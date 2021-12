ECMO: På intensiven på Rikshospitalet behandles de sykeste covid-pasientene. Der kan de bli koblet på en såkalt ECMO-maskin, en hjerte- og lungemaskin.

Uvaksinerte gravide intensivbehandlet: − Da har man to pasienter å behandle

Oslo universitetssykehus (OUS) har behandlet et tosifret antall gravide covidsyke kvinner i løpet av pandemien, og nå øker antallet. – Da har man to pasienter å behandle. Det er veldig krevende, sier overlege Ingvil Krarup Sørbye.

– Vi opplever en økende grad av innleggelser av alvorlig syke gravide. Alle har vært uvaksinerte, sier Krarup Sørbye ved Kvinneklinikken.

Risikoen for at gravide utvikler alvorlig covid-19 er lav. Krarup Sørbye sier noen av de gravide har tilleggsfaktorer som kronisk sykdom og overvekt.

Hun bekrefter fosterdød i løpet de siste månedene som følge av covidsmitte hos mor.

– Vi ønsker at gravide vaksinerer seg. Alvorlig covid-sykdom i svangerskapet er farlig for både mor og babyen i magen. Vi vet at mange gravide kvier seg litt for vaksinering og tenker «det er ikke så farlig med meg.» Det er heller omvendt: Babyen er også i fare hvis mor blir alvorlig syk, sier overlege Krarup Sørbye.

VG har spurt om alle de innlagte gravide hadde underliggende sykdommer. Det vil ikke sykehuset svare på, men Krarup Sørbye sier at de innlagte «overveiende har hatt tilleggsfaktorer».

OVERLEGE: Ingvil Krarup Sørbye

Tidlige vaksineråd

De gravide kvinnene som blir alvorlig covid-syke og innlagt på sykehus, er i alle faser av svangerskapet, sier overlegen.

– Det vanskeligste er å behandle den gravide når barnet i magen er levedyktig, men det fortsatt er flere måneder til fødsel. Da har man to pasienter å behandle. Det er veldig krevende, sier Ingvil Krarup Sørbye.

Hun opplever at mange av pasientene fikk med seg de tidlige rådene fra Folkehelseinstituttet om å unngå vaksinering i første trimester.

– Det har ført til at mange kvinner har spurt seg om hvorfor det er ok å vaksinere seg senere. Budskapet vårt nå er at ingen undersøkelser så langt tyder på at vaksinering er farlig for fosteret, heller ikke i første trimester. Vaksinering er heller ikke farlig mens man prøver å bli gravid, sier overlegen.

I august 2021 utvidet FHI anbefalingen om vaksinering i svangerskapet til å gjelde for alle gravide. Studier bak anbefalingen viser at kvinner som tok coronavaksine i svangerskapet har like lav sannsynlighet som uvaksinerte til å få komplikasjoner under svangerskapet, skriver de på sine nettsider.

Hjerte- og lungemaskin

Overlege Jon Henrik Laake ved intensivavdelingen på OUS Rikshospitalet, har behandlet flere av de sykeste gravide. Han har også behandlet kritisk syke gravide kvinner på hjerte- og lungemaskin.

– Hverken norske eller internasjonale data gir holdepunkter for at de vaksinealternativene som er aktuelle i Norge, medfører risiko for mor eller foster. Samtidig vet vi at gravide kvinner har økt risiko for alvorlig sykdom ved smitte med SARS-CoV-2, sier overlege Jon Henrik Laake ved OUS Rikshospitalet.

Han forklarer at alvorlige infeksjoner og respirasjonssvikt hos gravide, kan føre til at fosteret får for lite næring og surstoff. Hvis mor er alvorlig syk med covid-19, er fosteret i magen utsatt for dårlig blodforsyning fordi morkaken ikke fungerer som den skal.

– Det er ikke et spesielt scenario for covid. Hvis en gravid får for eksempel blodforgiftning, er fosterdød en stor risiko, sier Laake.

BUDSKAP: Klinikksjef Øyvind Skraastad er klar og tydelig på at gravide bør vaksinere seg.

Klinikksjef ved Akuttklinikken Øyvind Skraastad, sier at gravide covidsyke er overført til OUS Rikshospitalet fra andre sykehus.

– Kvinnene dette handler om er i en aldersgruppe som ikke har møtt klare anbefalinger om vaksinering før de ble gravide. Det er unge kvinner som ikke fikk plass i vaksinasjonskøen før de ble gravide. De er i aldersgruppen fra tidlig tyvårene til slutten av tredveårene. Det er helt nødvendig at gravide eller de som planlegger å bli det, vaksinerer seg. Da dreier det seg om å beskytte to liv, sier Skraastad.

Skepsis

Rådet fra norske helsemyndigheter er at gravide fortrinnsvis skal ta vaksinen i andre og tredje trimester. Det er ingen studier som har vist negativ innvirkning på svangerskapet.

– I enkelte områder er gravide veldig interessert i å ta vaksinen. Så ser vi at det er enkelte grupper som er mer skeptisk. Jeg tror det er viktig å gi informasjonen ut på en forståelig måte. Men stort sett er de gravide positive til å ta vaksinen, sier politisk leder Kari Aarø i Jordmorforeningen til VG.

Selv om risikoen for at gravide skal utvikle alvorlig covid-19 er lav, øker sannsynligheten utover i svangerskapet. Det kan ha en sammenheng med at belastningen på hjertet og lungene øker etter hvert som fosteret vokser. Det er foreløpig ikke gjort funn som indikerer at det er en økt risiko ved å ta vaksinen i første trimester, men her er grunnlaget begrenset.