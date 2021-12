KARANTENE: Da Thor (6) og Sofia (8) testet positivt, gikk mor Silja (39) og far Henning Kulander (43) i karantene. Først etter elleve døgn

Forvirring rundt smittekarantene: − Kom som et sjokk

Familier som bor sammen med en coronasmittet, kommer tidligst ut av karantene elleve døgn etter sykdomsstart.

Av Sven Arne Buggeland

VG skapte forvirring rundt karantenereglene, da vi onsdag skrev om familien Høiland Nyborg, som må tilbringe julaften i isolasjon hjemme i Stavanger.

– Tester vi negativt andre juledag, når syv døgn er gått, er vi «good to go», sa Anny Merethe Høiland Nyborg (35) til VG – men det er slett ikke riktig.

For regelverket sier elleve døgn, slik Stavanger kommune opplyser på sin hjemmeside:

«Hvis du bor sammen med en eller flere personer som er positive og dere ikke klarer å leve atskilt (for eksempel småbarnsfamilier), kan du teste deg for å avslutte karantenen tidligst 11 døgn etter sykdomsstart hos den sist syke i familien.»

– Bra vi fant ut

Mai Elina (11) testet positivt mandag 20. desember. Samme dag gikk familien i isolasjon sammen med henne. De holder seg hjemme og har ikke kontakt med utenforstående.

– Vi trodde vi kunne teste oss ut etter syv dager, men det var feil. Det var bra vi fant ut av det, sier Anny Merethe Høiland Nyborg, som er moren til Mai Elina.

Hun tok VGs karantenekalkulator og fant at familien først er ute av smittekarantenen på nyttårsaften, under forutsetning av at coronaprøvene deres er negative.

– Er det sånn, er det det vi må gjøre. Det er mye ulik informasjon ute og går. Noe sier noe, så leser du noe annet. Jeg blir forvirret, vedgår trebarnsmoren i Stavanger.

GRILLER: Mai Elina (11), mor Anny Merethe, Emilian Elander (3), far Jan Erik og William André (12) koser seg med pølser i hagen på Hundvåg i Stavanger.

Minst fire pluss syv døgn

Helse-Norge skriver om husstandsmedlemmer som bor sammen med en smittet:

«Hvis du ikke kan holde nok avstand, skal du begynne å telle 10 døgn i smittekarantene, når personen du bor med, har vært 4 døgn i isolasjon.

Det betyr at den totale karantenetiden blir 14 døgn.

Du skal ta en coronatest etter 11 døgn (4+7) og avslutte smittekarantene, hvis den er negativ.»

Henning Kulander (43) i Sandefjord ble overrasket over at tellingen av syv karantenedøgn starter først fire døgn etter at de smittede gikk i isolasjon.

– Lenger enn vi hadde trodd

– Det kom som et sjokk. Vi må være i karantene lenger ut i juleferien enn vi hadde trodd, sier tobarnsfaren i Sandefjord til VG.

Sønnen Thor (6) testet positivt fredag, søsteren Sofia (8) dagen etter.

– Vi visste det var stor sjanse for at det skulle skje, for det har lenge vært smitte på skolen. Derfor tok vi barna med ut for å kjøpe gaver tidlig i desember, sier Kulander.

Han sier det var mye misforståelser på skolen rundt karantene, da smitten brøt ut.

– Jeg skjønner godt det ble forvirring, sier Kulander.

Thor var ute av isolasjon onsdag, mens Sofia er ute på julaften. Familien som sådan er først ute av smittekarantene 29. desember, hvis de etter 11 døgn tester negativt.