kunde er en skjerpende omstendighet, skriver Kristine Hyldmo Bjørnvik.

Hun viser også til at arbeidstakeren skal ha gitt skiftende forklaringer da saken ble tatt opp. Ifølge sluttinnlegget mener arbeidsgiveren også at det ville sendt et «uønsket signal» til andre ansatte om arbeidstakeren fikk fortsette, skriver Nordlys.

VG har vært i kontakt med styreleder i renholdsselskapet, som ikke vil kommentere saken på nåværende tidspunkt.