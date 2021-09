PÅ HJEMMEBANE: VG møtte Ap-leder Jonas Gahr Støre sammen med kona, Marit Slagsvold (58), hjemme på Ris i fjor.

Jonas Gahr Støres kone ordineres til prest

Gestaltterapeut Marit Slagsvold (59), ektefellen til Ap-leder Jonas Gahr Støre (61), ordineres til prest denne uken.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

Ordinasjonen gjøres av biskop Kari Veiteberg under en høymesse i Oslo domkirke førstkommende søndag.

Det skriver Dagen, som omtalte saken først.

Begivenheten skjer samme uken som det ble klart at ektemannen Jonas Gahr Støre vant valget og blir Norges nye statsminister.

Ifølge avisen har Slagsvold vært vikarprest i Uranienborg kirke siden januar 2021. Uranienborg kirke ligger på Briskeby i bydelen Frogner, rett bak Slottsparken i Oslo.

– Mitt ønske er at kirken skal være et åpent, relevant og givende sted for undring, utforskning og deltagelse i troens mysterium. Slik at vi – hver for oss og sammen – kan være tro mot og snakke sant om det vi erfarer, trenger og lengter etter, sier Slagsvold til nettstedet Kirken.no.

Stolt Støre

I fjor ble det kjent at Slagsvold tok presteutdannelse ved MF vitenskapelig høyskole.

– Hun tar såkalt praktikum på Menighetsfakultetet i Oslo, der man ellers studerer teologi, religion og samfunn, uttalte Jonas Gahr Støre da til Dagbladet.

På det tidspunktet hadde Slagsvold ifølge politikermannen ikke bestemt seg for om hun ville jobbe som prest eller ikke.

VALGMANDAG: Etter å ha vært i valgavlukket gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre og ektefellen Marit Slagsvold sammen bort til valgurnen på Svendstuen skole i Oslo.

Ap-lederen uttrykte at han var stolt over kona.

– Jeg har stor sans for mennesker som tar selvstendige valg og følger egen overbevisning i livet. Marit er sosiolog og gestaltterapeut fra før, og hennes valg er spennende og modig, hun er nysgjerrig og har full støtte fra meg, sa Støre til Dagbladet.

Ifølge Wikipedia er gestaltterapi en eksistensiell og eksperimentell form for psykoterapi.

Alternativ vei

Slagsvold har utdannet seg innenfor kroppsorientert terapi og ignatiansk åndelig veiledning.

Hun har også skrevet bøker om vennskap, sorg og relasjoner, og har undervist om kristen mindfulness ved det kristne retreatstedet Lia Gård i Koppang i Innlandet.

Lia Gård forklarer hensikten med å dra på retreat som å «omfavne deg selv som et helt menneske og å la alt ved deg bli omfavnet av Gud».

Marit Slagsvold og Jonas Gahr Støre har vært gift siden 1988. Paret har sønnene Magnus, Vetle og Gullik sammen.

VG har kontaktet både Jonas Gahr Støre og Marit Slagsvold for å få en kommentar til saken. Det har foreløpig ikke lykkes VG å få svar på henvendelsene.