BALANSERER: Å finne den riktige balansen mellom åpne skoler og barnehager - og behovet for smittevern, er kunnskapsminister Tonje Brennas jobb, slik hun beskriver det selv.

Kunnskapsministeren: Står fast på karantene-unntak for ansatte i skoler og barnehager

Tross massiv kritikk mot nye karantene-regler for skole- og barnehageansatte: Tonje Brenna mener karantene-unntak på jobb må til for å holde skoler og barnehager åpne.

Av Frank Ertesvåg

Tonje Brenna (Ap) og regjeringen har fått bøttevis med kritikk for den nye karantene-regelen som gir ansatte i skoler, SFO og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstiden. I praksis innebærer det at ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet, kan gå på jobb, men må være i karantene på fritiden.

– Her er alternativene enten å legge opp til mulig omfattende stenging av skoler og barnehager, eller å sikre at barnehager og skoler i størst mulig grad holder åpent. Vi prioriterer barn og unge og åpne barnehager og skoler. Det er viktig for barna og det er viktig for å holde hjulene i samfunnet i gang. Derfor blir lærere nå prioritert til oppfriskningsdosen og derfor får de også fritak fra karantene i arbeidstiden, sier Brenna til VG.

Info Den nye karantene-regelen Fra 1. januar 2022 er ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen unntatt smittekarantene i arbeidstiden.

De er unntatt karantene fra første dag, men må teste seg på døgn 3 og 7 etter nærkontakten.

Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet.

Unntaket for barn, som ble innført 15. desember, gjelder fortsatt.

Barn og unge under 18 år skal kun i smittekarantene dersom de bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet.

Regjeringen har bestemt at dette unntaket også skal gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år. (Kilde: Utdanningsdirektoratet) Vis mer

Sist ute blant kritikerne er Mette Nord i landets største fagforening, Fagforbundet, som mener ansatte i skoler og barnehager bør ha de samme karanteneregler som befolkningen ellers.

– Beslutningen som kom mandag fra regjeringen, var overraskende. Vi mener innføringen av nye regler må utsettes til etter at de har vært drøftet med partene i arbeidslivet, sier Nord til VG tirsdag.

Hun leder det største fagforbundet i LO, og er en del av arbeiderbevegelsen som også kunnskapsministeren tilhører.

DET FØRSTE SKOLEBESØKET: Kunnskapsministeren hadde bare vært en uke på jobb før hun besøkte sin egen barndoms-skole, Rosenholm skole på Holmlia 21. oktober. Da var corona knapt noe tema.

Men statsråd Tonje Brenna (Ap) står fast på det nye karanteneunntaket selv om samtlige av de ansattes organisasjoner reagerer.

– Det forstår jeg godt at de reagerer på. Samtidig må jeg minne om at det er et tiltak som balanserer behovet for åpne skoler og barnehager med behovet for smittevern, hyppig testing – samt at skole og barnehageansatte får den tredje vaksinedosen, sier hun i et intervju med VG tirsdag.

– Betyr ikke disse nye karantenereglene for skole- og barnehageansatte egentlig at dere sender dem ut der det er mye smitte, uten smittevernutstyr?

– Ja, dessverre kan det oppleves slik for mange. Men vi må minne om at vaksiner gir nettopp beskyttelse. Derfor er omfattende og hyppig testing og vaksinering, inkludert dose tre, veien ut av dette. Bruken av karantene må vi gradvis vurdere når vi får vite mer om hvordan disse tiltakene virker, svarer Brenna.

– Ta dose 3 raskest mulig

– Hvorfor kommer disse nye karantenereglene i romjulen – når dere ellers ikke vil endre trafikklys-nivåene inn mot skolestart?

– Vi innførte nye tiltak for skoler og barnehager midt i desember. Da var også budskapet at vi ville gjøre en ny vurdering før skolestart på nyåret. Det har vi nå gjort, og faginstansene FHI og Helsedirektoratet har gitt regjeringen råd om at unntak fra karantene i arbeidstiden for ansatte i skoler og barnehager kan gjennomføres.

– Flere skole- og barnehageansatte har ennå ikke ha fått satt dose tre. Hva med dem når skoler og barnehager starter igjen?

– Det skal helst gå 20 uker mellom dose to og dose tre for best beskyttelse av vaksinen. Men de skole- og barnehageansatte som ennå ikke har fått satt dose tre, bør få gjort dette raskest mulig, gjerne nå i romjulen. Mange steder rapporterer jo om at de mangler armer å stikke i – ikke vaksiner.

– Grepet fatt i en del

– Hva vil du si til barnehagelærere og lærere som skal på jobb og omgås smittefarlige barn og unge – kanskje uten at de har tatt boosterdose?

– Jeg skjønner hva de sier. Det har vært to utfordringer, både med grunnbemanningen fra før – og smittesituasjonen. Vi har grepet fatt i en del ting som vil gjøre det enklere fremover, blant annet å dekke skoleeiernes merutgifter til vikarer og overtid samt å bruke studenter og pensjonister, svarer Brenna.

Hun fortsetter:

– Unntak for karantene i arbeidstiden vil også hjelpe noe. Vi må også huske på at barn og unge og de som er vaksinert sjelden blir alvorlig syke av viruset. Heldigvis vet vi at de som er vaksinert med to doser er godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Vi har kontaktreduserende tiltak i samfunnet først og fremst for å beskytte en overbelastet helsetjeneste, minner Brenna om.

OVERTOK DEPARTEMENTET: Tonje Brenna ble utnevnt som kunnskapsminister 14. oktober. Da overtok hun nøkkelkort og ansvar fra forgjenger Guri Melby (V).

– Vil regjeringen vurdere å omgjøre beslutningen om fritak for arbeidstid-karantene etter den massive kritikken?

– Vi får en ny vurdering fra faginstansene i uke 2. Da vil vi se på helheten av tiltakene, svarer Brenna kort.

Takker lærerne - selv om det provoserer

Hun har lagt merke til at lærernes og barnehagelærernes største forbund, Utdanningsforbundet advarer mot at det kan bli lange og mange fritidskarantener i ukene fremover.

– Kan ikke det lett bli resultatet av karantene-unntaket i arbeidstiden deres?

– Jo, det kan bli realiteten for noen, men de aller fleste vil få tredje dose i løpet av kort tid og da får man unntak fra karantenereglene. Det er viktig for meg å si at jeg håper at ansatte i skoler og barnehager har hatt en god jul der de har fått hvilt seg litt. Jeg vet det provoserer mange, men jeg vil uansett si takk til dem. Mye av samfunnet ville ha stoppet opp om ikke disse yrkesgruppene gikk på jobb, svarer Brenna.

Hun mener de ansatte må ha tiltro til at den tredje vaksinen og testingen bidrar til at de fortsatt kan gå på jobb.

– Bekymrer meg veldig

Tonje Brenna har vært kunnskapsminister i to og en halv måned. Hun legger ikke skjul på at hun synes situasjonen nå er krevende. Spesielt for elever med en skole preget av skiftende trafikklysnivåer, avlyste eksamener, hjemmeskole og høyt lærerfravær.

– Det bekymrer meg veldig. Alle barn og unge trenger å gå på skole sammen. De trenger å bli inkludert – og fungere sammen med andre. Mange elever på videregående har aldri hatt eksamen. Det bekymrer meg også – med tanke på hva eksamen betyr i deres videre utdanningsløp. Samtidig vet vi jo lite om hvilke konsekvenser pandemiskolen har hatt for elevene når det gjelder tap av læring og slike ting. For meg er det viktig at alle barn og unge skal ha et barnehage- eller skoletilbud, sier hun.

PÅ SLOTTSPLASSEN: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ble presentert på Slottsplassen sammen med forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) og den nye Støre-regjeringen 14. oktober.

Hun fikk pandemi-omdreiningen i fanget bare få uker etter at hun gikk på som minister 14. oktober.

– Jeg var jo forberedt på at det kom til å bli noe preg av dette også i min tid. Omikron-varianten ga jo smitten en ny omdreining. Vi visste lite om den. Situasjonen ble raskt akutt igjen. Samtidig opplever jeg en tretthet – som kommer av tiltak og en to år gammel pandemi. Dette gjør det ekstra krevende å kommunisere hva- og hvorfor styresmaktene handler som vi gjør, sier hun.

– Du hadde kanskje ikke tenkt å bli en av flere pandemi-ministre?

– Jeg så jo at dette ville bli en vesentlig del av også mitt virke som kunnskapsminister. Jeg skulle ønske det ikke var sånn, men det er jeg neppe alene om. Vi er nok alle lei av pandemi nå.

– Har du og dine blitt smittet?

– Vi hadde smitte i familien i sommer. Ellers har det vært lite smitte i både barnehagen og skolen der barna mine går. Akkurat nå i romjulen har vi vært preget av omgangssyke i familien.