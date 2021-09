forrige



fullskjerm neste PÅ OFFENSIVEN: – Vi har troen, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre fra talerstolen i Folkets hus like før den første valgprognosen ble offentliggjort. 1 av 3 Foto: MATTIS SANDBLAD

Drømmeprognose for Støre: − Nå blir Jonas statsminister

FOLKETS HUS (VG) Første prognose viser et solid rødgrønt flertall. Nå blir Jonas Gahr Støre statsminister, mener flere sentrale Ap-politikere.

Det var ellevill jubel på Arbeiderpartiets valgvake i Folkets Hus på Youngstorget, da Valgdirektoratets prognose ble offentlig klokken 2100 mandag kveld:

Idet over 50 prosent av stemmene er talt opp har rød blokk et klart flertall.

Jonas Gahr Støre ligger så langt an til å statsminister de neste fire årene.

– Det er veldig gode tall for Arbeiderpartiet. Det er mange som har håpet på slike tall, men nå er stemningen helt på topp, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen er sikker i sin sak når VG spør om Støre nå blir statsminister.

– Det blir han, sier Johansen.

– Det er spennende det her. Det blir skifte, men det er tett rundt sperregrensen, fortsetter han.

– Du er litt rørt?

– Det er veldig gledelig. Vi er det klart største partiet.

AUF-leder Astrid Hoem er også helt klar på at Støre, og ikke Vedum, blir statsminister for en rødgrønn regjering etter å ha sett de første tallene.

– Det betyr at det blir en Arbeiderparti-ledet regjering og at den må bli ledet av Jonas Gahr Støre. Jeg gleder meg til at han blir statsminister, sier Hoem til VG.

– Det er to statsministerkandidater på rødgrønn side. Hvorfor skal Støre lede den regjeringen?

– For meg er disse tallene helt tydelige. Ap er klart størst, og da gleder jeg meg til at Jonas Gahr Støre blir statsminister, sier Hoem.

– Nå blir Jonas statsminister. Nå får vi den regjeringen vi ønsker oss. Vi har fått til det vi jobbet for, sier stortingsrepresentant Tuva Moflag.

Leder i LOs største forbund i privat sektor, Jørn Eggum i Fellesforbundet, sier det rødgrønne flertallet er så stort at det kommer til å bli en rødgrønn regjeringen.

– Når det rødgrønne flertallet er så stort som over 100, vil det endelige valgresultatet etter alle solemerker gi et rødgrønt flertall. Det betyr at det blir regjeringsskifte og at Jonas Gahr Støre de neste ukene skal lede arbeidet med å danne en ny regjering, sier Eggum, som også sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre.

Krever svar fra Vedum

Han sier at en avklaring om det blir flertall for Ap, Sp og SV ikke er avgjørende i den sammenheng.

– Hva som blir det endelige valgresultatet vil avgjøre om det er mulig å danne en regjering utgått av de tre partiene. Vi håper det, men det er per nå uavklart.

Eggum ber også Sp og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i løpet av kvelden bekrefte at han ikke lenger er statsministerkandidat.

– Det må bli slutt på den leken der. Når Ap ligger an til å bli dobbelt så store som Sp, er det bare en naturlig statsminister. Han heter Jonas Gahr Støre, sier Eggum.

Drømmeregjering – eller mareritt

Det ser dermed ut til at det store spørsmålet for Ap og Støre blir hvem de skal regjere sammen med:

Hvis Ap, Sp og SV får 85 mandater eller mer kan de danne en styringsdyktig flertallsregjering. Men hvis de får færre er de avhengig av Rødt eller MDG for flertall – og Støres drømmeregjering kan bli til et rødgrønt forhandlingsmareritt.

Støre vil ikke slippe dem til ved kongens bord, men har sagt at han er villig til å prate med alle partiene i et nytt flertall.

Aps dårligste valg på hundre år?

Årets valgresultat ligger an til å bli et av de dårligste for Ap siden 1924, da partiet fikk 18,4 prosent av stemmene. Aps svakeste resultat etter det, var da partiet kun fikk 24,3 prosent av stemmene i 2001.

Men samtidig ligger Aps oppslutning an til å bli langt høyere enn hva det lå an til tidligere i år. I januar ble partiet rystet av en måling på 17,5 prosent. Samme måned hadde partiet et snitt på kun 20,4 prosent på målingene, og var da jevnstore med Senterpartiet.

Det førte til en debatt om Jonas Gahr Støre var rett mann for partilederjobben. Ap-veteran Thorbjørn Berntsen gikk ut i Klassekampen og sa at 17,5-målingen var en «katastrofe» og at treneren ville blitt sparket om det var snakk om et fotballag.

Men siden januar har Ap klatret sakte, men stabilt, oppover på målingene – og slått ring rundt partileder Støre. Samtidig falt Sp etter hvert voldsomt på målingene, noe som befestet Aps posisjon som det klart største partiet på rødgrønn side.