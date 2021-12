LEDIG: Student Kristin Ruud (23) har juleferie fra studiene og ville helst nå jobbet, men det er ikke arbeid å gjøre. Foto: Privat

Studenter sliter etter permitteringer

De nye coronatiltakene har ført til at flere bedrifter har måttet permittere ansatte eller ikke har vakter å tilby. Student Kristin (23) frykter for nyåret uten ekstrainntekten.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Flere studenter har mistet lønn fra deltidsjobbene sine før jul, etter at de nye tiltakene ble innført natt til onsdag.

– Jeg gikk fra å ha inntekt til å ikke ha noe, sier student Kristin Ruud (23) til VG.

Studenter som mottar studiestøtte fra Lånekassen har ikke krav på dagpenger om de blir permittert. Samtidig sier over halvparten av norske studenter at lønn fra deltidsjobber er nødvendig for at de skal kunne studere.

23-åringen forteller at hun har mistet all inntekten i desember på grunn av corona. Tidligere i pandemien var hun permittert i et halvt år, men da fikk hun krisestøtte.

– Det er en vanskelig situasjon for mange. Vi faller utenfor støtteordningene som finnes, sier Ruud til VG.

VG har blitt kontaktet av flere studenter som savner støtte for tapt inntekt.

– Klump i magen

Ved siden av studiene har 23-åringen to deltidsjobber, en i cateringfirma og en annen som trainee i hos et meglerkontor.

– Alle cateringoppdrag er avlyst og meglerkontoret valgte å stenge ned ut året, sier hun.

JOBB: 23-åringen sier at hun er heldig som til vanlig har to jobber å gå til. Å se etter andre jobber nå og dermed ikke være tilgjengelig når hun trenges igjen der hun har arbeid gjør situasjonen også komplisert.

Ruud studerer andre året på Høgskolen i Innlandet for å bli eiendomsmegler. Arbeidet ved siden av studiene er også relevant for utdanningen.

– Det føles som jeg og andre studenter som har mistet inntekt atter en gang er glemt når støtte deles ut. Det er utrolig urettferdig, fordi man går konstant rundt med en klump i magen fordi jeg ikke vet når jeg får tjene penger igjen.

Vil ha student-dagpenger

Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker at studenter som arbeidstagere skal ha de samme rettighetene som andre til støtte for tapt inntekt når de mister jobben.

SV-politiker Freddy André Øvstegård sier torsdag i VG at partiet vil be regjeringen innføre dagpenger for studenter.

Ruud synes studenter mangler et sikkerhetsnett når inntektene forsvinner.

– Det føles ut som om det ikke hjelper å skatte. Vi studenter gjør jo også det. Det er kjipt å vite at når vi trenger hjelp så får vi ikke noe igjen for å ha skattet.

Har varslet støtte

Det er ventet at regjeringen om kort tid vil bli presentert en ordning studenter som er permittert.

Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har varslet at det vil komme en tiltakspakke i slutten av uken.