FULLT HUS: Alvorlig syke covid-pasienter legges fortsatt inn på Oslo universitetssykehus. Torsdag lå fire av 24 pasienter på hjerte- og lungemaskin. – Dette er ikke over, sier klinikksjef Øyvind Skraastad.

Sykehus-topp om corona: − Dette er ikke over

Oslo universitetssykehus har måttet låne en ekstra hjerte-/lungemaskin (ECMO) fra Helse Bergen for å kunne håndtere kritisk syke covid-pasienter.

De fire ECMO-maskinene sykehuset har til intensivbehandling er allerede i bruk. Maskinene brukes blant annet til å avlaste alvorlig syke lunger. Plastslanger kobles til store blodårer i kroppen og gir lungene tid til å komme seg.

Nå stryker også sykehuset kirurgi til enkelte pasienter for å avlaste fulle intensivavdelinger.

– Sykehuset driver tungt og det gjør det ikke bedre for oss når noen utenfor sier at dette er over. Det er ikke vår virkelighet på intensiven. Dette er ikke over, sier Øyvind Skraastad, leder av Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Samtidig som coronabølgen gir en økning i antall alvorlig covid-syke pasienter, er det også sesong for annen alvorlig sykdom. Blant annet har barneintensiven mange pasienter.

27. august sa Skraastad til VG at antall covidpasienter hadde økt de siste dagene.

– Vi ser starten på bølge fire, sa klinikksjefen. Det ble bekreftet av assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Da lå tre av sykehusets ni covidpasienter på respirator på intensivavdeling.

– Fullt hus

Mens samfunnet nærmer seg gjenåpning, er det fullt hus på avdelingene som blant annet behandler alvorlig syke covid-pasienter. Det er også mange barn med andre intensivkrevende tilstander som er innlagt på barneintensiven.

Sykehuset har 24 pasienter som er lagt inn med covid. 12 av dem ligger på intensivavdelingene. 10 av dem er så syke at de får respiratorbehandling.

– Vi har også fire pasienter på ECMO. Dette er pasientene som ligger på hjerte- og lungemaskin og for å betjene slike maskiner kreves det særskilt kompetanse. Pasientene tåler ikke at disse maskinene stanser, dette er pasienter med «helt hvite» lunger. De er kritisk syke. Behandlingen av smitteisolerte pasienter på ECMO krever mange sykepleiere. Vi låner nå intensivsykepleiere fra andre deler av sykehuset, blant annet fra toraksintensiv der hjertepasienter opereres, sier Skraastad.

Sykehuset har beredskapsmaskiner.

– De er vi er nødt til å ha til blant annet hjertekirurgi. Derfor har vi lånt fra Bergen, sier Skraastad.

– Ikke vaksinerte

ECMO: Fire av pasientene på intensivavdelingen, Oslo universitetssykehus, får behandling på hjerte- lungemaskin, såkalt ECMO.

Han sier at de alvorlig syke covidpasientene som behandles på sykehuset nå, ikke er vaksinert.

Sykehuset har til sammen 60 intensivpasienter.

– De 12 covidpasientene krever så mye ressurser, behandling og kompetanse at det gjør oss litt stuck når de treffer intensivavdelinger som er fulle av andre pasienter.

Av totalt 17 respiratorpasienter, er 13 i Oslo-området. Det er få respiratorpasienter andre deler av landet.

– Mønsteret er det samme som under tidligere deler av pandemien. Det er områdene rundt Oslofjorden som har det store trøkket, sier Skraastad.

Oslo universitetssykehus hadde 66 covidpasienter første uke i april i fjor. Da falt kurven raskt. Det kom en ny topp midt i november i fjor da 29 covidpasienter var innlagt. Første uke i april kom en tredje topp, med 63 innlagt. Nå peker pilene oppover igjen med 24 innlagte, til tross for at store deler av befolkningen er vaksinerte.

