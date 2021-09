SIKTET FOR DRAP: En kvinne i 20-årene ble natt til søndag utsatt for en voldshendelse i bydelen Åsane i Bergen. En mann er nå blitt drapssiktet, oppgir politiet.

Kvinne i 20-årene døde etter voldshendelse i Bergen: «Vi vil alltid bære deg med oss videre»

En mann i 20-årene som tidligere var siktet for drapsforsøk, er nå siktet for drap.

Av Henrik Røyne

Kvinnen ble funnet hardt skadet i en leilighet i Åsane natt til søndag 12. september, og ble deretter fraktet til Haukeland sykehus.

Fredag kveld døde kvinnen av skadene, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding lørdag, nærmere en uke etter hendelsen.

Bistandsadvokat Beate Hamre skriver i en SMS til VG at kvinnens familie har våket over henne natt og dag etter at de ble kjent med voldshendelsen forrige søndag.

– De er nå i en bunnløs sorg over å ha mistet en ung, livsglad og ressurssterk jente på en slik grusom og tragisk måte, forteller advokaten.

Lørdag har den drepte kvinnens bror delt dette på vegne av familien i sosiale medier:

«Kjære, Kjære NN. Lillesøster, storesøster, barnet vårt, bestevenn. Du, den snilleste av de snille, den vakreste av de vakre, den energiske, den omsorgsfulle. Du, – vårt alt. Du er uendelig kjærelighet. Du vandret videre i går 17. september. Aldri har Bergensnatten vært vakrere! Fordi du danset for oss, på himmelen. Vi vil alltid bære deg med oss videre i hjertet, tankene og minnene. Vi elsker deg for alltid. Mamma, pappa, lillebror og storebror».

Det var BT som først delte minneordet. VG har fått familiens tillatelse til å videreformidle det.

Mann i 20-årene drapssiktet

En mann i 20-årene som tidligere var siktet for drapsforsøk er nå siktet for drap.

– Siktede har ikke vært avhørt siden han ble pågrepet. Han er i dag informert om den nye siktelsen av sin forsvarer. Det er ikke planlagt avhør av siktede i dag og det er uklart når det eventuelt kan bli, skriver politiet i pressemeldingen.

DØDE AV SKADENE: Kvinnen i 20-årene var innlagt på Haukeland sykehus fra og med natt til søndag forrige helg. Fredag kveld døde hun av skadene.

– Dette var det verst tenkelige utfallet i saken, sier mannens forsvarer, advokat Torbjørn Sognefest, til VG.

Politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen forklarer til VG at politiet ikke kan gi flere opplysninger om hva som skjedde i forkant av hendelsen, eller hva som var relasjonen mellom de involverte.

Han oppgir også at politiet ikke har lyktes i å gjennomføre avhør av kvinnen da hun var innlagt på Haukeland sykehus.

– Hun har vært hardt skadet hele uken, så det har ikke vært mulig, sier Dahl-Michelsen.

Blodig åsted

Åstedet politiet kom til på innsiden var svært blodig, har VG tidligere fått opplyst. Politiet beslagla en kniv, som skal være brukt mot kvinnens ansikt. Hun skal også ha blitt stukket et titalls ganger i kroppen.

Etter det VG får opplyst skal den siktede mannen ha tatt kontakt med en bekjent på telefon kort tid etter hendelsen og fortalt at han muligens hadde drept noen. Han er tidligere ustraffet.

Vedkommende ble varetektsfengslet mandag og ilagt fire uker med brev- og besøksforbud.

Kripos har gjort nye beslag på åstedet den siste uken, men vil ikke oppgi hva disse er eller hvilke undersøkelser som har blitt gjort.

Rettelse: I en tidlig versjon av denne artikkelen sto det skrevet at kvinnen døde samme dag som voldshendelsen 12. september. Det riktige er at kvinnen døde fredag 17. september.